Reparto de temas de la gala 2 de ‘OT 2025′: de la grupal de Pet Shop Boys al hit de Chanel y Abraham Mateo

Reparto de temas de la gala 2 de 'Operación Triunfo 2025'. (YouTube)

Los ánimos en la Academia de Operación Triunfo este martes distaban mucho de la imagen que se vio la semana pasada. La alegría por entrar al programa en la gala 0 se ha visto eclipsada por la decepción tras la gala 1, en la que la percepción general no ha sido muy positiva en el repaso de gala de esta mañana.

Sin embargo, el consejo que siempre se repite tras los tropiezos es hacer borrón y cuenta nueva, por lo que los 16 concursantes ya tienen las miras puestas en la gala 2 del próximo lunes 29 de septiembre, cuyo repertorio se ha conocido este martes en el tradicional reparto de temas.

Canción grupal: It’s a sin - Pet Shop Boys

Claudia (nominada): El sitio de mi recreo - Antonio Vega

Iván Rojo (nominado): It’s my life - Bon Jovi

Olivia, Salma y Laura: If You Could Read My Mind - Gordon Lightfoot

Guillo, Carlos y Max: Bye bye bye - NSYNC

Tinho y Guille: La salvación - Arde Bogotá

Cristina y Téyou: Dance Crip - Trueno

Lucía y Judith: En cambio no - Laura Pausini

Crespo y María: Clavaíto - Chanel y Abraham Mateo

Así fue la gala 1

El desenlace de la primera gran noche de Operación Triunfo 2025 dejó a Claudia Arenas e Iván Rojo como los primeros concursantes nominados, tras una jornada marcada por el entusiasmo de los 16 participantes que superaron la fase inicial del concurso. En una gala que fue retransmitida no solo en España sino también en seis países de Latinoamérica y disponible a través de Prime en más de 30 países, el programa inició su andadura con emociones al límite y una audiencia global expectante ante lo que deparará esta edición.

El espectáculo comenzó con todos los concursantes sobre el escenario interpretando “Yo quiero bailar” de Sonia y Selena, una actuación grupal donde se presentaron uno a uno: Claudia Arenas, Lucía Casani, Cristina, Judit, Max, Téyou, Guillo, Crespo, Olivia, Guille, Carlos, Salma, Tinho, Laura Muñoz, María Cruz e Iván Rojo. “El buen ambiente y las ganas de todos los concursantes por convencer al público y al jurado quedaron claros ya desde ese primer número”, según recoge la organización del programa.

A continuación, la dinámica de la velada se centró en los duetos, sumando un total de ocho actuaciones donde los concursantes demostraron su nivel con versiones de éxitos actuales y clásicos populares. Destacó la interpretación de Claudia Arenas y Judit con “Carita triste” de Emilia y Ana Mena, así como el dúo formado por Téyou y María Cruz defendiendo “Canijo” de Judeline. El repertorio incorporó además canciones como “We Don’t Talk Anymore” de Charlie Puth y Selena Gomez, “I Like the Way You Kiss Me” de Artemas y “Mariposas” de Marc Seguí y Pablo Alborán, que sirvieron para exhibir tanto la complicidad como la pasión sobre las tablas.

La incertidumbre aumentó durante el anuncio de la favorita del público, intervención a cargo de Miriam Rodríguez. Guille Toledano, Cristina y Judit figuraron entre los más apoyados por la audiencia, aunque finalmente fue Cristina quien sobresalió al recabar el 18 % de los votos, lo que le permitió asegurarse una semana libre de nominación.

Por otro lado, el jurado premió la entrega de María Cruz, Tinho, Guille Toledano, Lucía Casani, Carlos, Salma, Crespo, Guillo Rist, Olivia, Laura y Téyou, quienes avanzaron sin riesgo a la semana siguiente. Para Claudia Arenas, Judit, Iván y Max, la situación se volvió compleja al quedar nominados, una noticia que recibieron entre lágrimas y con la incertidumbre de la posible eliminación. La reacción de los profesores y compañeros fue decisiva: el equipo dirigido por Noemí Galera decidió salvar a Judit, mientras Max recibió el respaldo de sus compañeros.

En consecuencia, Claudia Arenas e Iván Rojo quedaron como los primeros nominados oficiales, dependiendo ahora exclusivamente del respaldo popular para continuar su recorrido en la Academia. La votación permanece abierta para los seguidores del formato, quienes pueden emitir su apoyo a través de la app oficial de OT.