España

Ni agua ni vinagre: esta es la forma de limpiar la carne

Evita estos errores para tener una cocina segura y libre de bacterias

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Una persona cortando un filete
Una persona cortando un filete crudo. (Freepik)

La carne es uno de los alimentos más consumidos en el mundo y probablemente también uno de los protagonistas de tu dieta. Muchas personas, antes de cocinarla, tienen la costumbre de lavarla.

Los métodos más habituales suelen ser el agua y, en algunos casos, el vinagre. Aunque pueda parecer que hacer esto es bueno, lo cierto es que, según explica una cuenta de TikTok especializada en el cocinado de la carne (@theroasterbarriles), podría ser contraproducente.

Cómo limpiar la carne correctamente

Al abrir una pieza de carne, como pollo, ternera o cerdo, es común percibir un olor intenso. Esta reacción suele estar relacionada con la presencia de oxígeno atrapado en el envase durante el proceso de almacenamiento. El olor característico desaparece después de que la carne permanezca a temperatura ambiente durante unos minutos.

La forma más segura y recomendada de limpiar la carne no implica el uso de agua ni de soluciones ácidas como el vinagre. De hecho, lavar la carne supone diferentes riesgos, ya que el agua facilita la dispersión de bacterias presentes en la superficie hacia la cocina, los utensilios y otras superficies, lo que incrementa el riesgo de contaminación cruzada.

Por otra parte, ningún enjuague superficial puede eliminar los microorganismos patógenos potencialmente presentes en el interior de la carne. El calor es el único método efectivo para eliminarlos.

Muchas veces al cocinar la carne pierde jugos y textura. Un experto ofrece un consejo esencial para mejorar su preparación (Podcast generado con IA)

Al recibir la carne, es aconsejable sacarla del envase y colocarla sobre un recipiente limpio o una superficie dedicada exclusivamente a este fin. Lo siguiente es dejarla reposar a temperatura ambiente durante quince minutos. Este tiempo permite que el oxígeno residual abandone la superficie y que posibles olores se disipen de manera natural.

Durante este periodo, las bacterias no se eliminan, pero tampoco se expanden, siempre y cuando la carne no permanezca fuera del frigorífico más tiempo del necesario. Después del reposo, se deben retirar posibles zonas con exceso de líquidos o sangre con un papel absorbente.

Para manipular la carne de manera segura, es fundamental lavarse las manos antes y después de tocarla. También es importante lavar todo tipo de herramientas y superficies con las que ha estado en contacto. Si se sigue este procedimiento, la limpieza física y microbiológica de la carne sólo dependerá del cocinado a la temperatura adecuada.

Consejos para evitar la contaminación cruzada en la cocina

La contaminación cruzada ocurre cuando las bacterias de la carne cruda pasan a otros alimentos, utensilios o superficies, aumentando el riesgo de intoxicaciones alimentarias. Para evitarlo, es recomendable separar la carne de otros productos, especialmente los que se comen crudos, como pueden ser ensaladas, frutas o pan.

Utilizar tablas y cuchillos exclusivos para cortar la carne ayuda a reducir este riesgo. Tras manipular carne cruda, se deben lavar cuidadosamente las manos con agua y jabón, junto con todos los utensilios y superficies que hayan estado en contacto.

Es importante recordar que no solo las tablas o cuchillos requieren atención, sino también otros materiales que suelen utilizarse durante la preparación. Cambiarlos con frecuencia y mantenerlos limpios contribuye a una cocina más segura.

Temas Relacionados

CarneLimpiezaTikTokTikTok EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

El caballo Lusitano: una de las razas más antiguas de la Península Ibérica

Con un tronco fuerte, grupa redondeada y extremidades ágiles, esta raza combina resistencia, inteligencia y temperamento dócil

El caballo Lusitano: una de

Supervivencia económica: más de la mitad de los españoles ha recurrido al pluriempleo para llegar a fin de mes

En la actualidad, uno de cada diez asalariados compagina varios empleos, a pesar de las consecuencias negativas que esta práctica tiene para la salud

Supervivencia económica: más de la

Un escorpión pica a una mujer en un hotel de Alcorcón y tiene que ser trasladada al hospital: la policía sospecha que el animal salió de su maleta

La víctima recibió atención médica inmediata y fue dada de alta tras controlar la inflamación y el dolor provocados por la picadura

Un escorpión pica a una

Kronjop sitúa la inteligencia artificial en el centro del control horario empresarial

Porsche aplicó IA en el desarrollo del Cayenne eléctrico y redujo la necesidad de 120 “mulas” de prueba

Kronjop sitúa la inteligencia artificial

De qué murió Roscoe, el perro de Lewis Hamilton: “Perdí a mi mejor amigo”

El piloto británico de Fórmula 1 reveló detalles del cuadro clínico de su mascota, los días en terapia intensiva y la compleja decisión final que debió atender

De qué murió Roscoe, el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un escorpión pica a una

Un escorpión pica a una mujer en un hotel de Alcorcón y tiene que ser trasladada al hospital: la policía sospecha que el animal salió de su maleta

¿Un coche sin ITV está cubierto por el seguro? Una experta responde

Detenido el hermano del rapero Morad por presuntamente haber apuñalado a tres menores en Molins de Rei

Sumar se convierte en el principal aliado de la Guardia Civil para conseguir que se no se les siga juzgando bajo el Código Penal Militar en tiempos de paz

Un juzgado de Barcelona perdona una deuda de 22.875 euros a un hombre en insolvencia por su adicción a las compras compulsivas

ECONOMÍA

Supervivencia económica: más de la

Supervivencia económica: más de la mitad de los españoles ha recurrido al pluriempleo para llegar a fin de mes

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

Los celiacos de Andalucía podrán deducirse 100 euros en la próxima Renta: cubrirá una décima parte del sobrecoste de la cesta de la compra

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

DEPORTES

La alerta roja por lluvias

La alerta roja por lluvias obliga a suspender el partido de LaLiga entre el Valencia y el Real Oviedo de este lunes

Muere el portero de 19 años del Colindres, Raúl Ramírez, tras sufrir un golpe en la cabeza durante un partido

El aplastante palmarés de Tadej Pogacar con solo 27 años, la edad a la que Indurain ganó su primer Tour de Francia

Cinco veces campeón del mundo y doble oro paralímpico, puede perderlo todo por un informe médico devastador: “Se mueve con normalidad”

Roser Alentà, madre de Marc Márquez: “Deseé que se retirara, pero nunca ha tirado la toalla”