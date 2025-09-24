España

Un doctor psiquiátrico explica cuáles son las frutas más beneficiosas para la salud mental: “Tienen menos riesgo de padecer depresión”

El doctor Mora se respalda en estudios científicos para asegurar que una buena elección de elementos puede ser crucial para una buena salud física y mental

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Las mejores frutas para la
Las mejores frutas para la salud mental. (Tiktok)

La alimentación es clave, no solo para el bienestar físico, sino para el mental. El dicho ya lo dice: “Somos los que comemos”, y aunque de vez en cuando esté bien darse algún capricho, nunca está de más saber incorporar los mejores alimentos en nuestra dieta. A la hora de elegir frutas, no hay una mala, pero siempre se puede indagar un poco más para saber cuáles son las idóneas según el momento. Para gozar de una mejor salud mental, el doctor Mora, psiquiatra, ha compartido una lista de las mejores frutas que, según estudios, están relacionadas con la prevención de trastornos como la depresión.

“¿Sabías que hay frutas que se ha demostrado que son beneficiosas para la salud mental?”, pregunta el especialista al inicio del vídeo. A continuación, presenta un ranking con las tres frutas (o grupos de frutas) que, según explica, aportan compuestos naturales con efectos neuroprotectores.

Estas son las frutas que se pueden conseguir durante el otoño en España

En el tercer lugar del listado se encuentran los cítricos, como la naranja, el pomelo y el limón. “Son ricas en flavonoides como la naringenina, que reduce la inflamación en nuestro cerebro”, señala el doctor Mora. Además, cita evidencia científica: “Según un estudio de la Universidad de Harvard, las personas que toman más cítricos tienen menos riesgo de tener depresión”.

En el segundo puesto, el psiquiatra destaca los frutos rojos, entre ellos los arándanos, las moras y las fresas. “Ricos en antocianinas, la sustancia responsable de ese color oscuro que tienen. Son antioxidantes y protegen nuestras neuronas”, explica. También añade que “su consumo favorece la atención, la memoria y un buen estado de ánimo”.

La mejor fruta para la salud mental

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para sorpresa de todos, la fruta que ocupa la primera posición del ranking es considerada “la reina de las frutas” y un clásico que poca gente aborrece. Se trata de la manzana. “Aportan fibra y compuestos fenólicos que regulan la glucosa y reducen la inflamación”, indica el médico. Según comenta, su consumo en etapas tempranas de la adultez puede tener un efecto protector a largo plazo: “Consumir manzana en la mediana edad se asocia con una menor incidencia de depresión en la vida adulta”.

A pesar de los prometedores beneficios de estas frutas, el especialista advierte que no deben considerarse sustitutos del tratamiento profesional en salud mental. La alimentación puede ser una aliada importante en la prevención y el cuidado del equilibrio emocional, pero no reemplaza el diagnóstico ni el seguimiento clínico adecuado. “Las frutas no son medicamentos, pero ayudan a tener una mejor salud física y mental”, aclara el Dr. Mora.

El mensaje del doctor Mora apunta a promover hábitos saludables y fomentar la conciencia sobre el papel que juega la nutrición en el estado de ánimo, el rendimiento cognitivo y la prevención de enfermedades mentales, sin caer en simplificaciones ni falsas promesas. Su enfoque, respaldado por estudios académicos, como el de Harvard, contribuye a acercar el conocimiento científico a un público amplio a través de plataformas como TikTok, donde la divulgación médica encuentra una audiencia especialmente receptiva entre los jóvenes.

