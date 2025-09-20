La receta más fácil del chef José Andrés es un aperitivo delicioso que fusiona culturas y lleva poco más que garbanzos y lechuga

José Andrés es uno de los grandes referentes de la cocina casera para muchos, tanto españoles como internacionales. El chef comparte a menudo recetas y consejos para que sus seguidores repliquen, platos muy sencillos y caseros que solucionan comidas y cenas en cualquier momento del año. En esta ocasión, ha sido un entrante ligero y sencillo, unas hojas de lechuga rellenas de garbanzos especiados que cualquiera puede preparar en casa.
El chef compartía la receta a través de su cuenta de Facebook, y también por su newsletter ‘Longer Tables’. “Amigos, hoy quiero compartir con ustedes una receta que no llegó a mi libro de cocina ‘Vegetales Desatados’, pero es tan deliciosa que no podía quedar en secreto”, escribe en su publicación en redes sociales. “Estos garbanzos fritos son un poco españoles y un poco mediterráneos... hechos con ladolemono y hierbas frescas son una mezze perfecta”, dice, justo antes de recomendarnos acompañarlo de una copa de vino rosado.
Para preparar esta receta, basta con deshojar una lechuga y rellenar cada una de sus hojas con unos garbanzos, que pueden ser crudos, fritos u horneados. Aliñaremos esta legumbre con una salsa a base de aceite de oliva y limón, conocida en la cocina griega como ladolemono, y unas hierbas frescas, además de un poco de pepino cortado en trozos y, opcionalmente, unos dados de cebolla morada. El resultado es una receta muy fresca, ligera y que, además, no lleva ningún alimento de origen animal, un bocado perfecto para despedir el verano por todo lo alto.
Receta de hojas de lechuga con garbanzos especiados
Esta receta es similar a la que propone el chef asturiano, un aperitivo que utiliza hojas de lechuga como suerte de taco que se rellena con garbanzos aliñados y especiados. El resultado es un ‘mezze’ o entrante muy saludable, vegano y fresco, ideal para despedir el verano.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 10 minutos.
- Cocción: 25 minutos.
- Montaje y servicio: 5 minutos.
- Tiempo total: 40 minutos.
Ingredientes
- 1 lata (400 g) de garbanzos, escurridos y enjuagados.
- 1 cucharadita de comino en polvo.
- 1 cucharadita de pimentón dulce o ahumado.
- 1/2 cucharadita de ajo en polvo.
- Sal y pimienta al gusto.
- 1 cucharada de aceite de oliva.
- 1 pepino grande, cortado en cubos pequeños.
- 1/4 de cebolla morada, picada finamente (opcional).
- Hojas grandes de lechuga (romana, iceberg, etc.)
- Cilantro fresco picado (al gusto).
Para el aliño:
- 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen.
- 2 cucharadas de jugo de limón fresco.
- 1 diente de ajo, picado o rallado.
- 1/2 cucharadita de orégano seco.
- Sal y pimienta al gusto.
Cómo hacer hojas de lechuga rellenas de garbanzos, paso a paso
- Precalienta el horno a 200 °C.
- Seca muy bien los garbanzos con papel de cocina después de enjuagarlos.
- Mezcla los garbanzos con aceite de oliva, comino, pimentón, ajo en polvo, sal y pimienta.
- Dispón los garbanzos en una bandeja para hornear en una sola capa y hornea durante 20-25 minutos, removiendo a la mitad del tiempo, hasta que estén dorados y crujientes.
- Mientras, prepara la salsa. En un bol pequeño, mezcla el aceite de oliva, el jugo de limón, el ajo rallado, el orégano, sal y pimienta. Bate hasta conseguir una emulsión cremosa.
- Lava y seca perfectamente las hojas de lechuga.
- Coloca una porción de garbanzos tostados en el centro de cada hoja.
- Añade pepino fresco en cubos y cebolla morada picada si lo deseas.
- Rocía generosamente con la salsa para potenciar el sabor y mantener el conjunto jugoso.
- Completa espolvoreando cilantro fresco picado antes de servir y sirve enseguida para preservar la textura crujiente tanto de la lechuga como de los garbanzos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones (entre 8 y 10 tacos, dependiendo del tamaño de las hojas de lechuga y la cantidad de relleno).
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Energía: 180 kcal aprox.
- Proteínas: 7 g.
- Grasas: 9 g.
- Hidratos de carbono: 16 g.
- Fibra alimentaria: 5 g.
- Sodio: 190 mg.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los garbanzos tostados pueden guardarse en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días; el pepino y la lechuga deben mantenerse frescos y ensamblarse justo antes de servir. La salsa se conserva en la nevera hasta 3 días y requiere batido antes de volver a usar. Se recomienda preparar los tacos justo antes de consumir para mantener el frescor y la textura.