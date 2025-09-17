Así se prepara el pollo a la jardinera, plato típico de la cocina colombiana

El Pollo a la Jardinera, típico en hogares de distintas regiones de Colombia, se caracteriza por el uso de ingredientes accesibles como zanahorias, arvejas, papas y pimentón, que le dan ese aspecto “jardinero” - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El pollo a la jardinera es uno de esos platos que deleitan tanto a la vista como al paladar por su colorido y suavidad. Esta receta clásica de la cocina colombiana conquista con la combinación de pollo en trozos y una variedad de verduras frescas salteadas y cocidas a fuego lento. Su presentación apetitosa y la abundancia de legumbres logran que sea una opción frecuente para almuerzos familiares o celebraciones.

El Pollo a la Jardinera, típico en hogares de distintas regiones de Colombia, se caracteriza por el uso de ingredientes accesibles como zanahorias, arvejas, papas y pimentón, que le dan ese aspecto “jardinero”. Aunque no se asocia a una sola zona geográfica, es muy popular en la región Andina y en ciudades como Bogotá y Medellín. Se suele acompañar con arroz blanco y aguacate, y acepta variaciones como la adición de habichuelas o maíz tierno dependiendo de la temporada y la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Receta de pollo a la jardinera

La receta de Pollo a la jardinera destaca por la suavidad del pollo y la textura de las verduras que se incorporan gradualmente hasta que todo el conjunto queda bien cocido y jugoso. La clave está en dorar el pollo inicialmente y cocinarlo a fuego lento con un sofrito de tomates, cebolla y pimentón que aromatizan la preparación. El resultado es un guiso de pollo colorido con salsa ligera y verduras tiernas.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 45 minutos.

Tiempo total: 1 hora, 5 minutos.

Ingredientes

1 pollo entero (aprox. 1,5 kg) cortado en presas. 2 zanahorias medianas cortadas en rodajas. 1 taza de arvejas frescas o congeladas. 1 pimentón rojo cortado en tiras. 1 cebolla cabezona grande picada finamente. 2 dientes de ajo picados. 2 tomates maduros pelados y picados. 2 papas medianas peladas y cortadas en cubos. 1 hoja de laurel. 1 ramita de tomillo. 1/2 taza de caldo de pollo o agua. Sal y pimienta al gusto. Aceite vegetal.

Cómo hacer pollo a la jardinera, paso a paso

Lava y seca las presas de pollo y sazónalas bien con sal y pimienta antes de comenzar. Calienta aceite en una olla grande y dora el pollo en todos sus lados para lograr sabor y un color apetitoso. Retira y reserva. En la misma olla, añade un poco más de aceite si hace falta y sofríe la cebolla, el ajo y el pimentón hasta que ablanden. Incorpora los tomates picados y cocina para obtener una salsa espesa. Vuelve a poner el pollo en la olla junto con la hoja de laurel, tomillo y caldo de pollo. Tapa y cocina durante 15 minutos. Agrega las zanahorias, las arvejas y las papas. Mezcla, tapa y deja cocer a fuego bajo otros 25-30 minutos, asegurándote que el pollo y las verduras estén bien tiernos. Prueba y ajusta la sal y pimienta si es necesario. Sirve caliente, acompañado de arroz blanco y una ensalada fresca para equilibrar el plato.

Un pollo crudo yace sobre una tabla de madera, listo para ser transformado en una deliciosa comida. Este alimento básico, rico en proteínas, juega un papel crucial en la nutrición diaria, ofreciendo una fuente sustancial de nutrientes esenciales para una dieta equilibrada. La carne, fresca y lista para cocinar, subraya la importancia de los productos de calidad en la cocina moderna. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 5 a 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 330 kcal aprox.

Proteína: 26 g

Grasas: 14 g

Carbohidratos: 20 g

Fibra: 3 g

Sodio: 700 mg

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El Pollo a la jardinera puede conservarse en refrigeración, en un recipiente hermético, hasta por 3 días. Si deseas congelar, es posible hacerlo hasta por 2 meses, aunque la textura de las verduras puede alterarse ligeramente al descongelar.

Freepik