El riesgo de desayunar tostadas, según una nutricionista: “Es mejor que no lo hagas”

El desayuno es una de las comidas importantes del día, aunque no la que más. Sin embargo, es muy necesaria para afrontar el día con energía y empezar a obtener las vitaminas y los nutrientes para que nuestro organismo funcione correctamente. Por lo que hay que ser consciente de qué alimentos tomar para conseguirlo.

Estíbaliz García es nutricionista y recomienda cuál es el mejor desayuno para empezar con energía, sin renunciar a los alimentos comunes que se utilizan en esta comida y, por supuesto, que no afecte a nuestra salud.

Tostadas y zumos en el foco

Durante el desayuno, solemos tomar café, leche o algún cacao disuelto como bebida y en sólido tostadas, bollería, galletas y cereales. Sin embargo, Estíbaliz García señala directamente a las tostadas con mantequilla o con aceite solamente. Ella es tajante y dice que si solo tomas eso por las mañanas “mejor que no desayunes”.

Las tostadas únicamente con mantequilla o con aceite quitan la energía que deberían proporcionar y, por tanto, se comete un gran error al no ingerir suficiente proteína y grasa. Para que esto no ocurra hay que añadir más alimentos y la nutricionista recomienda “desayunar unas tostadas con aguacates y un par de huevos, o añadir jamón a tu tostada con aceite de oliva”.

Desayunos que cada vez son más populares y que a simple vista tienen mucha consistencia en la alimentación, pero que también aportan nutrientes fundamentales para poder tener una buena salud y que son saludables.

Además de cómo tomar las tostadas, Estíbaliz García pone otro foco en los zumos. Tomarlos durante los desayunos es un error, pero solamente si tu jornada se va a basar en estar sentado en una silla de oficina. La nutricionista explica que esta composición es “rica en fructosa y baja en fibra”, por lo que no es recomendable. Habrá una sensación similar a la que señalaba anteriormente con las tostadas: cansancio y poco saciante.

Sin embargo, no descarta tomar fruta en porciones o entera, pero no en forma de zumo.

Lo que debe tener un desayuno saludable y completo

Se han hecho numerosas investigaciones para determinar qué elementos debe tener un desayuno saludable y completo. Hay que poner el foco en las vitaminas, los minerales o los hidratos de carbono, entre otras cosas, pero ¿qué alimentos son los que implican adquirirlo?

Directo al paladar explica cómo la médico e investigadora, Monique Tello, ha escrito artículos donde detalla los alimentos que considera imprescindibles tras investigaciones en prestigiosas universidades como la de Harvard.

Según esta investigadora, un buen desayuno debería ser bajo en índice glucémico, rico en proteínas, fibra, vitaminas y minerales, y grasas saludables. Por lo que descarta totalmente los dulces y bollería, pan blanco, embutidos o cereales procesados. También postres lácteos como los yogures, zumos, bebidas de cacao o batidos. Con esta anulación se reducen las ideas de desayuno rápido y eficaz, que es lo que buscamos en el día a día.

Monique Tello considera que hay que centrarse en alimentos que proporcionen energía para liberarla a ritmo lento, además de que sean saciantes y den energía para el día. Así que pone el foco en diferentes grupos de alimentos:

Frutas y verduras , da igual si frescas o congeladas, enteras o con piel.

Cereales , granos enteros o sin procesar, como pan y otras masas 100% integrales, o muesli sin azúcares ni sal.

Proteínas como el huevo sin freír, lácteos como el yogur que eviten la nata, el queso muy curado o la mantequilla; legumbres, carnes magras o pechuga de pollo o pavo cocida o asada.

Grasas saludables como frutos secos y semillas, aceite de oliva virgen extra, pescado azul, aguacate.