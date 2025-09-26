España

‘Supervivientes All Stars’ castiga a los concursantes por saltarse las normas: “Tiene consecuencias graves”

El fallo de Miri Pérez Cabrero y Alejandro Albalá al no respetar un castigo impuesto por la organización ha desencadenado una de las sanciones más duras del concurso

Por Clara Barceló

Los concursantes de Supervivientes (Europa
Los concursantes de Supervivientes (Europa Press)

La convivencia en Supervivientes All Stars 2 está regida por un conjunto de normas que todos los concursantes deben respetar estrictamente. No robar comida, evitar el contacto con el exterior, no hacer trampas en los juegos o cumplir con los castigos son pilares fundamentales para mantener el orden en el reality.

En esta ocasión, el origen del conflicto surgió a raíz de un castigo impuesto el pasado martes. Tras ser señalados por sus compañeros como los peores de la convivencia, Miri Pérez Cabrero y Alejandro Albalá recibieron la obligación de ser los únicos responsables de cocinar y repartir la comida durante varios días.

Miri Pérez-Cabrero en 'Supervivientes All
Miri Pérez-Cabrero en 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

Mientras Miri y Alejandro cumplían con la tarea, un descuido cambió el rumbo de la convivencia. En un momento dado, uno de los concursantes pidió ayuda a sus compañeros para vigilar una sartén con arroz que estaba en el fuego.

Ese gesto, que parecía inocente, significaba saltarse la norma principal del castigo: que solo ellos dos debían ocuparse de todo lo relacionado con la comida. Fani Carbajo fue la primera en darse cuenta y en advertir que aquello podía suponer un incumplimiento grave. Sin embargo, otros compañeros como Tony Spina restaron importancia a lo ocurrido, convencidos de que no estaban actuando mal.

Fani Carbajo y Adara
Fani Carbajo y Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars'. (Europa Press)

Jorge Javier Vázquez anuncia la sanción

El presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, conectó en directo con los concursantes para aclarar lo ocurrido. Su tono fue tajante: “Ha pasado algo grave. Habéis incumplido las reglas”.

La reacción en la playa fue de desconcierto. “No he caído en eso, tienes razón”, admitió Miri al reconocer su error. Por su parte, Torres intentó justificarse: “Pensaba que calentar el coco no era eso”.

Pero las excusas no evitaron la decisión final de la organización. Jorge Javier anunció que habría un castigo, aunque sin revelar de inmediato en qué consistía. Solo los espectadores pudieron ver las imágenes en las que se adelantaba la drástica medida: apagar el fuego de la Playa Armonía.

El fuego, un elemento vital en la supervivencia

Imagen de fuego (Imagen Ilustrativa
Imagen de fuego (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fuego es uno de los bienes más preciados en la isla. No solo permite cocinar el arroz, el pescado o los cocos, sino que también es esencial para calentarse durante las noches frías y para mantener alejados a los insectos.

Por ello, perderlo supone uno de los castigos más duros a los que puede enfrentarse cualquier grupo de concursantes. “El castigo lo descubriréis cuando lleguéis a la playa”, advirtió Jorge Javier, mientras los participantes hacían suposiciones sobre lo que podría ser. Muchos pensaron que se trataba de perder los cocos, pero la realidad fue aún peor.

Decepción y agobio en Playa Armonía

Cuando los concursantes regresen a la playa y descubran que el fuego ha sido apagado, la tensión y la frustración se apoderarán de la convivencia. La sanción no solo representa un golpe a su comodidad, sino también a su moral.

A partir de ahora, tendrán que ingeniárselas para sobrevivir sin fuego, lo que marcará un antes y un después en la dinámica del concurso. La decepción y el agobio prometen protagonizar los próximos días en Supervivientes All Stars 2.

