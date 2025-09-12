Leire Martínez, contundente en su nueva etapa como jurado de ‘OT’: “No creo en las casualidades ni en la suerte. Creo en las decisiones que tomas”

El jurado de 'OT 2025': Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero (Prime Video; Jose Irun).

Operación Triunfo ultima los detalles para una nueva edición que se estrenará el próximo 15 de septiembre y que promete superar todas las expectativas una vez más. El regreso del formato de la mano de Prime Video viene marcado por muchas novedades, entre ellas un jurado completamente renovado que promete dar un nuevo aire al veterano formato musical. En esta edición, el cantante Abraham Mateo; la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez; el productor y líder de La Casa Azul, Guille Milkyway, y la periodista musical Cris Regatero, quien repite la experiencia por segundo año, serán la voz que dictamine el futuro de los jóvenes en la academia.

En la presentación celebrada el pasado miércoles 10 de septiembre, la plataforma desveló a la prensa las principales novedades de esta temporada. Además, el nuevo jurado ofreció por primera vez sus impresiones sobre la aventura que están a punto de comenzar. Para conocer más sobre los entresijos del programa español que más triunfa en la plataforma de streaming, Infobae España pudo hablar con ellos.

Decidir sobre el futuro musical de las personas que están comenzando en la industria es una gran responsabilidad; no obstante, los cuatro suman a sus espaldas muchos años de experiencia. “Abraham ha tenido una de las carreras más largas, a pesar de su corta edad; y, de hecho, os puede hablar con una entidad, una entereza y una sabiduría enorme sobre este negocio, mucho más que mucha de la gente que a lo mejor ha hablado sobre él durante todos estos años", comenzó destacando Guille Milkyway.

El productor de La Casa Azul también quiso señalar: “Es verdad que venimos de lugares que a lo mejor han sido ajetreados en algún momento, pero yo creo que tenemos muchas cosas que decir también sobre nuestra experiencia aplicada a otra gente”. A lo que Leire Martínez añadió: “Por nuestra parte hay un agradecimiento absoluto a que hayan depositado en nosotros esta confianza”.

“Para mí es un honor estar aquí sentado. Es uno de mis programas favoritos de la vida. Yo he crecido viendo Operación Triunfo y nunca me imaginé estar sentado en esta silla. Lo voy a hacer con muchas ganas, con mucha ilusión y, obviamente, desde mi experiencia, todo lo que pueda aportar, ahí está“, confesó Abraham Mateo.

El equipo de 'Operación Triunfo' en la presentación de 'OT 2025' (ANABEL GÓMEZ SALVADOR).

Un programa referente para la música española

Leire Martínez podrá sentirse muy identificada con los concursantes, ya que ella también pasó por uno de los talents musicales más famosos: Factor X. Sin embargo, su carrera llegó a lo más alto gracias a ser la voz que dio paso a la segunda generación de La Oreja de Van Gogh. Ahora, tras su salida del grupo, valora esta experiencia como una gran oportunidad: “Es un regalo, al margen de lo que haya pasado este último año. Todos hemos visto OT; yo recuerdo la primera edición y en mi casa era noche de tortilla de patata y OT. Esto es un nuevo proyecto y que hayan pensado en mí es un regalo“.

A pesar de la revolución que supuso el fin de La Oreja de Van Gogh como la conocemos hoy día, para la cantante esta aventura es un paso más en su carrera: “Yo lo único que sé es que desde el momento en el que naces, lo único claro es que algún día te vas a morir. Todo lo que queda en medio de esos dos hechos que son inamovibles, es como tú te lo montes y las decisiones que tú vas tomando”.

Y reflexiona Martínez: “No suelo creer ni en las casualidades ni mucho en las suertes. Creo en que todos venimos condicionados por una educación, unas circunstancias, un contexto. Y en base a eso, vamos tomando decisiones que te llevan por un lado o por otro, y ya está. Por lo tanto, creo que en la vida te pasan muchas cosas y que en gran parte dependen de ti”.

Por ello, la artista ve muy importante las decisiones que tomen los concursantes con sus consejos: “En este programa es algo que va a quedar muy en evidencia. El hecho de lo que nosotros les digamos, a cómo ellos gestionen o cómo interpreten lo que les estamos diciendo. Eso es un ejercicio que van a tener que hacer también más allá de lo musical, porque esto empieza aquí, pero continúa todo lo que ellos quieran y las redes van a seguir continuando y la opinión de la gente en los conciertos. Y se van a tener que enfrentar también a eso, a que alguien opine, a veces a favor y a veces en contra”.

“Lo vamos a intentar hacer de la mejor manera siempre”

Cris Regatero se convierte en la repetidora de la edición y la locutora de Los40 admite que ahora siente menos presión sobre sus hombros: “Siento mucha menos presión que el año pasado, porque ya no es la primera vez y porque somos cuatro. Admiro profundamente a estas tres personas que tengo aquí y sí, no siento esa presión porque creo que vamos a hacer más equipo y se va a repartir todo mucho más. Además, creo que venimos con otra mentalidad. Entonces, igual hay responsabilidad sobre lo que les podamos decir o no, pero al final es lo que dice Leire, que la manera en la que tú lo digas o la manera en la que ellos lo reciban, ya es cosa de ellos. Pero lo vamos a intentar hacer de la mejor manera siempre”.

Para los artistas, es un orgullo ver sobre el escenario como los concursantes intentan crear su mejor versión de una de sus canciones. Y, de hecho, en algunas ocasiones consiguen revivir y dar a conocer temas que habían quedado olvidados en la generación anterior. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió con La Revolución Sexual, canción de La Casa Azul que OT 2017 convirtió en todo un éxito en las listas.

El productor y líder del grupo recuerda con cariño ese momento: “Me acuerdo que fui al concierto de Barcelona y fue la primera vez que vi esa mirada de mis hijos hacia mí. No tengo ninguna duda que si eso sucede alguna otra vez, va a ser una maravilla para mi vida”. A lo que Leire Martínez añadió: “Yo creo que es un honor que alguien reinterprete tu canción. La temporada pasada fue Inmortal, una de las canciones que cantaron Martin y Ruslana. Y yo creo que han hecho que sea más grande de lo que ya era".

Jurado de 'Operación Triunfo' 2025. (Instagram)