El chef Gordon Ramsay recuerda su época viviendo en España: “Ahorré algo de dinero y me lo gasté en ir a El Bulli”

Gordon Ramsay es, sin duda, uno de los cocineros más destacados de la industria culinaria internacional. También uno de los personajes más polémicos del mundo del entretenimiento, algo que le hizo ganarse el mote del chef con “peor carácter del mundo”. Pero, por encima de todo ello, el británico es una de las voces más reputadas del planeta en lo que alta cocina y cultura gastronómica se refiere, siendo el tercer cocinero del mundo más reconocido por la Guía Michelin tras recibir 17 estrellas durante su carrera, de las cuales mantiene siete en la actualidad.

El cocinero británico es un enamorado confeso de la gastronomía española. Así lo ha demostrado con la reciente apertura de Hell’s Kitchen en la isla de Ibiza, una inauguración que supone el primer aterrizaje de sus restaurantes en territorio europeo. Es, además, un gran amante de las tapas, así como de otros platos como las croquetas o las gambas al ajillo, los cuales hacen un pequeño cameo en la carta de su nuevo restaurante en la isla balear.

Su amor por España y todo lo que aquí se come no es ni mucho menos casualidad. El cocinero pasó una época de su juventud dando vueltas por el mundo e hizo una parada en nuestra tierra, aprovechando para disfrutar de lo mejor que ofrece su gastronomía. “Tengo un gran respeto por la cocina española desde hace mucho tiempo. Cuando comencé como joven chef, allá por 1993, ahorré algo de dinero y me lo gasté en pasar un finde yendo, para empezar, a El Bulli. Allí fue cuando empezó esa fascinación”, cuenta el cocinero en una entrevista con Esquire, hablando sobre su visita al ya clausurado restaurante de Ferran Adrià. No fue su única parada. “También me enamoré de Madrid y de un montón de otros lugares como Barcelona. Y de las tapas”, señala el chef escocés.

Un enamorado de Ibiza y su energía

Esta no es, en absoluto, su única anécdota en tierras españolas. “Viví en las Baleares durante seis meses en un barco, cuando era un joven chef. Las recorrí a principios de los 90. Este lugar era precioso, realmente maravilloso”, recuerda el cocinero durante esa misma entrevista. “Pasé mucho tiempo en Galicia también. Pero me enamoré de esta isla hace mucho tiempo. Su energía y su atmósfera combinan con mi idea de trabajo duro y de apostar fuerte”, asegura sobre la isla de Ibiza, donde ha decidido montar su nuevo restaurante. “Llegar aquí era un win win y es que la isla ahora es uno de los destinos más buscados para gente de cualquier lugar de mundo: americanos, europeos... todos vienen”, expresa.

Además, el presentador y chef ha querido aprovechar la conversación para dar su opinión sobre la cocina española en general, comparándola con la que es una de sus grandes inspiraciones, la alta cocina francesa. “Para mí, la española es una cocina tan importante como la francesa, pero sin la arrogancia. España está más feliz consigo misma y son más callados con su éxito. Me encanta eso”, concluye Gordon Ramsay.