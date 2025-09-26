“¿Quién asesinó estadounidenses y europeos a sangre fría?“: los mapas y el ”multiple choice” de Netanyahu en la ONU

Uno de los carteles que mostró Benjamin Netanyahu pregunta: "¿Quién ha asesinado a estadounidenses y a europeos a sangre fría?" (REUTERS/Jeenah Moon)

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió ante la Asamblea de la ONU en que Israel no reconocerá un Estado palestino. En una intervención marcada por la rotunda crítica a los gobiernos que reconocieron a Palestina como Estado, el mandatario israelí sostuvo que ellos “envían un mensaje: asesinar a los judíos se recompensa”.

Netanyahu advirtió que ese tipo de reconocimientos incentivan la violencia y refuerzan la impunidad, al tiempo que afirmó que “cerca del 90% de la población palestina celebró el ataque del 7 de octubre. También celebraron el 11 de septiembre. El mensaje es claro”, puntualizó.

En medio de su exposición, el mandatario israelí mostró dos mapas y dos carteles. El primer mapa marcaba cómo estaba la situación en Medio Oriente el año pasado, cuando Netanyahu se presentó en la Asamblea de la ONU. “(El mapa) muestra la maldición del eje del terror de Irán. Un eje que amenaza la paz de todo el mundo”, indicó.

Netanyahu exhibe el mismo mapa que utilizó en 2024, pero esta vez lo intervino con un marcador

El primer ministro tildó los sitios donde Israel realizó operaciones militares en los últimos 12 meses (REUTERS/Shannon Stapleton)

Yemen, El Líbano, Siria, Irak e Irán fueron los lugares que el premier marcó en el mapa

Minutos después, sacó otro mapa para subrayar cómo están las cosas hoy. “La mitad de los líderes hutíes en Yemen, ya está. Desaparecidos. También en Gaza. Hassan Nasrallah en Líbano, afuera. El régimen de Al Assad en Siria, afuera. Las milicias de Irak, disuadidas. Y, en lo que se refiere a los comandantes principales de Irán y los científicos de sus bombas, también. Desaparecidos. Eliminados”, explicó.

Más adelante en su discurso, Netanyahu dijo: “Vamos a hacer aquí un concurso de preguntas. Levanten la mano si saben cuál es la respuesta. ¿Quién grita ‘muerte a América’? A) Irán, B) Hamas, C) Hezbollah, D) Los hutíes y E) Todos", dijo al mostrar un cartel que contenía esa pregunta y las opciones. “Efectivamente, todos. Respuesta E”, subrayó.

Luego, el mandatario levantó otro cartel. “¿Quién ha asesinado a americanos y a europeos a sangre fría?”, interrogó; y señaló las opciones: A) Al Qaeda, B) Hamas, C) Hezbollah, D) Irán, E) Todos. “Todas las respuestas son correctas”, volvió a responder.

En su intervención, negó la validez de una solución de dos Estados al argumentar que “los palestinos nunca han creído en esa opción. Quieren un Estado palestino en lugar del Estado de Israel. Cada vez que se les da territorio, lo utilizan para atacarnos. Tenían Gaza y la convirtieron en campo de batalla”, expresó.

"¿Quién grita 'muerte a Estados Unidos'?", preguntó Netanyahu en otro cartel (REUTERS/Jeenah Moon)

El jefe de gobierno luego subrayó: “Deben saber que las autoridades palestinas pagan a los terroristas para matar a los judíos. Darle a los palestinos territorio cerca de Israel es como darle estado a Al Qaeda a Estados Unidos después del 11 de septiembre. No lo vamos a hacer”.

A lo largo de su discurso, Netanyahu reiteró la amenaza que representa el régimen iraní en la región. Agradeció al presidente norteamericano, Donald Trump, “por actuar de manera tan valiente contra Irán” y pidió a la comunidad internacional que “las sanciones tienen que volver a situarse”. Calificó como “fundamental” evitar que Irán vuelva a desarrollar capacidades militares y nucleares.

El primer ministro destacó la reciente campaña militar en Gaza y la lucha en múltiples frentes. “Gracias a la determinación de nuestro pueblo y la valentía de nuestros soldados, Israel consiguió una de las victorias más importantes de su historia. Pero no hemos terminado. Los restos de Hamas están en la ciudad de Gaza. Israel tiene que terminar la tarea y hacerlo lo más rápido que se pueda”, indicó.

Benjamin Netanyahu en la ONU

Netanyahu dedicó palabras directas a los rehenes israelíes capturados por Hamas, tras comentar que el Ejército logró poner altavoces para que sigan su discurso en la ONU: “Héroes, les habla el primer ministro desde las Naciones Unidas. El pueblo de Israel está con ustedes. No vamos a descansar hasta que los traigamos a todos a casa”. Y lanzó un ultimátum al liderazgo de la organización: “Dejen las armas y liberen a los rehenes ahora. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los encontrará”.

Frente a los señalamientos sobre la ofensiva en Gaza y las denuncias de ataques a civiles, Netanyahu aseguró: “Adoptamos más medidas para minimizar las bajas civiles que cualquier otro ejército en la historia”. Detalló el empleo de folletos y llamadas para evacuar la ciudad antes del avance militar y acusó a Hamas de utilizar a los civiles como “escudos humanos”.

Por último, en respuesta a los cuestionamientos sobre la hambruna en el encalve, aseguró: “Estamos alimentando a Gaza. Si no hay alimento suficiente es porque Hamas roba ese alimento y lo vende a precios exorbitantes para financiarse. Incluso la ONU admitió que Hamas robó el 80% de los alimentos de los convoyes”.