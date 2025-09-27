España

La imagen del rey Felipe VI y Donald Trump: la Casa Blanca publica una fotografía tras su encuentro en la Asamblea General de la ONU

El Gobierno de EEUU ha difundido la imagen cuatro días después de producirse

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Felipe VI junto a Donald
Felipe VI junto a Donald Trump y Melania Trump (Casa Blanca)

La participación del rey Felipe VI en la Asamblea General de la ONU no ha pasado desapercibida. Su discurso tachando de “masacre” los ataques israelíes en Gaza han dividido la opinión entre el apoyo a su condena o el cuestionamiento de si debió usar el término “genocidio”. Su postura no esta cerca de coincidir con la de Donald Trump, pero esto no evitó que compartieran tiempo juntos.

La Casa Blanca ha difundido una imagen de ambos sonriendo a cámara junto a la Primera dama de EEUU, Melania Trump. Es llamativo que el Ejecutivo estadounidense decida publicar la fotografía cuatro días después del momento en el que se realizó, y después de ya haber hecho públicas imágenes con otros mandatarios.

La fotografía se realizó en el Hotel Lotte New York Palace, sede que escogió Trump para recibir a los jefes de Estado de los países invitados a la cumbre de la ONU. Hacía nueve años que Felipe VI no iba al encuentro anual de Naciones Unidas, lo que aumenta la exclusividad y rareza de la imagen.

Trump en la ONU: "Reconocer un Estado palestino recompensaría a Hamas"

Fotografía de Felipe VI y Trump

En la imagen publicada por la Casa Blanca se puede ver a las tres personalidades sonriendo y mirando a cámara. Trump decidió hacer su habitual gesto con el pulgar hacia arriba, que deja abierta la puerta de la interpretación de su intención y significado. Lo cierto es que la imagen no transmite la disputa por la situación de Oriente Medio que realmente existe.

(Noticia en ampliación).

