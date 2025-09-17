‘Supervivientes All Stars 2′: la tensa discusión entre Miri Pérez-Cabrero y Adara Molinero y el salvado de la expulsión

Miri Pérez-Cabrero en 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

La convivencia en la segunda edición de Supervivientes All Stars se ha vuelto especialmente tensa tras una acalorada discusión entre Adara Molinero y Miri Pérez-Cabrero, quienes se han convertido en las grandes protagonistas de la entrega de la noche de este martes, 16 de septiembre. Lo que parecía un problema cotidiano en la cocina terminó convirtiéndose en un episodio de reproches y lágrimas en el Triángulo de Poseidón.

El incidente comenzó cuando los participantes vieron un vídeo que recordaba un conflicto que tuvo lugar en la playa. La secuencia mostraba a Adara y Fani gestionando la preparación de un arroz que finalmente se pegó a la olla, algo que no pasó desapercibido para el resto de concursantes. Desde el inicio, varios miembros del grupo les reclamaron no haber incorporado suficiente agua ni haber prestado atención durante la cocción. En ese contexto, Miri no ha podido evitar callarse y ha soltado un comentario que ha desatado la guerra. “Yo cuando me toca cocinar no me despego ni un momento del arroz”, ha dicho, con firmeza.

A raíz del comentario de la exconcursante de MasterChef y la reacción del resto, Fani ha defendido su actuación argumentando que la situación no obedeció a un error en la cocción, sino a la utilización de isotónico como ingrediente. “No se pegó el arroz, lo que pasó fue el caramelo del isotónico. Luego todos lo comieron y dijeron que estaba muy rico”, ha asegurado la que fuera concursante de La isla de las Tentaciones frente a sus compañeros.

Adara Molinero en 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

Por su parte, Adara Molinero ha respaldado la explicación de su compañera. “Ellos insistieron en que se hiciera con isotónico, como tiene azúcar, se quedó pegado, pero luego se disolvió y a todos les gustó”, ha dicho la hija de Elena Rodríguez, buscando aclarar el origen del incidente y rebajar la intensidad de la crítica, aunque el ambiente no tardó en caldearse.

La tensión del tema no se disipó con la visualización del video, sino que reavivó el conflicto entre Adara y Miri. Aunque en los primeros días del concurso ambas concursantes parecían haber entablado una buena relación, para la tercera semana el trato entre ellas se había deteriorado visiblemente. Y es que este conflicto provocó que el distanciamiento fuese más palpable, pues Adara decidió alejarse y sentarse lejos de Miri.

“Me siento superanalizada, cuestionada, no se puede hacer nada. Por Noel, Torres y Miri”, ha expresado la influencer entre lágrimas, exponiendo su incomodidad y el peso emocional del conflicto. Miri se ha defendido de las acusaciones, pero Adara no titubeó y subió el tono de sus palabras. “Miri deja de ser falsa, me acabas de llamar payasa. Es una persona que me está llevando al límite y ya he dicho que se acabó. Va de happy flower, pero va al acecho, analizándome continuamente para decirme lo que hago mal. Estoy temblando, no puedo más”, ha manifestado.

En respuesta, Miri intentó justificar su actitud: “No la analizo para nada, a la primera que analizo es a mí. Pero me sabe mal que se sienta así”, le ha replicado la cocinera, provocando que Adara cerrase la puerta a cualquier posible reconciliación. “Déjame. Me llevas al límite. Desde que ha empezado el concurso ni una cosa le he dicho y ella no para”. Ante la escalada del enfrentamiento, Miri ha afirmado su intención de no continuar con la discusión: “No voy a entrar en este juego. Si ella se siente así, pues se siente así, pero para mí sus palabras no tienen ningún sentido”.

Un salvado y tres concursantes en la cuerda floja

Otros de los momentos más emotivos de la noche ha sido la ceremonia de salvación. Después de que Adara Molinero, Elena Rodríguez, Tony Spina e Iván González fuesen nominados la semana anterior, se ha conocido que uno de ellos no tendrá que continuar en la cuerda floja. La audiencia ha decidido que la pareja de Marta Peñate se librase de la expulsión que tendrá lugar el próximo jueves, 18 de septiembre.

Tony Spina en 'Supervivientes All Stars 2' (Mediaset)

“Gracias, de verdad. Se lo quería dedicar a mi padre, que ayer cumplió años y ya no está con nosotros... Y era seguidor del programa. Y estaría muy emocionado de verme ahora mismo salvado. ¡Muchas gracias!“, ha expresado. De esta manera, Adara, Elena e Iván continúan jugándose su continuidad en Cayos Cochinos.