Perros y gatos

Las 9 señales de que tu gato tiene pulgas

Identificar a tiempo una infestación con este tipo de parásitos externos permite evitar complicaciones de salud. Qué tener en cuenta y cuándo es momento de consultar al veterinario

Guardar
El exceso de acicalamiento en
El exceso de acicalamiento en gatos puede indicar la presencia de pulgas en su pelaje (Freepik)

Detectar y eliminar las pulgas en gatos es fundamental para salvaguardar la salud de los animales domésticos y evitar complicaciones en todo el entorno familiar.

Estos parásitos, además de producir molestias, pueden transmitir enfermedades y afectar especialmente a los gatitos más jóvenes. Incluso los gatos que viven en interiores no están libres del riesgo de infestación.

Los expertos coinciden en que la vigilancia y el tratamiento temprano resultan claves para prevenir consecuencias más graves.

Cuáles son las señales de pulgas en un gato

Las pulgas pueden provocar anemia
Las pulgas pueden provocar anemia en gatos jóvenes, detectable por encías pálidas o debilidad (Freepik)

Existen varias señales que pueden ayudar a identificar la presencia de pulgas en gatos. Revisar regularmente el animal y conocer estos signos facilita la detección a tiempo.

1- Exceso de acicalamiento

Un cambio en los hábitos de higiene, como el lamerse o morderse sin pausa, suele ser el primer indicio. El gato puede perder pelo especialmente en la parte posterior de las patas, el cuello o la base de la cola.

2- Rascado marcado en zonas puntuales

La picazón intensa provoca que el gato se rasque insistentemente en áreas como el cuello, las axilas o la base de la cola, lo que puede llevar a irritaciones visibles en la piel.

Un aumento en la ansiedad
Un aumento en la ansiedad y cambios de carácter en el gato pueden asociarse a molestias por picaduras (Freepik)

3- Desarrollo de rojeces en la piel o protuberancias parecidas a la sarna

Las picaduras de pulgas pueden causar enrojecimiento, inflamación, costras o pequeñas protuberancias.

4- Estado de debilidad o encías pálidas

En infestaciones severas, las pulgas pueden causar anemia. La debilidad y las encías de color pálido sugieren una posible pérdida de sangre.

5- Pérdida de peso

El gato puede perder peso si contrae parásitos intestinales como la tenia al ingerir pulgas infectadas.

Los tratamientos antipulgas en pipetas
Los tratamientos antipulgas en pipetas o collares deben aplicarse bajo recomendación veterinaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

6- Evita zonas de la casa

Muchos gatos rehúyen lugares donde detectan actividad de pulgas, como alfombras o muebles tapizados.

7- Nivel de ansiedad elevado

El malestar influye en el comportamiento, notándose mayor nerviosismo, irritabilidad o agresividad.

8- Presencia de motas negras en la cama o pelaje

Aparecen motas oscuras en el pelaje o la cama del gato, que corresponden a los excrementos de pulgas.

9- Aparición de insectos en su piel

Ante infestaciones avanzadas pueden verse pequeños insectos oscuros desplazándose sobre la piel, especialmente en la parte trasera y el vientre.

La revisión periódica del pelaje y el entorno del animal es esencial para identificar estos síntomas y actuar con prontitud cuando aparecen signos de pulgas.

Cómo combatir las pulgas en casa

La limpieza regular de textiles
La limpieza regular de textiles y el aspirado frecuente ayudan a prevenir reinfestaciones en el hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tratamiento debe incluir tanto al animal como al entorno. Se recomienda utilizar producto antipulgas específico para gatos, como pipetas, collares, pastillas o champús de uso veterinario. Los tratamientos adquiridos en supermercados suelen ser menos eficaces.

Hay que aspirar con frecuencia alfombras, tapizados, colchones y rincones del hogar. Lavar la cama y mantas del gato con agua caliente contribuye a eliminar huevos y larvas. Es necesario tratar a todas las mascotas presentes en la vivienda para evitar reinfestaciones, ya que la mayoría de los huevos de pulga permanecen en el entorno y no sobre el animal.

Los tratamientos veterinarios actuales ofrecen opciones eficaces que protegen frente a multiples parásitos, facilitando el control de la plaga y la prevención de futuros brotes.

Qué cosas ahuyentan a las pulgas

Las pulgas pueden provocar anemia
Las pulgas pueden provocar anemia en gatos jóvenes, detectable por encías pálidas o debilidad (Freepik)

La prevención requiere el uso de productos aprobados por veterinarios: pipetas, collares, sprays o polvos antipulgas especialmente diseñados para gatos. Mantener una limpieza regular evita la proliferación de estos parásitos en el hogar.

El aspirado frecuente y la higiene de textiles y rincones limitan las posibilidades de que las pulgas sobrevivan en el ambiente. Revisar con regularidad al gato permite detectar infestaciones en sus etapas iniciales.

¿Si fumigo mi casa le puede hacer mal a mi gato?

El contacto con productos de
El contacto con productos de fumigación puede ser nocivo para gatos si no se toman precauciones (Efe)

La fumigación del hogar para eliminar pulgas debe realizarse únicamente con productos compatibles con la presencia de animales domésticos. Algunos ingredientes de los insecticidas pueden resultar tóxicos para los gatos, por lo que es esencial seguir las instrucciones del fabricante y del veterinario.

Durante el proceso de tratamiento y hasta que la vivienda esté bien ventilada, conviene mantener a las mascotas alejadas de las áreas tratadas. Ante la mínima duda, el asesoramiento profesional garantiza la seguridad del animal y los habitantes del hogar.

Temas Relacionados

GatosMascotasPulgasÚltimas noticias

Últimas Noticias

La ciencia investiga los beneficios de convivir con perros para la salud respiratoria en la infancia

Un estudio internacional analizó cómo la presencia de estos animales en el hogar durante los primeros meses de vida se vincula con el riesgo de asma

La ciencia investiga los beneficios

Día Mundial de la Rabia: la importancia de vacunar a las mascotas para proteger la salud pública

La inmunización de los animales de compañía reduce el riesgo de transmisión a humanos y ha sido clave para disminuir los casos en América Latina en más del 98% desde 1983

Día Mundial de la Rabia:

El impacto de la terapia asistida con perros en la recuperación de pacientes pediátricos y adultos mayores

Diversos programas implementan estrategias innovadoras que buscan modificar la manera en que se afrontan los tratamientos médicos y la adaptación a la internación en diferentes etapas. Los testimonios de los expertos que dan cuenta de la valiosa tarea de estos canes

El impacto de la terapia

Expertos analizan si las bacterias intestinales inciden en la conducta de los perros

Científicos de Canadá identificaron patrones microbianos que podrían anticipar comportamientos ansiosos o agresivos

Expertos analizan si las bacterias

La ciencia reveló por qué los perros saltan de alegría al ver a sus dueños

Nuevas investigaciones muestran que el reencuentro involucra procesos biológicos, emocionales y de aprendizaje, similares a los lazos entre bebés y padres, según expertos en comportamiento animal citados por Popular Science

La ciencia reveló por qué
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿El jengibre realmente puede aliviar

¿El jengibre realmente puede aliviar el malestar estomacal?

Elecciones 2025 en Neuquén: quiénes serán los candidatos a diputados y senadores nacionales

Misterio térmico: descubren que la cara oculta de la Luna es 100 grados más fría que la visible

Triple femicidio narco: el fiscal Arribas indaga a Víctor Sotacuro y a su sobrina Florencia Ibañez

Qué dice la carta anónima que dejaron en una comisaría de CABA y revela el supuesto escondite del amigo de Pequeño J

INFOBAE AMÉRICA
La ONU pidió diálogo en

La ONU pidió diálogo en Ecuador y embajadores europeos condenaron la violencia en el paro nacional

Bolivia refuerza control en ciudades fronterizas ante el posible ingreso del “Pequeño J”

¿Cómo iniciar estudios universitarios en Lima y finalizarlos en el Reino Unido?

Cómo son los misiles Tomahawk que estados Unidos evalúa cederle a Ucrania para que se defienda de Rusia

El Consejo de Seguridad de la ONU votará este martes la creación de una nueva fuerza internacional para Haití

TELESHOW
Wanda Nara volvió a publicar

Wanda Nara volvió a publicar una foto íntima para celebrar el Martín Fierro: “Hermosa mañana”

El divertido cruce entre Yanina Latorre y Evangelina Anderson en los Martín Fierro 2025: “Mostrá el video”

Santiago del Moro habló tras ganar el Martín Fierro de Oro: la emoción del triunfo y la competencia con Guido Kaczka

Juana Viale fue a los Martín Fierro junto a su hijo Silvestre y el look del joven se volvió viral

Milett Figueroa habló de la versión que dio Marcelo Tinelli sobre la separación: “Hubo un cortocircuito”