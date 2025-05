El truco para que las tablas de cortar estén libres de gérmenes: solo necesitas estos dos ingredientes naturales

Truco para que las tablas de cortar estén libres de gérmenes. (Canva)

La limpieza es imprescindible en cualquier cocina. Evitar microorganismos que puedan causar enfermedades debe ser una prioridad. Entre todas las superficies que se deben cuidar, destacan las tablas de cortar de madera. Mantenerlas en perfecto estado es crucial para evitar la proliferación de bacterias. Desde el medio británico Express han dado a conocer el consejo de Nancy Birtwhistle, excampeona del Great British Bake Off, que ha compartido en el programa This Morning de ITV un método sencillo y natural para limpiar estos utensilios de cocina.

Según ha informado este medio, Birtwhistle ha optado por volver a usar tablas de madera en lugar de las de plástico, pero reconoce que su limpieza puede ser un desafío. Estas superficies en las que se corta son esenciales en cualquier cocina, ya que facilitan la preparación de alimentos y ayudan a prevenir la contaminación cruzada.

Los riesgos de estas superficies de madera

Sin embargo, estos utensilios presentan un riesgo oculto si no se limpian adecuadamente. A diferencia de las tablas de plástico, las de madera no deben sumergirse en agua y “definitivamente no las metas en el lavavajillas”, ya que esto puede dañarlas y deformarlas, lo que eventualmente las rompería. En su lugar, Birtwhistle sugiere un método alternativo que utiliza dos ingredientes naturales que probablemente ya se encuentren en la cocina.

Una tabla de cortar. (Freepik)

La técnica consiste en cortar un limón por la mitad y sumergirlo en sal gruesa. Luego, se frota en la superficie de la tabla de madera. Según ha explicado la experta en cocina, este método no solo neutraliza los olores, sino que también elimina bacterias y gérmenes. La combinación de ambos ingredientes actúa como un limpiador y abrasivo natural, dejando la tabla fresca y libre de olores.

Una limpieza efectiva contra bacterias

Además, el jugo de limón, al ser exprimido ligeramente, se mezcla con la sal para formar una pasta abrasiva que asegura la eliminación de bacterias en las grietas de la madera. Desde el medio Express han detallado que la sal es eficaz para limpiar superficies de madera debido a sus propiedades abrasivas, que ayudan a quitar la suciedad y las partículas de alimentos.

Por su parte, el limón contiene ácido cítrico, conocido por sus propiedades limpiadoras, que suavizan y eliminan manchas, además de matar bacterias ocultas. La naturaleza porosa de la madera permite que estas se alojen en las fibras y ranuras de la tabla, y la absorción de humedad puede favorecer el crecimiento de este tipo de microorganismos.

Una experta en limpieza revela el mejor truco para que tus platos queden perfectos al usar el lavavajillas.

Por ello, es fundamental lavar y secar regularmente estas superficies para cortar de madera y almacenarlas en un lugar fresco y seco para limitar el desarrollo de gérmenes. Este método no solo es efectivo, sino que también es una alternativa ecológica y económica a los productos de limpieza comerciales.

Al utilizar ingredientes naturales, se evita el uso de químicos que podrían ser perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Además, al ser un método sencillo, puede ser fácilmente adoptado por cualquier persona que desee mantener sus tablas de cortar de madera en óptimas condiciones.