Tom Kerridge, chef, sobre cómo dejar las patatas asadas, más sabrosas y crujientes: "Tiene que estar con ese inconfundible exterior dorado"

La carrera mediática del chef ha crecido en los últimos años hasta convertirse en un referente de la restauración y la televisión en el Reino Unido

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Cómo dejar las patatas asadas,
Cómo dejar las patatas asadas, más sabrosas y crujientes (Pexels)

La búsqueda de la patata asada perfecta gana protagonismo en la cocina británica gracias a las recomendaciones de Tom Kerridge, uno de los chefs más reconocidos del país. El cocinero británico ha detallado en su programa de televisión cuáles son los pasos y secretos que garantizan un resultado excepcional en este plato tradicional. Una emisión donde Kerridge comparte sus métodos no solo para profesionales sino también para cocineros aficionados.

De acuerdo con la explicación del chef, una buena papa asada debe cumplir “ciertos requisitos”, afirmó el chef, cuyas palabras fueron citadas por la BBC Food Network. En su visión, el plato ideal “tiene que estar esponjosa por dentro, crujiente por fuera y con ese inconfundible exterior dorado”.

Los consejos de Tom Kerridge
Los consejos de Tom Kerridge (Tom Kerridge)

Las recomendaciones del chef

Según ha detallado el chef británico, hay algunas claves imprescindibles en la preparación de este plato. El primer truco consiste en escalfar, en lugar de hervir las papas. “Eso significa que, en lugar de dejar que el agua burbujee rápidamente, la cocine a fuego lento”, explicaron en la publicación, reflejando los consejos del chef. Esta técnica ayuda a que la cocción se realice de manera uniforme, favoreciendo una textura suave en el interior.

Otro paso esencial es dejar las papas sobre una rejilla después del escalfado. “Lo creas o no, la rejilla es importante, ya que permite la circulación del aire a través de las papas, lo que permite que se sequen por fuera, logrando así un exterior crujiente al asarlas”, remarcan desde la BBC Food Network. De esta manera se maximiza la superficie de contacto con el aire, contribuyendo a la textura crujiente que caracteriza a estas papas. Las rejillas de alambre cumplen una función específica en contraste con las bandejas tradicionales, que a menudo obstaculizan el resultado ideal, ya que pueden impedir que una parte de la papa se cocine correctamente. Para Kerridge, este utensilio, que define como un artículo económico, aporta un impacto notable en la calidad final del plato.

“Tienes que asegurarte de que todo se haga correctamente”

Los restaurantes de España que hacen las mejores tortillas de patatas, según la Guía Michelin.

La carrera mediática de Tom Kerridge ha crecido en los últimos años hasta convertirse en un referente de la restauración y la televisión en el Reino Unido. Su experiencia y franqueza marcan también su discurso sobre la presión que acompaña al éxito profesional. En una entrevista con The Standard, el chef confesó: “Sigo teniendo miedo todos los días, me preocupa ser relevante. ¿Sigue sonando el teléfono? Lleva 20 años igual”. Añadió que “todavía tenía miedo todos los días” de que su éxito terminara.

A modo de reflexión personal, Kerridge manifestó: “Creo que hay que ser increíblemente arrogante para creer que lo has logrado. Es lo mismo en todos los negocios; cualquier buen emprendedor lo pensará. Así que hay que seguir adelante. Todo podría detenerse en cualquier momento”, confesaba en aquel momento. Además, añadió que: “No puedes soñar despierto todo el día. Tienes que asegurarte de que todo se haga correctamente, con la misma calidad de siempre. La sensación te pesa. Todo podría salir mal”, ha reflexionado el cocinero.

