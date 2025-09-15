Frittata de verduras y queso: una receta italiana saludable, rica en proteínas y baja en calorías

Frittata de verdura y queso, un plato saludable para incluir en tu dieta

La cocina italiana es, sin duda, una de las más reconocidas a nivel mundial. Esta se suele conocer por la pasta o la pizza; sin embargo, hay diferentes opciones que son más saludables y que puede llegar a sorprenderte.

Una de ellas es la frittata, un plato clásico cuyo ingrediente principal es el huevo batido. Esta recuerda mucho a la tortilla y tiene una gran versatilidad debido a que se puede mezclar con diferentes ingredientes.

Receta de frittata de verdura y queso

Esta receta es una muestra de la cocina italiana esencial: pocos ingredientes bien combinados y una técnica sencilla. La clave está en saltear primero las verduras, mezclar con los huevos batidos y el queso, y cocinar todo lentamente en una sartén antiadherente para lograr una textura tierna y jugosa.

Tiempo de preparación

Preparación de ingredientes: 10 minutos

Salteado de verduras: 10 minutos

Cocción de la frittata: 10-12 minutos

Tiempo total aproximado: 30 minutos

Ingredientes

6 huevos grandes 1 calabacín pequeño 1 cebolla pequeña 1 pimiento rojo pequeño 100 g de espinacas frescas 130 g de queso ricotta light 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra Sal al gusto Pimienta negra al gusto Hierbas frescas: perejil, albahaca o cebollino (opcional)

Cómo hacer frittata de verdura y queso, paso a paso

Lava y corta el calabacín en medias lunas finas, la cebolla en juliana y el pimiento en tiras. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y añade el aceite de oliva. Saltea la cebolla durante uno o dos minutos hasta que comience a ablandarse. Agrega el pimiento y el calabacín, y continúa salteando durante cinco minutos más, removiendo con frecuencia. Añade las espinacas frescas y cocina hasta que reduzcan su volumen. Retira las verduras de la sartén y reserva. En un bol grande, bate los huevos con una pizca de sal y pimienta. Incorpora el queso y las hierbas frescas opcionales. Añade las verduras salteadas a la mezcla de huevo y queso. Remueve bien para que se integren. Vuelve a poner un poco de aceite en la sartén y calienta a fuego bajo. Vierte la mezcla en la sartén y distribúyela uniformemente. Cocina durante ocho a diez minutos a fuego muy bajo, sin remover, para que cuaje lentamente y quede jugosa. Despega cuidadosamente los bordes con una espátula y, cuando la parte inferior esté dorada y la parte superior casi cuajada, coloca un plato grande sobre la sartén y gira la frittata con decisión para cocinar el otro lado (con mucho cuidado para no romperla). Cocina dos minutos adicionales por el otro lado. Retira del fuego y sirve caliente o a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta de frittata da para cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Energía: aproximadamente 155 kcal

Proteínas: 14 g

Grasas: 8 g (de las cuales 2,2 g saturadas)

Hidratos de carbono: 5 g

Fibra: 1,7 g

Sodio: 260 mg