Elena Rodríguez carga contra ‘Supervivientes All Stars’ por la “jugarreta” sobre Adara Molinero: “Se jugó con mi desconocimiento”

Elena Rodríguez y Jorge Javier Vázquez, en 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset España)

Elena Rodríguez se ha pronunciado en sus redes sociales tras sus declaraciones sobre su hija, Adara Molinero, en la entrega de Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie de este martes 23 de septiembre. La exconcursante, última expulsada del reality, ha querido aclarar sus palabras en un comunicado en el que, además, carga contra el programa de Telecinco.

En un vídeo compartido en sus stories de Instagram, Rodríguez acusa a la organización del programa de manipular la situación al mostrarle, en directo y tras su regreso a España, imágenes de su hija atravesando una crisis emocional, lo que, según ella, se aprovechó de su desconocimiento tras semanas de aislamiento. La reacción de la exconcursante y sus posteriores declaraciones han generado un intenso debate en redes sociales y medios, ya que Elena aseguró que su hija no sabía gestionar las emociones y eso le impedía “ser lista”.

La polémica se desató cuando Elena Rodríguez, recién llegada de Honduras tras su expulsión, se sentó en el plató de Telecinco. Allí, la organización del reality, presentado por Jorge Javier Vázquez, le mostró un vídeo en el que Adara Molinero, su hija, aparecía visiblemente afectada y al borde de abandonar el concurso. La reacción de Rodríguez ante estas imágenes fue inesperada y sus palabras sobre la gestión emocional de Adara provocaron una oleada de comentarios y críticas en redes sociales.

En su comunicado, Elena explica los motivos de su respuesta en la gala y dirige duras críticas a la organización de Supervivientes All Stars. “Se juega con el desconocimiento que yo tengo de la situación”, ha aseverado, subrayando que, tras 23 días incomunicada, la información que recibió en el plató fue confusa y la dejó desorientada. La exsuperviviente califica de “jugarreta” la forma en que se le presentaron los hechos en directo y aclara sus palabras ante la tergiversación que, a su juicio, se produjo en redes y medios.

“Hay que tener una mente muy corrosiva”

Según su relato, las imágenes de su hija le resultaron “desgarradoras” y la reacción que mostró en el plató estuvo marcada por el nerviosismo y el dolor: “Veo a mi hija con un nivel de sufrimiento y ansiedad que para mí son impactantes. Ante las preguntas de Jorge Javier yo respondo con nerviosismo y dolor porque yo tenía los pelos de punta”, expresa. En su mensaje, insiste en que solo quien tenga “un puntito de empatía y de humildad” puede comprender lo que sintió en ese momento.

En cuanto a la gestión emocional de Adara Molinero, Rodríguez matiza sus palabras tras la polémica generada: “No quería decir otra cosa que cuando Adara tiene una crisis emocional lo manifiesta de esa forma… eso le impide actuar con inteligencia, con control y le impide crecerse ante el problema”, apunta.

Así, Elena lamenta la tergiversación de sus palabras sobre Adara y niega cualquier ánimo de cuestionar la inteligencia de su hija: “Hay que tener una mente muy corrosiva… para tergiversar lo que una madre está diciendo sobre su hija y para disfrutar con el sufrimiento ajeno”, sentencia en su comunicado.