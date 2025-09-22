España

Dani García, chef Michelin: “En el caldo donde cocemos las lentejas, añadimos chorizo y zanahoria y con eso vamos a hacer un puré”

El chef mostró en uno de sus programas el paso a paso para preparar unas deliciosas lentejas con chorizo, una receta tradicional a la que García le da su particular toque de alta cocina

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Guardar
Receta de lentejas con chorizo
Receta de lentejas con chorizo de Dani García (Montaje Infobae - Adobe Stock)

¿Qué hay más tradicional que un buen guiso de lentejas? Esta legumbre, habitualmente acompañada por verduras y un poco de chorizo, es un básico en el menú semanal de millones de españoles, una receta que triunfa por sencilla, saludable y muy rica. Casi todos conocemos la versión más clásica de este plato, aunque hoy le daremos un toque especial gracias a los consejos de uno de los grandes de la cocina española contemporánea, Dani García.

El chef marbellí, con varias estrellas Michelin a sus espaldas y propietario de restaurantes como Smoked Room y Leña, ha compartido durante los años cientos de recetas diferentes entre sus seguidores. Si ahora lo hace a través de sus redes, con vídeo-recetas en su canal Como Dani, antes lo hacía en su propio programa de televisión; Hacer de Comer, emitido en TVE.

En uno de los capítulos, Dani García compartió sus consejos para preparar unas lentejas con chorizo diferentes, con un sabor y textura originales y muy sencillas de hacer en casa. Su receta cuenta con varias peculiaridades. La primera tiene que ver con el sofrito: mientras que en muchas casas el sofrito se cocina en la propia olla en la que luego se cuecen las lentejas, el malagueño lo prepara por separado, para juntarlo todo al final.

Dani García recibió su primera estrella Michelin con tan solo 25 años en el restaurante familiar donde trabajaba en Ronda. Con la apertura de su primer restaurante, Calima, consiguió la segunda estrella. La tercera llegó en 2018.

Además, el chef tiene una forma muy particular de presentar el chorizo: convertido en un puré con un poco de zanahoria. “A mí me gusta en las lentejas encontrarte algún punto cremoso. En el caldo donde vamos a cocer las lentejas añadimos el chorizo y la zanahoria y luego vamos a hacer un puré con eso”, explica durante el cocinado.

Receta de lentejas a la riojana de Dani García

La receta del chef marbellí une la sencillez de unas lentejas tradicionales con el toque especial de este puré de chorizo y zanahoria, que le da un toque diferente de sabor y de textura. La elaboración consiste en cocer las lentejas con chorizo y hortalizas, elaborar aparte un sofrito aromático y añadir un puré cremoso de chorizo y zanahorias justo a la hora de servir.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 20 minutos
  • Cocción de lentejas: 30 minutos
  • Elaboración de sofrito y puré: 15 minutos
  • Total aproximado: 1 hora 5 minutos

Ingredientes

  • 1 cucharada de pimentón dulce
  • 15 g de pulpa de ñora
  • 300 g de lentejas
  • 250 g de chorizo
  • 1 litro de caldo de carne
  • 1 tomate
  • 1 cebolla
  • 1 puerro
  • 3 zanahorias
  • 1 pimiento rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 1 hoja de laurel
  • Aceite de oliva (cantidad necesaria)
  • Sal (al gusto)
  • 2 zanahorias baby

Cómo hacer lentejas a la riojana, paso a paso

  1. Añade el caldo de carne a una cazuela grande junto con las lentejas, la hoja de laurel, el chorizo y las zanahorias troceadas. Lleva a ebullición y deja cocer durante 30 minutos.
  2. Mientras tanto, prepara el sofrito: pica finamente el puerro, la cebolla y los dientes de ajo. Corta el pimiento rojo en tiras y ralla el tomate.
  3. En un cazo aparte, añade un chorrito de aceite de oliva y rehoga los ajos hasta dorar. Agrega la cebolla y rehoga durante 2 minutos. Incorpora el puerro, rehoga 2 minutos más y añade el pimiento rojo junto con un poco más de aceite.
  4. Agrega el pimentón dulce, la pulpa de ñora y el tomate rallado. Deja reducir todo junto durante 5 minutos evitando que el pimentón se queme.
  5. Una vez hayan cocido las lentejas 30 minutos, retira la hoja de laurel. Pela el chorizo cocido y reserva parte junto a una zanahoria cocida.
  6. Licua el chorizo y la zanahoria hasta obtener un puré suave.
  7. Mezcla el sofrito con las lentejas cocidas para integrar todos los sabores. Deja que se fundan durante unos minutos a fuego bajo.
  8. Al servir, emplata las lentejas en un lado, el puré de chorizo y zanahoria al otro, y decora con zanahorias baby para lograr un contraste crujiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente cuatro porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: 480 kcal aprox.
  • Proteínas: 23 g
  • Hidratos de carbono: 36 g
  • Grasas: 23 g
  • Fibra: 10 g
  • Sodio: 1,2 g
  • Azúcares: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Puede conservarse en refrigeración en recipiente hermético hasta tres días. Para un almacenamiento más largo, puede congelarse hasta tres meses.

Temas Relacionados

LegumbresDani GarcíaChef Dani GarcíaCocina EspañolaTrucos de CocinaRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Todos los detalles de la despedida de soltera de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas: de la presencia de su madre a su ‘vestido de novia’

La joven ha compartido la cita en sus redes, donde ha sorprendido con un vestido blanco lencero en su fiesta previa a la boda con Alex Gruszynski

Todos los detalles de la

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del premio dado a conocer por Juegos Once

Sorteo 2 de la Triplex

Artistas consolidados y una estrella internacional: este es el diverso equipo de asesores que fichan por ‘La Voz Kids’

El programa ha comenzado las grabaciones de una nueva temporada que contará con Ana Mena, Luis Fonsi, Edurne y Antonio Orozco como coaches

Artistas consolidados y una estrella

Pep Guardiola confiesa lo más difícil de ser entrenador: “En esta vida todo lo que hacemos es para que nos quieran”

El entrenador del Manchester City se abre para compartir el aspecto más complicado de su profesión

Pep Guardiola confiesa lo más

Yolanda Díaz pide una investigación sobre las pulseras antimaltrato: “Si ha habido fallos, las víctimas tienen derecho a reparación”

La vicepresidenta segunda del Gobierno considera necesario esclarecer lo sucedido después de que la Fiscalía advirtiera de fallos en los dispositivos, aunque el organismo precisó que las víctimas estuvieron protegidas “en todo momento”

Yolanda Díaz pide una investigación
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un mozo de almacén de Lidl que intentó llevarse dos paquetes de fresas valorados en 5,98 euros sin pagarlos

Un policía local recibirá una indemnización de 29.479 euros por no haber sido diagnosticado a tiempo tras un accidente de moto estando de servicio

El BBVA tendrá que devolver 1.436,92 euros a un cliente por haber incluido una cláusula abusiva en un contrato de préstamo hipotecario

El “monstruo” que intentó salvar a su novia de quemarse: Vox mantiene su discurso xenófobo tras la excarcelación del menor migrante que fue acusado de ser el autor del fuego

Por qué el PNV tiene un palacete en París y por qué obsesiona tanto a PP y Vox: la historia detrás de un edificio símbolo del exilio vasco en Francia

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Ikea, condenada por aumentar la jornada de una trabajadora que pidió adaptarla para cuidar a una hija enferma: debe rectificar y pagarle 7.500 euros

Números ganadores del Super Once del 22 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Sabadell considera que la oferta de BBVA es “mala” a pesar de la mejora del 10%: “Es peor incluso que la original”

DEPORTES

Pep Guardiola confiesa lo más

Pep Guardiola confiesa lo más difícil de ser entrenador: “En esta vida todo lo que hacemos es para que nos quieran”

Madrid se prepara para Madring, su Gran Premio de Fórmula 1: cuándo y cómo comprar las entradas

Este es el dinero que se lleva el ganador del Balón de Oro 2025: la curiosa cifra por pasar a la historia

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Pogacar, tras las protestas propalestinas de La Vuelta a España: “En África me siento más seguro que en algunos países de Europa”