España

Chenoa se afianza como presentadora de ‘OT’ y no cierra las puertas a ‘Supervivientes’ o ‘GH’: “Todo me parece interesante, me gusta comunicar”

La cantante repite como presentadora del formato de Prime Video y cuenta a ‘Infobae España’ cómo afronta esta segunda edición

Anabel Gómez Salvador

Por Anabel Gómez Salvador

Guardar
Chenoa en 'Operación Triunfo'. (José
Chenoa en 'Operación Triunfo'. (José Irún/Primer Video)

El programa musical más longevo de nuestro país vuelve a calentar motores. Operación Triunfo regresa este 15 de septiembre con una nueva edición que busca superar todo lo conseguido hasta ahora. Tras el éxito de su última etapa en Prime Video, el talent show prepara su vuelta con un jurado renovado —Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero— y con la conducción, una vez más, de Chenoa, quien se ha consolidado como rostro indispensable del formato.

Durante la presentación celebrada el pasado 10 de septiembre, la cantante y presentadora compartió con Infobae España cómo afronta este nuevo reto y qué significa para ella mantenerse al frente del programa en esta segunda edición en la plataforma de streaming.

Me hace ilusión que me tengan en cuenta. No solo es trabajo para mí, aparte es un orgullo y satisfacción. Me hace mucha ilusión que me tengan ya afianzada a OT. Es verdad que hice el OT 1, que hace 25 años, pero ahora la diferencia de estar ahí delante... La presión es heavy, muy heavy”, confesó, recordando la evolución de su relación con el concurso desde sus inicios como concursante hasta su papel actual como presentadora.

La cantante aseguró que, en esta edición, ha decidido mostrarse más cercana y natural: “Siempre llevo los papelitos y este año me he propuesto no llevar nada en las manos. Me voy a tirar al fango”. La mallorquina quiere disfrutar aún más de la experiencia y conectar de forma más directa con el público y los concursantes.

Hablamos con la primera pegatina de la edición final en Madrid de los castings de OT, así como con varios participantes y contamos sus historias.

Una comunicadora en todas sus facetas

Consolidada ya como presentadora en distintos formatos, Chenoa reconoció que esta etapa profesional le ha dado grandes satisfacciones: “Yo creo que este año para mí ha sido uno de los mejores de mi carrera como presentadora. He hecho cuatro formatos presentando, a cuál más diferente. Y doy gracias porque para mí ha sido un año maravilloso”.

De hecho, la artista no descarta ponerse al frente de otros grandes programas de televisión como Supervivientes o Gran Hermano: “Todo me parece interesante, todo me gusta. Me gusta presentar, comunicar, sobre todo. Me comunico cantando, me comunico hablando, me comunico bailando. Mi manera de comunicarme, si la siento en la etapa en la que estoy, pues sí, le doy presencia”.

La presentadora también ha sabido convertir los memes que genera en parte de su personalidad televisiva. Sobre el ya mítico “ganadera” de la pasada edición, comentó con humor: “Desde que salió Naiara vestida de ganadera, no he visto un meme más bonito en mi vida. Creo que es muy importante darle la vuelta a esos aspectos y reírnos de nosotros mismos”.

Noemí Galera, Chenoa y Míriam
Noemí Galera, Chenoa y Míriam Rodríguez en 'Operación Triunfo 2025'. (Prime Video)

Juanjo Bona, un vínculo especial

El regreso de OT coincide con la emisión de MasterChef, donde participa Juanjo Bona, exconcursante del talent musical y uno de los rostros más queridos de la edición anterior. La artista confesó que mantiene el contacto con él: “Me mensajeé con él hace poquito. Primero para saber cómo estaba, y con Kiki a veces también me escribo. Sé que les va bien, tampoco soy un agobio de tipo madre, ¿eh? Pero a Juanjo sí, porque él siempre pregunta y yo sé que OT para él es muy importante”.

Además, destaca su carácter y su evolución en el programa de RTVE: “Lo vi enfrentándose a Parada. A mí me encanta que sea tan elegante y tan educado, pero que sea fuerte, porque Juanjo no se calla. Y eso es lo que me encanta de él, que sigue manteniendo su personalidad”.

Equipo de 'Operación Triunfo'. (Prime
Equipo de 'Operación Triunfo'. (Prime Video)

Con la experiencia que la respalda, Chenoa no dudó al dar un mensaje claro a los nuevos participantes: “Si lo tienes claro, pa’lante. No hay más consejo que ese”. Y recordó con orgullo sus propios comienzos: “Nunca jamás me he arrepentido de entrar en la academia. Fue un antes y un después en mi vida. Venía de trabajar duro desde los 16 años, y al final la vida me preparó para recibir también hachazos y los pude llevar”.

Temas Relacionados

ChenoaPrime VideoOT 2025Operación TriunfoTelevisión EspañaEspaña-NoticiasEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Barracones mal acondicionados, patios sin terminar y cocinas cerradas en los colegios tras casi un año de la DANA: “Falta voluntad política”

Las aulas de las localidades valencianas más afectadas por la riada del 29 de octubre siguen lejos de recuperar la normalidad y los sistemas de saneamiento aún están “gravemente dañados”

Barracones mal acondicionados, patios sin

El chef David Guibert, sobre el error que casi todos cometemos al cocinar con especias: “Pierden todo su sabor”

El cocinero vasco, con casi 300.000 seguidores en Instragram, ha mostrado cuál es el método correcto para utilizar las hierbas aromáticas en nuestras recetas

El chef David Guibert, sobre

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Las manifestaciones propalestinas que cancelaron la última etapa de la carrera ciclista han convertido la competición deportiva en tema de Estado

Los 21 días que transformaron

Agencias de detectives: las empresas y mutuas recurren cada vez más a investigadores privados ante el aumento de las bajas laborales

El detective Ignacio Ochoa asegura que el porcentaje de encargos de investigación de bajas laborales ha pasado del 50% del total de los servicios contratados a más del 80%

Agencias de detectives: las empresas

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Aparte de las dos víctimas mortales, de 65 y 54 años, un hombre de 63 resultó herido y tuvo que ser trasladado al hospital

Todo lo que se sabe
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los 21 días que transformaron

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Vox seduce a los jóvenes más que PSOE y PP: la tradición, el discurso identitario y las redes sociales son las claves de su éxito entre ellos

La interrupción de la Vuelta en Madrid termina con dos detenidos y 22 policías heridos, pero el Gobierno dice que todo “se ha resuelto sin incidentes graves”

El Gobierno defiende a Pedro Sánchez tras la interrupción de la Vuelta y celebra que “el pueblo de Madrid se manifieste contra un genocidio”

ECONOMÍA

Agencias de detectives: las empresas

Agencias de detectives: las empresas y mutuas recurren cada vez más a investigadores privados ante el aumento de las bajas laborales

Los ahorradores se vuelcan con los fondos de inversión: registran en agosto el mayor ingreso de capital en 20 años

El sector más vulnerable al desempleo no son los jóvenes: las mujeres de más de 45 años encabezan las listas del paro en España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 14 septiembre

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao