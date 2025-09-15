España

Frittata de verduras y queso: una receta italiana saludable, rica en proteínas y baja en calorías

La versatilidad de este plato permite que se adapte a numerosas dietas

Aarón Caballero Illescas

La cocina italiana es, sin duda, una de las más reconocidas a nivel mundial. Esta se suele conocer por la pasta o la pizza; sin embargo, hay diferentes opciones que son más saludables y que puede llegar a sorprenderte.

Una de ellas es la frittata, un plato clásico cuyo ingrediente principal es el huevo batido. Esta recuerda mucho a la tortilla y tiene una gran versatilidad debido a que se puede mezclar con diferentes ingredientes.

Receta de frittata de verdura y queso

Esta receta es una muestra de la cocina italiana esencial: pocos ingredientes bien combinados y una técnica sencilla. La clave está en saltear primero las verduras, mezclar con los huevos batidos y el queso, y cocinar todo lentamente en una sartén antiadherente para lograr una textura tierna y jugosa.

Tiempo de preparación

  • Preparación de ingredientes: 10 minutos
  • Salteado de verduras: 10 minutos
  • Cocción de la frittata: 10-12 minutos
  • Tiempo total aproximado: 30 minutos

Ingredientes

  1. 6 huevos grandes
  2. 1 calabacín pequeño
  3. 1 cebolla pequeña
  4. 1 pimiento rojo pequeño
  5. 100 g de espinacas frescas
  6. 130 g de queso ricotta light
  7. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  8. Sal al gusto
  9. Pimienta negra al gusto
  10. Hierbas frescas: perejil, albahaca o cebollino (opcional)

Cómo hacer frittata de verdura y queso, paso a paso

  1. Lava y corta el calabacín en medias lunas finas, la cebolla en juliana y el pimiento en tiras.
  2. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y añade el aceite de oliva.
  3. Saltea la cebolla durante uno o dos minutos hasta que comience a ablandarse. Agrega el pimiento y el calabacín, y continúa salteando durante cinco minutos más, removiendo con frecuencia.
  4. Añade las espinacas frescas y cocina hasta que reduzcan su volumen. Retira las verduras de la sartén y reserva.
  5. En un bol grande, bate los huevos con una pizca de sal y pimienta. Incorpora el queso y las hierbas frescas opcionales.
  6. Añade las verduras salteadas a la mezcla de huevo y queso. Remueve bien para que se integren.
  7. Vuelve a poner un poco de aceite en la sartén y calienta a fuego bajo.
  8. Vierte la mezcla en la sartén y distribúyela uniformemente. Cocina durante ocho a diez minutos a fuego muy bajo, sin remover, para que cuaje lentamente y quede jugosa.
  9. Despega cuidadosamente los bordes con una espátula y, cuando la parte inferior esté dorada y la parte superior casi cuajada, coloca un plato grande sobre la sartén y gira la frittata con decisión para cocinar el otro lado (con mucho cuidado para no romperla).
  10. Cocina dos minutos adicionales por el otro lado. Retira del fuego y sirve caliente o a temperatura ambiente.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Esta receta de frittata da para cuatro porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Energía: aproximadamente 155 kcal
  • Proteínas: 14 g
  • Grasas: 8 g (de las cuales 2,2 g saturadas)
  • Hidratos de carbono: 5 g
  • Fibra: 1,7 g
  • Sodio: 260 mg

