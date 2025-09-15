Chenoa se afianza como presentadora de ‘OT’ y no cierra las puertas a ‘Supervivientes’ o ‘GH’: “Todo me parece interesante, me gusta comunicar”

Chenoa en 'Operación Triunfo'. (José Irún/Primer Video)

El programa musical más longevo de nuestro país vuelve a calentar motores. Operación Triunfo regresa este 15 de septiembre con una nueva edición que busca superar todo lo conseguido hasta ahora. Tras el éxito de su última etapa en Prime Video, el talent show prepara su vuelta con un jurado renovado —Leire Martínez, Abraham Mateo, Guille Milkyway y Cris Regatero— y con la conducción, una vez más, de Chenoa, quien se ha consolidado como rostro indispensable del formato.

Durante la presentación celebrada el pasado 10 de septiembre, la cantante y presentadora compartió con Infobae España cómo afronta este nuevo reto y qué significa para ella mantenerse al frente del programa en esta segunda edición en la plataforma de streaming.

“Me hace ilusión que me tengan en cuenta. No solo es trabajo para mí, aparte es un orgullo y satisfacción. Me hace mucha ilusión que me tengan ya afianzada a OT. Es verdad que hice el OT 1, que hace 25 años, pero ahora la diferencia de estar ahí delante... La presión es heavy, muy heavy”, confesó, recordando la evolución de su relación con el concurso desde sus inicios como concursante hasta su papel actual como presentadora.

La cantante aseguró que, en esta edición, ha decidido mostrarse más cercana y natural: “Siempre llevo los papelitos y este año me he propuesto no llevar nada en las manos. Me voy a tirar al fango”. La mallorquina quiere disfrutar aún más de la experiencia y conectar de forma más directa con el público y los concursantes.

Una comunicadora en todas sus facetas

Consolidada ya como presentadora en distintos formatos, Chenoa reconoció que esta etapa profesional le ha dado grandes satisfacciones: “Yo creo que este año para mí ha sido uno de los mejores de mi carrera como presentadora. He hecho cuatro formatos presentando, a cuál más diferente. Y doy gracias porque para mí ha sido un año maravilloso”.

De hecho, la artista no descarta ponerse al frente de otros grandes programas de televisión como Supervivientes o Gran Hermano: “Todo me parece interesante, todo me gusta. Me gusta presentar, comunicar, sobre todo. Me comunico cantando, me comunico hablando, me comunico bailando. Mi manera de comunicarme, si la siento en la etapa en la que estoy, pues sí, le doy presencia”.

La presentadora también ha sabido convertir los memes que genera en parte de su personalidad televisiva. Sobre el ya mítico “ganadera” de la pasada edición, comentó con humor: “Desde que salió Naiara vestida de ganadera, no he visto un meme más bonito en mi vida. Creo que es muy importante darle la vuelta a esos aspectos y reírnos de nosotros mismos”.

Noemí Galera, Chenoa y Míriam Rodríguez en 'Operación Triunfo 2025'. (Prime Video)

Juanjo Bona, un vínculo especial

El regreso de OT coincide con la emisión de MasterChef, donde participa Juanjo Bona, exconcursante del talent musical y uno de los rostros más queridos de la edición anterior. La artista confesó que mantiene el contacto con él: “Me mensajeé con él hace poquito. Primero para saber cómo estaba, y con Kiki a veces también me escribo. Sé que les va bien, tampoco soy un agobio de tipo madre, ¿eh? Pero a Juanjo sí, porque él siempre pregunta y yo sé que OT para él es muy importante”.

Además, destaca su carácter y su evolución en el programa de RTVE: “Lo vi enfrentándose a Parada. A mí me encanta que sea tan elegante y tan educado, pero que sea fuerte, porque Juanjo no se calla. Y eso es lo que me encanta de él, que sigue manteniendo su personalidad”.

Equipo de 'Operación Triunfo'. (Prime Video)

Con la experiencia que la respalda, Chenoa no dudó al dar un mensaje claro a los nuevos participantes: “Si lo tienes claro, pa’lante. No hay más consejo que ese”. Y recordó con orgullo sus propios comienzos: “Nunca jamás me he arrepentido de entrar en la academia. Fue un antes y un después en mi vida. Venía de trabajar duro desde los 16 años, y al final la vida me preparó para recibir también hachazos y los pude llevar”.