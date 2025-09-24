España

Un hombre se prende fuego frente a la casa de su expareja y sufre quemaduras del 80%: se encuentra en estado crítico

El caso ha tenido lugar en Vitré, al oeste de Francia, donde el hombre de 33 años ha actuado a plena luz del día

Por Sofia Avendaño

Un hombre se prende fuego frente a la casa de su expareja. (VisualesIA)

Un hombre de 33 años se encuentra en estado crítico tras prenderse fuego el martes 23 de septiembre de 2025 frente al domicilio de su expareja, en la localidad de Vitré, en el departamento de Ille-et-Vilaine, al este de Rennes. El dramático suceso ocurrió a plena luz del día y ha provocado conmoción en el vecindario.

Según informan Ici Armorique y Ouest-France, los hechos se produjeron alrededor de la una de la tarde. El hombre se dirigió a la vivienda de su expareja, situada en la calle Liliane-Ackermann, y se roció con un producto inflamable. A continuación, utilizando un encendedor, se prendió fuego en plena vía pública, frente a la casa.

Fuentes locales informan de que el incendio se propagó rápidamente y las llamas envolvieron su cuerpo en cuestión de segundos. Según los primeros informes médicos, el hombre sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. Vecinos que presenciaron la escena alertaron de inmediato a los servicios de emergencia, mientras algunos intentaban intervenir para socorrerlo.

Los bomberos de Erbrée y Vitré llegaron rápidamente al lugar. Tras sofocar el fuego, atendieron al hombre, que presentaba lesiones graves. Fue estabilizado en el lugar antes de ser trasladado en estado crítico a la unidad de quemados del Hospital Universitario de Nantes, donde permanece ingresado. Su vida corre peligro, según los medios citados.

El hecho ha motivado la apertura de una investigación. La brigada de gendarmería de Vitré está a cargo del caso. Entre las hipótesis que se manejan, se encuentra la posibilidad de que el acto respondiera a un chantaje suicida. Las autoridades tratarán de determinar si el hombre actuó con la intención de presionar emocionalmente a su expareja o si existieron otros factores desencadenantes.

Un caso abierto a la investigación

Por el momento, no se ha difundido información sobre el estado o paradero de la mujer. Tampoco se han confirmado antecedentes de violencia en la relación. La investigación buscará esclarecer si existían conflictos previos, amenazas o signos de comportamiento autodestructivo.

La calle Liliane-Ackermann, donde ocurrieron los hechos, es una zona residencial de Vitré, una comuna de aproximadamente 18.000 habitantes. El suceso generó un importante despliegue de equipos de emergencia y ha dejado impactados a los residentes del barrio.

Los casos de autoinmolación son extremadamente poco frecuentes en Francia, aunque cada vez que ocurren generan una fuerte conmoción social. Este tipo de actos suele estar asociado a episodios de crisis psicológica severa, desesperación extrema o conflictos personales intensos, como rupturas sentimentales, problemas familiares o situaciones de aislamiento. En muchos casos, también pueden estar relacionados con trastornos mentales no diagnosticados o no tratados adecuadamente.

Por el momento, las autoridades locales no han emitido un comunicado oficial con detalles adicionales sobre el suceso o sobre el estado actual del hombre. Se espera que en los próximos días se recaben más elementos que permitan esclarecer las circunstancias del caso, entre ellos testimonios de vecinos, posibles declaraciones de la expareja y la revisión de imágenes de cámaras de vigilancia situadas en la zona. Estos elementos podrían arrojar luz sobre el estado mental del hombre antes del acto o sobre posibles interacciones previas al incidente.

