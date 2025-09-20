La receta más fácil del chef José Andrés es un aperitivo delicioso que fusiona culturas y lleva poco más que garbanzos y lechuga

Receta de José Andrés para un aperitivo ligero y delicioso. (Facebook/Archivo)

José Andrés es uno de los grandes referentes de la cocina casera para muchos, tanto españoles como internacionales. El chef comparte a menudo recetas y consejos para que sus seguidores repliquen, platos muy sencillos y caseros que solucionan comidas y cenas en cualquier momento del año. En esta ocasión, ha sido un entrante ligero y sencillo, unas hojas de lechuga rellenas de garbanzos especiados que cualquiera puede preparar en casa.

El chef compartía la receta a través de su cuenta de Facebook, y también por su newsletter ‘Longer Tables’. “Amigos, hoy quiero compartir con ustedes una receta que no llegó a mi libro de cocina ‘Vegetales Desatados’, pero es tan deliciosa que no podía quedar en secreto”, escribe en su publicación en redes sociales. “Estos garbanzos fritos son un poco españoles y un poco mediterráneos... hechos con ladolemono y hierbas frescas son una mezze perfecta”, dice, justo antes de recomendarnos acompañarlo de una copa de vino rosado.

Para preparar esta receta, basta con deshojar una lechuga y rellenar cada una de sus hojas con unos garbanzos, que pueden ser crudos, fritos u horneados. Aliñaremos esta legumbre con una salsa a base de aceite de oliva y limón, conocida en la cocina griega como ladolemono, y unas hierbas frescas, además de un poco de pepino cortado en trozos y, opcionalmente, unos dados de cebolla morada. El resultado es una receta muy fresca, ligera y que, además, no lleva ningún alimento de origen animal, un bocado perfecto para despedir el verano por todo lo alto.

Receta de hojas de lechuga con garbanzos especiados

Esta receta es similar a la que propone el chef asturiano, un aperitivo que utiliza hojas de lechuga como suerte de taco que se rellena con garbanzos aliñados y especiados. El resultado es un ‘mezze’ o entrante muy saludable, vegano y fresco, ideal para despedir el verano.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 10 minutos.

Cocción: 25 minutos.

Montaje y servicio: 5 minutos.

Tiempo total: 40 minutos.

Ingredientes

1 lata (400 g) de garbanzos, escurridos y enjuagados.

1 cucharadita de comino en polvo.

1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado.

1/2 cucharadita de ajo en polvo.

Sal y pimienta al gusto.

1 cucharada de aceite de oliva.

1 pepino grande, cortado en cubos pequeños.

1/4 de cebolla morada, picada finamente (opcional).

Hojas grandes de lechuga (romana, iceberg, etc.)

Cilantro fresco picado (al gusto).

Para el aliño:

3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.

2 cucharadas de jugo de limón fresco.

1 diente de ajo, picado o rallado.

1/2 cucharadita de orégano seco.

Sal y pimienta al gusto.

Cómo hacer hojas de lechuga rellenas de garbanzos, paso a paso

Precalienta el horno a 200 °C. Seca muy bien los garbanzos con papel de cocina después de enjuagarlos. Mezcla los garbanzos con aceite de oliva, comino, pimentón, ajo en polvo, sal y pimienta. Dispón los garbanzos en una bandeja para hornear en una sola capa y hornea durante 20-25 minutos, removiendo a la mitad del tiempo, hasta que estén dorados y crujientes. Mientras, prepara la salsa. En un bol pequeño, mezcla el aceite de oliva, el jugo de limón, el ajo rallado, el orégano, sal y pimienta. Bate hasta conseguir una emulsión cremosa. Lava y seca perfectamente las hojas de lechuga. Coloca una porción de garbanzos tostados en el centro de cada hoja. Añade pepino fresco en cubos y cebolla morada picada si lo deseas. Rocía generosamente con la salsa para potenciar el sabor y mantener el conjunto jugoso. Completa espolvoreando cilantro fresco picado antes de servir y sirve enseguida para preservar la textura crujiente tanto de la lechuga como de los garbanzos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones (entre 8 y 10 tacos, dependiendo del tamaño de las hojas de lechuga y la cantidad de relleno).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: 180 kcal aprox.

Proteínas: 7 g.

Grasas: 9 g.

Hidratos de carbono: 16 g.

Fibra alimentaria: 5 g.

Sodio: 190 mg.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los garbanzos tostados pueden guardarse en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días; el pepino y la lechuga deben mantenerse frescos y ensamblarse justo antes de servir. La salsa se conserva en la nevera hasta 3 días y requiere batido antes de volver a usar. Se recomienda preparar los tacos justo antes de consumir para mantener el frescor y la textura.