España

El olor que a los humanos nos encanta pero que causa rechazo a los gatos: así evitarás que hagan sus necesidades en el jardín

Existen numerosos trucos para mantener alejados a los felinos del jardín, tanto si son ajenos como si son nuestras mascotas

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Qué fruta espanta a los
Qué fruta espanta a los gatos (Pixabay)

Aunque los gatos suelen ser animales apreciados por su compañía, la presencia de estos felinos en los jardines ajenos puede convertirse en un problema recurrente para quienes desean mantener sus espacios exteriores limpios y ordenados. La organización Cats Protection ha compartido una serie de recomendaciones para quienes buscan evitar que los gatos utilicen sus jardines como lugar para hacer sus necesidades, una situación que, según reconocen, puede resultar “frustrante” para muchos propietarios.

El equipo de la organización benéfica en Reino Unido difundió a través de un vídeo en TikTok diversas estrategias inofensivas para disuadir a los gatos de invadir los jardines. Entre las sugerencias, se destaca la importancia de modificar el entorno para reducir el atractivo de las áreas verdes. La chica que se encargó de hablar en el vídeo propuso incorporar arbustos, matas o piedras alrededor de las plantas, con el objetivo de limitar los espacios abiertos donde los gatos suelen cavar. Esta medida busca dificultar el acceso de los felinos a los macizos de flores y, de este modo, proteger las plantas ornamentales.

La planta que mantendrá a los gatos alejados del jardín

Lavanda en el jardín -
Lavanda en el jardín - VisualesIA

Además de los cambios en la disposición del jardín, la experta de Cats Protection señaló que ciertos olores pueden actuar como repelentes naturales. En sus palabras, “aunque a nosotros nos encanta, a los gatos no les gusta el olor a lavanda, y tampoco son fanáticos de los cítricos, así que puedes intentar agregar cáscaras a tus plantas, lo que también les aporta nutrientes adicionales”. Esta recomendación sugiere aprovechar tanto la lavanda como los restos de cítricos para mantener alejados a los gatos, al tiempo que se enriquece el suelo del jardín.

Otra medida preventiva mencionada consiste en instalar cercas altas, lo que dificulta el acceso de los animales al área verde. Estas barreras físicas, junto con las modificaciones en la vegetación, forman parte de un conjunto de acciones sencillas que pueden implementarse para proteger el jardín de visitas indeseadas.

Qué hacer si es tu propio gato

Gato frotando su cara contra
Gato frotando su cara contra una planta de hierba gatera fresca, mostrando signos de placer y relajación. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de que el gato que causa molestias sea el propio, la especialista de Cats Protection aconsejó ofrecerle un espacio abierto específico dentro del jardín para que lo utilice como baño, con el fin de evitar que desentierre los macizos de flores. Esta alternativa busca canalizar el comportamiento natural del animal hacia una zona designada, minimizando el impacto en el resto del jardín.

El vídeo también abordó el marco legal que ampara a los gatos en cuanto a su libertad de movimiento. “Es importante saber que los gatos tienen derecho a vagar libremente, lo que significa que tienen permitido entrar legalmente en su jardín. Herir o dañar a los gatos mediante el uso de un elemento disuasorio podría resultar en una multa”, advirtió el experto de Cats Protection. Esta aclaración subraya la necesidad de recurrir únicamente a métodos no dañinos para evitar sanciones legales.

La búsqueda de soluciones para mantener a los gatos alejados de los jardines es una preocupación compartida por muchas personas, quienes, según relataron a la organización, “intentaron todo” para resolver el problema. Por este motivo, ofrecen información adicional en su sitio web para quienes requieran más orientación.

Por último, los expertos de Cats Protection, aconsejan no alimentar a los gatos que vienen de la calle. De esta manera, no les darás la confianza de meterse constantemente en tu jardín. Por otro lado, evita echar comida de pájaros por el suelo y mantén los contenedores cerrados, pues ambos son olores que les van a atraer.

