La nueva imagen de Jorge Javier Vázquez ‘roba’ el protagonismo al estreno de ‘Supervivientes All Stars’

Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset España)

Tras una larga espera, Supervivientes All Stars ya ha comenzado. Este jueves 4 de septiembre, el reality de Telecinco ha dado el pistoletazo de salida con una nueva tanda de concursantes que, sin embargo, han tenido que compartir el protagonismo con Jorge Javier Vázquez. Porque sí, el regreso del presentador más carismático de la cadena no ha pasado desapercibido y no solo por su habitual sentido del humor o su dominio del plató, sino porque ha vuelto estrenando imagen.

Mientras Gloria Camila, Adara Molinero, Sonia Monroy y el resto de protagonistas del concurso se preparaban para pisar el suelo de los Cayos Cochinos, la sorpresa la dio Jorge Javier. Lo hacía con su cabello en rubio platino, un traje blanco impoluto con detalles negros, unas gafas de sol de ahumadas y un brillo facial nuevo.

De este modo, el catalán confirmaba el rumor que corría desde hacía días sobre que se había hecho un nuevo retoque, nada novedoso, pues él nunca ha escondido su simpatía por el bisturí.

Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset España)

De hecho, la revista Semana ya había adelantado que el catalán se sometió este verano a una remodelación facial total, con lifting incluido, según fuentes consultadas a Mediaset. Y vaya si se notó: sin una arruga a la vista, piel más tersa, volumen recuperado en el rostro y hasta una mandíbula más marcada.

Las reacciones en redes a la reaparición de Jorge Javier Vázquez

Si por algo destacan los estrenos de Supervivientes es por la reacciones que los espectadores plasman en las redes sociales. La nueva cara del presentador eclipsó hasta el regreso de personajes icónicos del formato como Gloria Camila o Alejandro Albalá : “¿Qué carajo se ha hecho Jorge Javier en la cara?”, se preguntaba un anónimo en X (antes Twitter), mezclando sorpresa y curiosidad. Otros tiraron de humor y lo compararon con José Manuel Parada, George Michael o la incombustible Estela Reynolds, personaje de La que se avecina.

Jorge Javier Vázquez en 'Supervivientes All Stars'. (Mediaset España)

Incluso con la cara medio cubierta por las gafas de sol, muchos intuyeron que el de Badalona estaba diferente. Eso sí, si alguien esperaba que Jorge Javier hiciera referencia a esta nueva versión, se quedó con las ganas, pues no dijo ni una palabra sobre el tema, al menos de momento. Hace tiempo ya dejó claro cuál es su filosofía, como confesó en su blog de Lecturas: “Me dicen de hacerme una operación de estética y me dan una alegría que pá qué, porque pensar en la anestesia y ponerme cachondo es todo uno”.

El proceso ha requerido ciertos sacrificios. Para sorprender en Supervivientes Jorge Javier ha tenido que guardar reposo y cancelar su visita al FesTVal de Vitoria, dejando la promoción de Supervivientes en manos de sus compañeros.