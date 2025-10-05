España

Adiós al edredón: esta es la nueva tendencia que triunfa en otoño

Sábanas frescas, capas ligeras y comodidad personalizada marcan la nueva forma de dormir esta temporada

Con el fin del verano y el inicio del otoño, se nota una tendencia térmica muy marcada. Las temperaturas comienzan a descender progresivamente, lo que hace que sea momento de sacar los edredones para protegerse del frío.

Sin embargo, esto podría cambiar este mismo año. Aunque a muchas personas les pueda parecer casi imposible imaginarse un invierno sin edredón, lo cierto es que los hoteles de París y ciertas partes de España están siguiendo esta moda.

Según informa la Cadena Ser, las cadenas de lujo en París, la Costa Azul o el sur de Francia han comenzado a darle la espalda. El edredón, que durante años marcó el estándar del confort, comienza a desaparecer para dejar espacio a una propuesta más personalizada y ligera.

Las nuevas tendencias

Los establecimientos de cinco estrellas están empezan a apostar por por el lino lavado de Normandía, el percal de algodón orgánico y el bambú para las temporadas cálidas, mientras que opciones como la manta ponderada está ganando protagonismo en temporadas frías.

Este elemento, diseñado para ofrecer una sensación reconfortante gracias a su peso equilibrado, se combina con sábanas ligeras para crear un ambiente agradable y adaptable, sin el exceso de calor que caracteriza al edredón tradicional.

Ventajas de la manta ponderada

Las mantas ponderadas, también conocidad como pesadas, se han convertido en un aliado cada vez más popular para mejorar la calidad del sueño y reducir el estrés. Su principal característica es el peso equilibrado que ejerce sobre el cuerpo, generando una sensación de abrazo que calma el sistema nervioso.

Este efecto, conocido como terapia de presión profunda, puede favorecer la liberación de serotonina y melatonina, hormonas relacionadas con el bienestar y un descanso reparador. Uno de los beneficios más destacados es la mejora del sueño.

Al proporcionar una presión uniforme, estas mantas reducen los movimientos nocturnos y ayudan a mantener un descanso continuo, ideal para quienes sufren insomnio o se despiertan con frecuencia durante la noche.

La sensación de seguridad que brinda también contribuye a disminuir la ansiedad, haciendo que conciliar el sueño sea más sencillo y placentero. Además, las mantas ponderadas son versátiles y se adaptan a distintas necesidades y estaciones.

Combinadas con sábanas ligeras y transpirables, ofrecen abrigo sin generar el calor excesivo de un edredón tradicional, lo que las convierte en una opción cómoda durante todo el año. Su uso no se limita solo a la cama: pueden ser útiles para relajarse en el sofá, durante la lectura o la meditación, ofreciendo los mismos efectos calmantes que en el descanso nocturno.

Estas son las frutas que se pueden conseguir durante el otoño en España

Otra ventaja importante es la facilidad de mantenimiento. La mayoría de estas mantas están diseñadas con fundas lavables, lo que garantiza higiene y practicidad sin comprometer su funcionalidad. Esto permite que cada persona ajuste su uso según sus preferencias, logrando un equilibrio perfecto entre confort, personalización y bienestar.

Las mantas ponderadas combinan ciencia y comodidad: reducen el estrés y la ansiedad, mejoran la calidad del sueño y se adaptan a las necesidades individuales, ofreciendo una alternativa moderna y efectiva al edredón tradicional.

