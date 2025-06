Donald Trump reprocha a España que “siempre ha pagado muy poco” como miembro de la OTAN

Pedro Sánchez y Donald Trump se distancian en la cuestión del gasto en defensa de la OTAN (Montaje Infobae)

A Pedro Sánchez se le acumulan los problemas, tanto a nivel interno por la supuesta corrupción en el PSOE como a nivel externo. Su rechazo a que España invierta el 5% de su PIB a gasto en defensa ha enfadado a Donald Trump. Desde la Casa Blanca ya ha recibido varias indirectas, pero este viernes el presidente estadounidense ha sido claro y ha afirmado que España “siempre ha pagado muy poco” como miembro de la OTAN. Así, insiste en su idea de que todos los integrantes de la organización, a excepción de Estados Unidos, deberían aportar dicho porcentaje de su economía.

Al mismo tiempo, Sánchez es presionado desde dentro del país para no ceder en este asunto: este viernes y sábado, 20 y 21 de junio, se celebra en Madrid la Conferencia por la paz y contra el rearme, organizada con motivo de la próxima Cumbre de la OTAN por varios colectivos sociales que están preparando un junio de movilizaciones para protestar contra dicha cumbre y la política de rearme. A su vez, los socios de Gobierno a la izquierda del PSOE han trasladado al presidente su rechazo a esta política, además de considerar que es un “error apostar por estas tesis belicistas en este momento”, informa Cadena Ser.

Donald Trump, este viernes. (REUTERS/Ken Cedeno)

Donald Trump insiste: “La OTAN tendrá que lidiar con España”

Estas declaraciones de Trump coinciden con las negociaciones de un nuevo acuerdo en la OTAN que pretende asegurar un compromiso de los estados miembros de alcanzar ese 5% del PIB en gasto en defensa. El gobierno de Pedro Sánchez es el principal obstáculo para cerrar ese pacto, lo que lo ha puesto en pleno foco de la presión aliada.

Trump ha insistido en lo que, a su parecer, es el deber del Gobierno: “Creo que deberían hacerlo. No creo que nosotros (EE.UU.) debamos hacerlo, pero creo que ellos sí. Llevamos tanto tiempo gastando, apoyando a la OTAN. En muchos casos, creo, pagando casi el 100% del coste”. “La OTAN tendrá que lidiar con España. España ha pagado muy poco. Siempre ha pagado muy poco. O eran buenos negociadores o no hacían lo correcto. Creo que España tiene que pagar lo mismo que todos los demás. España es conocida por pagar poco”, ha manifestado en declaraciones a la prensa.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ya había insistido un día antes en que todos los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte - incluido España - deben elevar su gasto al mínimo del 5% de su PIB. Las conversaciones en la Alianza avanzan a duras penas a medida que se acerca la cumbre de La Haya, prevista para el 24 y 25 de junio.

El Gobierno de España no está dispuesto a ceder: Pedro Sánchez dejó claro ante el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que no puede comprometerse a cumplir este objetivo, reclamando una excepción o un enfoque alternativo: “No es razonable y sería contraproducente”, valoró, subrayando que “cada Gobierno puede decidir legítimamente si está dispuesto a hacer el sacrificio que supondría llegar a esa cifra. Como aliado soberano, elegimos no hacerlo”.

La industria de defensa nacional ha corroborado, al menos en este punto, las afirmaciones del presidente de España. Francisco Sánchez - presidente de Airbus - ha señalado este viernes que el sector de la defensa, tanto español como europeo, necesita más tiempo para alcanzar la tan mentada “autonomía estratégica”, añadiendo que la inversión necesaria para conseguirla “es muy grande”. En este sentido, el directivo del gigante aeroespacial ha alertado de lo contraproducente que sería para la industria que los países emprendieran “una compra compulsiva” por alcanzar ese 5%, cuando “Europa no está preparada todavía” para afrontar dicha demanda.

La alternativa que ofrece Sánchez pasa por introducir en la declaración final de la cumbre de La Haya “una fórmula más flexible” que haga “el objetivo de gasto opcional o que excluya a España de la aplicación” del listón del 5%, ya que implicaría, defiende, recortes en gasto social que el país no está preparado para asumir, además de ser “incompatible con nuestro Estado del bienestar” y con con su “visión del mundo”. “Es una realidad empírica que para España, igual que para otros miembros de la OTAN”, agrega Sánchez, “elevar al 5% el gasto resultaría imposible a menos que se eleven los impuestos a las clases medias, se recorten los servicios públicos y los subsidios sociales a sus ciudadanos”. El resultado del pulso político se verá en los próximos días.