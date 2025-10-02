España

La nueva tortilla de francesa lista para comer de Alcampo reabre el debate: ¿producto ‘para vagos’ o solución práctica?

Como ya sucedió con el famoso huevo frito preparado de Mercadona, también este producto ha estado sujeto a polémica

Ana Plaza

Por Ana Plaza

La tortilla francesa de Alcampo
La tortilla francesa de Alcampo (TikTok / @que_lo_pruebe_iris)

Vaticinaba Juan Roig, fundador y presidente ejecutivo de Mercadona, que “a mitad del siglo XXI no habrá cocinas”. No sabemos si su predicción se cumplirá, pero lo cierto es que supermercados como el suyo presentan cada vez más productos ultraprocesados, listos para consumir sin siquiera sacar las sartenes. Todos ellos tienen algo en común: son platos básicos y en teoría fáciles de hacer en casa, convertidos en comida lista para comer, pensados para simplificar al máximo la vida cotidiana, y fuente, por supuesto, de debate social por su existencia.

Sobre uno de ellos ha hablado la tiktoker @que_lo_pruebe_iris, creadora de contenido que se dedica a publicar breves reseñas de productos que encuentra en los supermercados. En esta ocasión, Iris no ha probado el alimento, sino que se ha limitado a mostrarlo a sus seguidores con la intención de abrir un debate. El producto en cuestión se encontraba en la zona de refrigerados de Alcampo y se trata de una tortilla de francesa ya hecha y lista para comer casi al momento.

“Hoy os quiero enseñar esto que me ha parecido muy fuerte. Tortilla francesa ya hecha. La tortilla para vagos. Por favor, necesito saber vuestra opinión, os dejo los ingredientes, todo lo que lleva y la mala pinta que tiene. Da cosita", dice la tiktoker mientras muestra el paquete a la cámara antes de pedir a sus usuarios sus opiniones sobre esto.

El debate está servido

Como ya sucedió con el famoso huevo frito preparado de Mercadona, también este producto ha estado sujeto a polémica. La sección de comentarios de este vídeo viral ha quedado dividida en dos por completo, tanto con opiniones contrarias al producto como con usuarios que salían en defensa de esta idea.

Los defensores de esta tortilla preparada insisten en que no se trata de un capricho absurdo o de un producto pensado para solventar la vagancia, sino de una opción pensada para aquellas personas que no tienen posibilidades de cocinar, ya sea por falta de tiempo, destreza o recursos o incluso por una enfermedad que lo impida. “Es para gente que no puede cocinar. La gente con movilidad reducida existe. A ver si veis más allá”, escribía un usuario. “Para una persona que vive en la calle sin posibilidad de acceder a fuego, una persona que no tenga capacidades para manipular utensilios... yo no la compraría pero habrá a quien le sea útil”, sugería otra seguidora.

En cuanto a los detractores, las opiniones eran firmes. “Ya no saben ni hacerse una tortilla francesa…“, dice una de las usuarias en los comentarios del vídeo. “A este paso el planeta se convertirá en una montaña de plástico”, señalaban otros, denunciando la cantidad de residuos que productos como este generan.

Precio e ingredientes de la tortilla viral

Esta tortilla tiene un peso de 75 gramos y un precio de 1,00 €. En cuanto a los ingredientes, lejos de ser únicamente huevo, el producto contiene en total siete ingredientes: huevo líquido pasteurizado, aceite de girasol, almidones modificados de patata, sal, conservador (acetato sódico), estabilizador (goma xantana) y antioxidante (ácido citrico). Dicha tortilla viene envasada en una atmósfera protectora en el interior de un paquete de plástico, y debe conservarse en el frigorífico, a temperaturas de entre 0 y 4 ºC.

La tortilla francesa lista para
La tortilla francesa lista para comer de Alcampo, fabricada por Casa Aranaz (Alcampo)

En cuanto al modo de empleo, el etiquetado nos indica cómo calentarla para consumirla en solo unos minutos. Hay dos opciones: por un lado, podemos calentarla en el microondas, a máxima potencia durante unos 30 segundos; por otro, podemos darle uso a nuestra freidora de aire, calentando la tortilla a 180 ºC durante unos tres minutos.

La empresa encargada de elaborar este producto es Casa Aranaz, un negocio especializado en productos derivados del huevo con sede en Tudela, Navarra. Además de esta tortilla francesa, en su catálogo cuentan con otros productos como la tortilla de patatas, un coulant de tortilla de patata, huevo revuelto, huevo poché o quiche.

