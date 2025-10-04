España

Estos son los alimentos que recomiendan los expertos para perder la grasa abdominal

Las proteínas magras y las frutas y las verduras son los grandes aliados para una dieta que contribuya a mantener la masa muscular y perder la grasa

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Ciertos alimentos contribuyen a la
Ciertos alimentos contribuyen a la pérdida de grasa abdominal (AdobeStock)

El ejercicio, aunque indispensable, no es suficiente para perder la grasa abdominal. La alimentación ha de ser el otro pilar sobre el que basar nuestro objetivo. En este aspecto, numerosas “dietas milagro” se venden como auténticos remedios para lograrlo, cuando en realidad muchas de ellas pueden provocar relaciones tóxicas con la comida o (en el “mejor” de los casos) son inútiles.

Una dieta equilibrada y variada no elimina grupos enteros de alimentos, sino que prioriza uno frente a otros. En nutrición, la base de una dieta orientada a la pérdida de grasa debe centrarse en alimentos naturales, frescos y ricos en nutrientes esenciales. Entre ellos, los profesionales de la Clínica Planas destacan las proteínas magras, las frutas, las verduras, las grasas saludables y los carbohidratos complejos, que combinados de manera adecuada ayudan a mantener el metabolismo activo y a proteger la masa muscular durante el proceso de adelgazamiento.

Proteínas magras

Las proteínas magras son, sin duda, un componente esencial en cualquier plan alimenticio para perder grasa. Alimentos como el pollo, el pavo, el pescado blanco, los huevos o incluso las legumbres aportan una cantidad significativa de proteína con un bajo contenido en grasa. Estas proteínas no solo son necesarias para reparar y mantener el tejido muscular, sino que también aumentan la sensación de saciedad, lo que reduce el apetito y ayuda a controlar mejor las porciones.

Frutas y verduras

Junto a las proteínas, las frutas y verduras ocupan un papel protagonista en cualquier estrategia de pérdida de peso, recoge la Clínica Planas. Su bajo contenido calórico, combinado con su alto aporte de fibra, agua, vitaminas y minerales, las convierte en aliadas imprescindibles.

La fibra que contienen mejora la digestión y contribuye a regular el apetito, mientras que los antioxidantes presentes en frutas como los frutos rojos, las naranjas o las manzanas ayudan a combatir la inflamación y el estrés oxidativo, factores relacionados con la acumulación de grasa corporal. Las verduras de hoja verde, como las espinacas, el brócoli o la col rizada, además, aportan calcio y magnesio, dos minerales que intervienen en el metabolismo energético.

Estas son las frutas que se pueden conseguir durante el otoño en España

Grasas saludables

Otro grupo fundamental son las grasas saludables, presentes en alimentos como el aguacate, los frutos secos, las semillas y el aceite de oliva virgen extra. Aunque durante años se evitó el consumo de grasa por temor a ganar peso, hoy se sabe que estas grasas son esenciales para el equilibrio hormonal y el correcto funcionamiento del metabolismo.

Además, su efecto saciante ayuda a controlar el hambre entre comidas, reduciendo la tentación de recurrir a alimentos ultraprocesados o azucarados. La clave está en moderar las cantidades y elegir fuentes de grasa de calidad, evitando las grasas trans o los aceites refinados.

Carbohidratos complejos

Los carbohidratos complejos también deben formar parte de una dieta equilibrada para perder grasa. La avena, el arroz integral, la quinoa o el pan de grano entero proporcionan energía sostenida y mejoran la función intestinal gracias a su contenido en fibra. Su digestión más lenta mantiene estables los niveles de glucosa en sangre, lo que evita picos de insulina y el consiguiente almacenamiento de grasa.

Temas Relacionados

Grasa abdominalAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Receta de tarta árabe, un postre con obleas y relleno de crema pastelera perfecto para sorprender a los invitados

Propia de la repostería de Oriente Medio, se prepara de forma sencilla y se caracteriza por combinar su interior cremoso, con el toque crujiente que da la masa filo

Receta de tarta árabe, un

Así es Saharonim, la cárcel donde se encuentran los españoles de la Flotilla retenidos: Italia demanda una “verificación y mejora” de las condiciones

En esta prisión retienen a palestinos detenidos y personas que esperan su deportación

Así es Saharonim, la cárcel

Un “incidente nuclear” en el sótano del Museo del Louvre hiere a un trabajador: el suceso pasó desapercibido, pero es el caso más grave en 15 años

El caso involucró al acelerador de partículas que se encuentra en los subterráneos del lugar y ha sido revelado por ‘Le Monde’

Un “incidente nuclear” en el

El Gobierno aplaude los avances en el plan de EEUU para Gaza: “Es un paso importante y no podemos minimizarlo”

El jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, asegura que los españoles detenidos en Tel Aviv, “se encuentran bien”, pero indica que no puede ofrecer “un plazo exacto” para su vuelta en estos momentos

El Gobierno aplaude los avances

Antonio López, pensionista de 71 años: “Cobro unos 2.500 euros netos al mes, pero pienso que en unos años no habrá dinero para las pensiones”

Factores como el envejecimiento demográfico, la baja natalidad y la volatilidad de afiliaciones cuestionan la capacidad del sistema para mantener prestaciones adecuadas en el futuro

Antonio López, pensionista de 71
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es Saharonim, la cárcel

Así es Saharonim, la cárcel donde se encuentran los españoles de la Flotilla retenidos: Italia demanda una “verificación y mejora” de las condiciones

El Gobierno aplaude los avances en el plan de EEUU para Gaza: “Es un paso importante y no podemos minimizarlo”

La Embajada de Ucrania declara desaparecido al español que daban por muerto por un ataque ruso: la familia denuncia que lo hace para “ahorrarse dinero”

La vida en B de Ábalos, según la UCO: un hijo como ‘testaferro’, rentista y regalos a mujeres, pero ni rastro de Cerdán ni las mordidas

Quién escribe lo que dice el rey: Felipe VI se sitúa a la izquierda de PP y Vox y el autor no es Pedro Sánchez

ECONOMÍA

Antonio López, pensionista de 71

Antonio López, pensionista de 71 años: “Cobro unos 2.500 euros netos al mes, pero pienso que en unos años no habrá dinero para las pensiones”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

DEPORTES

España sub-20 está al borde

España sub-20 está al borde del abismo: qué necesita para avanzar en el Mundial

Luis de la Fuente da la lista de la selección española para los partidos clasificatorios al Mundial: Barrios y Llorente, las novedades

El Getafe se rinde a la Inteligencia Artificial: Bordalás lo usará para optimizar los entrenamientos y mejorar el rendimiento

Rudy Fernández hizo historia en el concurso de mates del All-Star, pero fue su peor momento como jugador: “Genera mucha presión”

Fernando Alonso se prepara para las altas temperaturas del Gran Premio de Singapur: esto es lo que usará para combatir el termómetro