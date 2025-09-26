Mundo

“¿Quién asesinó estadounidenses y europeos a sangre fría?“: los mapas y el ”multiple choice” de Netanyahu en la ONU

El primer ministro israelí acompañó parte de su exposición con mapas, gráficos y las clásicas preguntas con opciones para responder

Gastón Calvo

Por Gastón Calvo

Guardar
Uno de los carteles que
Uno de los carteles que mostró Benjamin Netanyahu pregunta: "¿Quién ha asesinado a estadounidenses y a europeos a sangre fría?" (REUTERS/Jeenah Moon)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió ante la Asamblea de la ONU en que Israel no reconocerá un Estado palestino. En una intervención marcada por la rotunda crítica a los gobiernos que reconocieron a Palestina como Estado, el mandatario israelí sostuvo que ellos “envían un mensaje: asesinar a los judíos se recompensa”.

Netanyahu advirtió que ese tipo de reconocimientos incentivan la violencia y refuerzan la impunidad, al tiempo que afirmó que “cerca del 90% de la población palestina celebró el ataque del 7 de octubre. También celebraron el 11 de septiembre. El mensaje es claro”, puntualizó.

En medio de su exposición, el mandatario israelí mostró dos mapas y dos carteles. El primer mapa marcaba cómo estaba la situación en Medio Oriente el año pasado, cuando Netanyahu se presentó en la Asamblea de la ONU. “(El mapa) muestra la maldición del eje del terror de Irán. Un eje que amenaza la paz de todo el mundo”, indicó.

Netanyahu exhibe el mismo mapa
Netanyahu exhibe el mismo mapa que utilizó en 2024, pero esta vez lo intervino con un marcador
El primer ministro tildó los
El primer ministro tildó los sitios donde Israel realizó operaciones militares en los últimos 12 meses (REUTERS/Shannon Stapleton)
Yemen, El Líbano, Siria, Irak
Yemen, El Líbano, Siria, Irak e Irán fueron los lugares que el premier marcó en el mapa

Minutos después, sacó otro mapa para subrayar cómo están las cosas hoy. “La mitad de los líderes hutíes en Yemen, ya está. Desaparecidos. También en Gaza. Hassan Nasrallah en Líbano, afuera. El régimen de Al Assad en Siria, afuera. Las milicias de Irak, disuadidas. Y, en lo que se refiere a los comandantes principales de Irán y los científicos de sus bombas, también. Desaparecidos. Eliminados”, explicó.

Más adelante en su discurso, Netanyahu dijo: “Vamos a hacer aquí un concurso de preguntas. Levanten la mano si saben cuál es la respuesta. ¿Quién grita ‘muerte a América’? A) Irán, B) Hamas, C) Hezbollah, D) Los hutíes y E) Todos", dijo al mostrar un cartel que contenía esa pregunta y las opciones. “Efectivamente, todos. Respuesta E”, subrayó.

Luego, el mandatario levantó otro cartel. “¿Quién ha asesinado a americanos y a europeos a sangre fría?”, interrogó; y señaló las opciones: A) Al Qaeda, B) Hamas, C) Hezbollah, D) Irán, E) Todos. “Todas las respuestas son correctas”, volvió a responder.

En su intervención, negó la validez de una solución de dos Estados al argumentar que “los palestinos nunca han creído en esa opción. Quieren un Estado palestino en lugar del Estado de Israel. Cada vez que se les da territorio, lo utilizan para atacarnos. Tenían Gaza y la convirtieron en campo de batalla”, expresó.

"¿Quién grita 'muerte a Estados
"¿Quién grita 'muerte a Estados Unidos'?", preguntó Netanyahu en otro cartel (REUTERS/Jeenah Moon)

El jefe de gobierno luego subrayó: “Deben saber que las autoridades palestinas pagan a los terroristas para matar a los judíos. Darle a los palestinos territorio cerca de Israel es como darle estado a Al Qaeda a Estados Unidos después del 11 de septiembre. No lo vamos a hacer”.

A lo largo de su discurso, Netanyahu reiteró la amenaza que representa el régimen iraní en la región. Agradeció al presidente norteamericano, Donald Trump, “por actuar de manera tan valiente contra Irán” y pidió a la comunidad internacional que “las sanciones tienen que volver a situarse”. Calificó como “fundamental” evitar que Irán vuelva a desarrollar capacidades militares y nucleares.

El primer ministro destacó la reciente campaña militar en Gaza y la lucha en múltiples frentes. “Gracias a la determinación de nuestro pueblo y la valentía de nuestros soldados, Israel consiguió una de las victorias más importantes de su historia. Pero no hemos terminado. Los restos de Hamas están en la ciudad de Gaza. Israel tiene que terminar la tarea y hacerlo lo más rápido que se pueda”, indicó.

Benjamin Netanyahu en la ONU

Netanyahu dedicó palabras directas a los rehenes israelíes capturados por Hamas, tras comentar que el Ejército logró poner altavoces para que sigan su discurso en la ONU: “Héroes, les habla el primer ministro desde las Naciones Unidas. El pueblo de Israel está con ustedes. No vamos a descansar hasta que los traigamos a todos a casa”. Y lanzó un ultimátum al liderazgo de la organización: “Dejen las armas y liberen a los rehenes ahora. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los encontrará”.

Frente a los señalamientos sobre la ofensiva en Gaza y las denuncias de ataques a civiles, Netanyahu aseguró: “Adoptamos más medidas para minimizar las bajas civiles que cualquier otro ejército en la historia”. Detalló el empleo de folletos y llamadas para evacuar la ciudad antes del avance militar y acusó a Hamas de utilizar a los civiles como “escudos humanos”.

Por último, en respuesta a los cuestionamientos sobre la hambruna en el encalve, aseguró: “Estamos alimentando a Gaza. Si no hay alimento suficiente es porque Hamas roba ese alimento y lo vende a precios exorbitantes para financiarse. Incluso la ONU admitió que Hamas robó el 80% de los alimentos de los convoyes”.

Temas Relacionados

Asamblea General de la ONUBenjamin NetanyahuIsraelguerra en Medio OrienteÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Donald Trump: “Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza”

El presidente de Estados Unidos se refirió a las conversaciones recientes con Israel y Emiratos Árabes. “Es un pacto que permitirá recuperar a los rehenes”, adelantó

Donald Trump: “Creo que tenemos

Tenía 14 años cuando mató a su madre y a sus hermanos tras discutir por un videojuego: lo condenaron a 100 años de cárcel

El sistema judicial paquistaní impuso una de las penas más severas de su historia a Zain Ali, responsable del cuádruple homicidio

Tenía 14 años cuando mató

El momento en que los delegados de varios países abandonaron la Asamblea de la ONU al llegar Netanyahu

El primer ministro israelí abrió la cuarta jornada de la cita anual de los jefes de Estado en Nueva York. Habló sobre la ofensiva final contra Hamas, recordó los ataques del 7 de octubre y exhibió mapas y carteles con preguntas que planteó a quienes se quedaron a escucharlo

El momento en que los

La UE esgrimió su acuerdo comercial con Trump para descartar que cobre aranceles del 100% a sus farmacéuticas

Se trata de un tope “claro y global” del 15% para las producciones de la Unión que “representa una garantía de que no se impondrán aranceles más altos a los operadores europeos”

La UE esgrimió su acuerdo

Vladimir Putin recibió al director de la agencia atómica de la ONU en Moscú

El presidente ruso mantuvo un encuentro con Rafael Grossi, quien asistió a la apertura de la Semana Atómica Mundial, foro que se desarrolla en la capital de Rusia

Vladimir Putin recibió al director
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Rescatan a menor de edad

Rescatan a menor de edad secuestrado en Tlalnepantla de Baz tras operativo de seguridad

El pueblo a una hora de Madrid perfecto para una escapada de otoño: una prisionera célebre y un festival medieval que reviven el pasado

El príncipe Guillermo confiesa en televisión que 2024 fue el año más difícil de su vida: “La vida está hecha para ponernos a prueba”

Cómo preparar unos tacos de carnitas de setas; una receta saludable, delicioso y rápido de hacer

Jaime Chew, naturópata clínica: “Estas son las principales señales de que tus hormonas están desequilibradas”

INFOBAE AMÉRICA
Brecha salarial: los hombres cobran

Brecha salarial: los hombres cobran un 27% más que las mujeres en Uruguay

Subastan una icónica foto de David Bowie por una cifra millonaria

Redes de pesca prehistóricas recreadas por sus huellas en cerámica

Zelenski alerta de la entrada de drones "posiblemente húngaros" en el espacio aéreo ucraniano

El primer ministro de China pide en la ONU "justicia y solidaridad" ante un nuevo mundo de "turbulencias"

ENTRETENIMIENTO

Liam Hemsworth confesó que tuvo

Liam Hemsworth confesó que tuvo que cerrar sus redes sociales tras reemplazar a Henry Cavill en ‘The Witcher’: “Hubo bastante ruido”

El inesperado precio que Matthew McConaughey pagó por la fama y cómo reinventó su éxito

Final de ‘Bon appétit, majestad’: horarios y fecha de estreno de los últimos capítulos del aclamado k-drama en Netflix

Subastan una icónica foto de David Bowie por una cifra millonaria

Tim Allen afirma que Erika Kirk lo inspiró a perdonar al hombre que mató a su padre