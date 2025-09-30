España

Adiós a las cocinas blancas: cuatro tendencias hogareñas para 2026

Las combinaciones cromáticas y textiles que evocan vacaciones mediterráneas en pleno otoño

Por Carolina Viciano

Adiós a las cocinas blancas:
Adiós a las cocinas blancas: cuatro tendencias hogareñas para 2026

Las cocinas blancas, siempre vinculadas al minimalismo y la pulcritud, han pasado de ser sinónimo de lo impecable a la antítesis de lo hogareño. Según publica el diario francés 20 Minutes, con la llegada del otoño, la nueva tendencia de 2026 en el interiorismo son los colores atrevidos y los materiales auténticos. Los motivos de la tendencia son aquellas sensaciones que reportan las estancias cálidas y acogedoras. Los espacios diáfanos, siempre acompañados de colores neutros y claros con los que aportar luminosidad, han empezado a encontrarse carentes de personalidad y de carácter. Con la llegada del frío, esta sensación se vuelve contraproducente, por lo que las firmas de interiorismo se decantan por la calidez.

Una de las apuestas es la sustitución del color: el blanco puro y los acabados mate se transforman en terracotas, verdes y burdeos. En vez de aportar amplitud, se busca la intensidad y la profundidad. El éxito, cuenta el diario francés, va ligado a la evocación de parajes del sur de Francia y la luz natural del verano. Todo ello, invita a la relajación y la convivencia en aquellas temporadas en las que se pasa más tiempo en casa.

Hogareña, sí; pero viajera, también. Esta nueva tendencia para 2026 se inspira en las casas ibicencas, las terrazas griegas y los riads marroquíes, aquellos palacetes tradicionales ubicados dentro de las medinas. El espíritu mediterráneo inunda el otoño con un estilo bohemio repleto de macramé, azulejos estampados y tejidos trenzados.

Por todo ello, además de las combinaciones cromáticas, las cocinas del futuro aúnan materiales y texturas cuyo objetivo es el de multiplicar sensaciones visuales y táctiles. Ejemplo de ello es el contraste entre muebles de pared claros y mobiliario bajo oscuro; una iluminación de lámparas colgantes de ratán (trenzado natural a partir de palmas) con otras de cerámica; y encimeras de piedra natural con tiradores de latón envejecido.

Cómo decidir el estilo de tu cocina en 2026

Cuatro son las recomendaciones de interiorismo por las que opta el diario francés 20 Minutes. Estas van en consonancia con las atmósferas que se pretenden evocar, según gustos y necesidades. Si el objetivo principal es tener presente un ambiente soleado y cálido durante todo el año, el diario se decanta por el terracota junto a la madera envejecida, ya sea en paneles o en mobiliario.

Si, por otro lado, busca rodearse de naturaleza en medio de la ciudad, se recomienda el verde salvia y el travertino. Esta es una piedra caliza y porosa reconocida en yacimientos turcos e italianos de tonos claro. La mezcla entre la oscuridad del verde y la calidez del travertino aporta profundidad. Mientras que el borgoña intenso junto a aderezos de latón envejecido buscaría ciertas similitudes con el París del siglo XIX y el arquitecto Georges-Eugène Haussmann, quien reformó la ciudad de la luz con un punto ‘chic’. Mientras que si el fin último de reformar la cocina consiste en tener un espacio actual y ultra contemporáneo, la combinación ganadora es el bicolor negro mate y crudo.

Casa Lac fue fundada en 1825 por la familia Lac, originarios de Francia, cuando llegaron a Zaragoza ese mismo año

Del mismo modo, estas cuatro propuestas evitan errores duraderos al seleccionar un color base reutilizado en otros accesorios o al combinar dos materiales dominantes para no sobrecargar el espacio. Y, ante todo, no sobrecargar la mente en aquellos espacios en los que se pretende encontrar amplitud.

