Frittata de verduras y queso: una receta italiana saludable, rica en proteínas y baja en calorías

La cocina italiana es, sin duda, una de las más reconocidas a nivel mundial. Esta se suele conocer por la pasta o la pizza; sin embargo, hay diferentes opciones que son más saludables y que puede llegar a sorprenderte.
Una de ellas es la frittata, un plato clásico cuyo ingrediente principal es el huevo batido. Esta recuerda mucho a la tortilla y tiene una gran versatilidad debido a que se puede mezclar con diferentes ingredientes.
Receta de frittata de verdura y queso
Esta receta es una muestra de la cocina italiana esencial: pocos ingredientes bien combinados y una técnica sencilla. La clave está en saltear primero las verduras, mezclar con los huevos batidos y el queso, y cocinar todo lentamente en una sartén antiadherente para lograr una textura tierna y jugosa.
Tiempo de preparación
- Preparación de ingredientes: 10 minutos
- Salteado de verduras: 10 minutos
- Cocción de la frittata: 10-12 minutos
- Tiempo total aproximado: 30 minutos
Ingredientes
- 6 huevos grandes
- 1 calabacín pequeño
- 1 cebolla pequeña
- 1 pimiento rojo pequeño
- 100 g de espinacas frescas
- 130 g de queso ricotta light
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
- Sal al gusto
- Pimienta negra al gusto
- Hierbas frescas: perejil, albahaca o cebollino (opcional)
Cómo hacer frittata de verdura y queso, paso a paso
- Lava y corta el calabacín en medias lunas finas, la cebolla en juliana y el pimiento en tiras.
- Calienta una sartén antiadherente a fuego medio y añade el aceite de oliva.
- Saltea la cebolla durante uno o dos minutos hasta que comience a ablandarse. Agrega el pimiento y el calabacín, y continúa salteando durante cinco minutos más, removiendo con frecuencia.
- Añade las espinacas frescas y cocina hasta que reduzcan su volumen. Retira las verduras de la sartén y reserva.
- En un bol grande, bate los huevos con una pizca de sal y pimienta. Incorpora el queso y las hierbas frescas opcionales.
- Añade las verduras salteadas a la mezcla de huevo y queso. Remueve bien para que se integren.
- Vuelve a poner un poco de aceite en la sartén y calienta a fuego bajo.
- Vierte la mezcla en la sartén y distribúyela uniformemente. Cocina durante ocho a diez minutos a fuego muy bajo, sin remover, para que cuaje lentamente y quede jugosa.
- Despega cuidadosamente los bordes con una espátula y, cuando la parte inferior esté dorada y la parte superior casi cuajada, coloca un plato grande sobre la sartén y gira la frittata con decisión para cocinar el otro lado (con mucho cuidado para no romperla).
- Cocina dos minutos adicionales por el otro lado. Retira del fuego y sirve caliente o a temperatura ambiente.
¿Cuántas porciones tiene esta receta?
Esta receta de frittata da para cuatro porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Energía: aproximadamente 155 kcal
- Proteínas: 14 g
- Grasas: 8 g (de las cuales 2,2 g saturadas)
- Hidratos de carbono: 5 g
- Fibra: 1,7 g
- Sodio: 260 mg