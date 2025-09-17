Así se prepara el pollo a la jardinera, plato típico de la cocina colombiana

El pollo a la jardinera es uno de esos platos que deleitan tanto a la vista como al paladar por su colorido y suavidad. Esta receta clásica de la cocina colombiana conquista con la combinación de pollo en trozos y una variedad de verduras frescas salteadas y cocidas a fuego lento. Su presentación apetitosa y la abundancia de legumbres logran que sea una opción frecuente para almuerzos familiares o celebraciones.
El Pollo a la Jardinera, típico en hogares de distintas regiones de Colombia, se caracteriza por el uso de ingredientes accesibles como zanahorias, arvejas, papas y pimentón, que le dan ese aspecto “jardinero”. Aunque no se asocia a una sola zona geográfica, es muy popular en la región Andina y en ciudades como Bogotá y Medellín. Se suele acompañar con arroz blanco y aguacate, y acepta variaciones como la adición de habichuelas o maíz tierno dependiendo de la temporada y la región.
Receta de pollo a la jardinera
La receta de Pollo a la jardinera destaca por la suavidad del pollo y la textura de las verduras que se incorporan gradualmente hasta que todo el conjunto queda bien cocido y jugoso. La clave está en dorar el pollo inicialmente y cocinarlo a fuego lento con un sofrito de tomates, cebolla y pimentón que aromatizan la preparación. El resultado es un guiso de pollo colorido con salsa ligera y verduras tiernas.
Tiempo de preparación
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 45 minutos.
- Tiempo total: 1 hora, 5 minutos.
Ingredientes
- 1 pollo entero (aprox. 1,5 kg) cortado en presas.
- 2 zanahorias medianas cortadas en rodajas.
- 1 taza de arvejas frescas o congeladas.
- 1 pimentón rojo cortado en tiras.
- 1 cebolla cabezona grande picada finamente.
- 2 dientes de ajo picados.
- 2 tomates maduros pelados y picados.
- 2 papas medianas peladas y cortadas en cubos.
- 1 hoja de laurel.
- 1 ramita de tomillo.
- 1/2 taza de caldo de pollo o agua.
- Sal y pimienta al gusto.
- Aceite vegetal.
Cómo hacer pollo a la jardinera, paso a paso
- Lava y seca las presas de pollo y sazónalas bien con sal y pimienta antes de comenzar.
- Calienta aceite en una olla grande y dora el pollo en todos sus lados para lograr sabor y un color apetitoso. Retira y reserva.
- En la misma olla, añade un poco más de aceite si hace falta y sofríe la cebolla, el ajo y el pimentón hasta que ablanden.
- Incorpora los tomates picados y cocina para obtener una salsa espesa.
- Vuelve a poner el pollo en la olla junto con la hoja de laurel, tomillo y caldo de pollo. Tapa y cocina durante 15 minutos.
- Agrega las zanahorias, las arvejas y las papas. Mezcla, tapa y deja cocer a fuego bajo otros 25-30 minutos, asegurándote que el pollo y las verduras estén bien tiernos.
- Prueba y ajusta la sal y pimienta si es necesario.
- Sirve caliente, acompañado de arroz blanco y una ensalada fresca para equilibrar el plato.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde para 5 a 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 330 kcal aprox.
- Proteína: 26 g
- Grasas: 14 g
- Carbohidratos: 20 g
- Fibra: 3 g
- Sodio: 700 mg
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El Pollo a la jardinera puede conservarse en refrigeración, en un recipiente hermético, hasta por 3 días. Si deseas congelar, es posible hacerlo hasta por 2 meses, aunque la textura de las verduras puede alterarse ligeramente al descongelar.