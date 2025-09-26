Mundo

Donald Trump: “Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza”

El presidente de Estados Unidos se refirió a las conversaciones recientes con Israel y Emiratos Árabes. “Es un pacto que permitirá recuperar a los rehenes”, adelantó

Guardar
Donald Trump, presidente de Estados
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que creía que se había alcanzado un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza, tras recientes conversaciones con Israel y Estados Árabes.

Creo que tenemos un acuerdo”, declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Parece que tenemos un acuerdo sobre Gaza, creo que es un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra”, aseguró.

El mandatario afirmó que el conflicto de Gaza sería la octava guerra a la que logra poner fin desde que regresó al poder en enero pasado.

El martes, Trump se reunió en los márgenes de la Asamblea General de la ONU con representantes de varios países árabes y musulmanes, a quienes prometió que no permitirá la anexión israelí de Cisjordania ocupada.

El próximo lunes, tiene previsto recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en la que será la quinta reunión que ambos mantendrán en lo que va del año.

Benjamin Netanyahu en la ONU

Las palabras de Trump llegaron luego del discurso de Netanyahu en la Asamblea General de Naciones Unidas. En una intervención marcada por la rotunda crítica a los gobiernos que reconocieron a Palestina como Estado, el mandatario israelí sostuvo que ellos “envían un mensaje: asesinar a los judíos se recompensa”.

Netanyahu advirtió que ese tipo de reconocimientos incentivan la violencia y refuerzan la impunidad, al tiempo que afirmó que “cerca del 90% de la población palestina celebró el ataque del 7 de octubre. También celebraron el 11 de septiembre. El mensaje es claro”, puntualizó.

El primer ministro negó la validez de una solución de dos Estados al argumentar que “los palestinos nunca han creído en esa opción. Quieren un Estado palestino en lugar del Estado de Israel. Cada vez que se les da territorio, lo utilizan para atacarnos. Tenían Gaza y la convirtieron en campo de batalla”, expresó.

El jefe de gobierno luego subrayó: “Deben saber que las autoridades palestinas pagan a los terroristas para matar a los judíos. Darle a los palestinos territorio cerca de Israel es como darle estado a Al Qaeda a Estados Unidos después del 11 de septiembre. No lo vamos a hacer”.

A lo largo de su discurso, Netanyahu reiteró la amenaza que representa el régimen iraní en la región. Agradeció al presidente norteamericano, Donald Trump, “por actuar de manera tan valiente contra Irán” y pidió a la comunidad internacional que “las sanciones tienen que volver a situarse”. Calificó como “fundamental” evitar que Irán vuelva a desarrollar capacidades militares y nucleares.

Civiles palestinos evacúan Gaza (REUTERS/Dawoud
Civiles palestinos evacúan Gaza (REUTERS/Dawoud Abu Alkas)

El primer ministro destacó la reciente campaña militar en Gaza y la lucha en múltiples frentes. “Gracias a la determinación de nuestro pueblo y la valentía de nuestros soldados, Israel consiguió una de las victorias más importantes de su historia. Pero no hemos terminado. Los restos de Hamas están en la ciudad de Gaza. Israel tiene que terminar la tarea y hacerlo lo más rápido que se pueda”, indicó.

Netanyahu dedicó palabras directas a los rehenes israelíes capturados por Hamas, tras comentar que el Ejército logró poner altavoces para que sigan su discurso en la ONU: “Héroes, les habla el primer ministro desde las Naciones Unidas. El pueblo de Israel está con ustedes. No vamos a descansar hasta que los traigamos a todos a casa”. Y lanzó un ultimátum al liderazgo de la organización: “Dejen las armas y liberen a los rehenes ahora. Si lo hacen, vivirán. Si no, Israel los encontrará”.

Frente a los señalamientos sobre la ofensiva en Gaza y las denuncias de ataques a civiles, Netanyahu aseguró: “Adoptamos más medidas para minimizar las bajas civiles que cualquier otro ejército en la historia”. Detalló el empleo de folletos y llamadas para evacuar la ciudad antes del avance militar y acusó a Hamas de utilizar a los civiles como “escudos humanos”.

Temas Relacionados

guerra en Medio OrienteDonald TrumpIsraelGazaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Tenía 14 años cuando mató a su madre y a sus hermanos tras discutir por un videojuego: lo condenaron a 100 años de cárcel

El sistema judicial paquistaní impuso una de las penas más severas de su historia a Zain Ali, responsable del cuádruple homicidio

Tenía 14 años cuando mató

El momento en que los delegados de varios países abandonaron la Asamblea de la ONU al llegar Netanyahu

El primer ministro israelí abrió la cuarta jornada de la cita anual de los jefes de Estado en Nueva York. Habló sobre la ofensiva final contra Hamas, recordó los ataques del 7 de octubre y exhibió mapas y carteles con preguntas que planteó a quienes se quedaron a escucharlo

El momento en que los

La UE esgrimió su acuerdo comercial con Trump para descartar que cobre aranceles del 100% a sus farmacéuticas

Se trata de un tope “claro y global” del 15% para las producciones de la Unión que “representa una garantía de que no se impondrán aranceles más altos a los operadores europeos”

La UE esgrimió su acuerdo

Vladimir Putin recibió al director de la agencia atómica de la ONU en Moscú

El presidente ruso mantuvo un encuentro con Rafael Grossi, quien asistió a la apertura de la Semana Atómica Mundial, foro que se desarrolla en la capital de Rusia

Vladimir Putin recibió al director

Benjamin Netanyahu: “Quienes reconocen un estado palestino envían un mensaje, asesinar a los judíos se recompensa”

El primer ministro de Israel habló ante la Asamblea de la ONU con la determinación de reafirmar su oposición a la creación de Palestina y en medio de la ofensiva final de las Fuerzas de Defensa contra Hamas en la Franja de Gaza

Benjamin Netanyahu: “Quienes reconocen un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Así fue el allanamiento en

Así fue el allanamiento en el búnker de pequeño J, el narco peruano que estaría detrás del triple femicidio en Florencio Varela

Día del Empleado de Comercio: cuándo se celebra y para quiénes es feriado

La caída de ‘El Monstruo’ daría paso a una nueva línea de sucesión en el crimen organizado, advierte exministro Gastón Rodríguez

Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de septiembre: la estación Zócalo se encuentra cerrada

El laberinto judicial que pone en suspenso la extradición a Chile de “Larry Changa”, el fundador del Tren de Aragua capturado en Colombia

INFOBAE AMÉRICA
Donald Trump: “Creo que tenemos

Donald Trump: “Creo que tenemos un acuerdo para terminar con la guerra en Gaza”

Netanyahu habla a los rehenes desde la Asamblea de la ONU: "Os traeremos de vuelta a casa"

Iker Casillas confía en "revivir otra vez el éxito" de la selección española de fútbol en el Mundial 2026

Localizadas fosas con restos de personas represaliadas en el cementerio de Benaocaz

Almandoz afirma que el Festival es "un escaparate de primera" para una serie en euskera como 'Zeru ahoak'

ENTRETENIMIENTO

“Siempre busco salir de mi

“Siempre busco salir de mi zona de confort”: Jessica Chastain revela su motor artístico y personal

James Bond apuesta por el misterio: un nuevo 007 sin celebridades conocidas

Mark Wahlberg resaltó la importancia de la familia en su vida: “Estoy muy emocionado de que todos mis hijos estén conmigo”

Brooklyn Beckham habló sobre la relación con su familia: “No me afectan las críticas, tengo a Nicola”

Sacha Baron Cohen comenzó una relación con la modelo de OnlyFans Hannah Palmer: se mostraron juntos por primera vez en una fiesta en Ibiza