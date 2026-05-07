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Una parte de la muralla del siglo IX del castillo de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) se derrumba tras abundantes lluvias: “Algo esperado”, según el alcalde

El Gobierno riojano ha asegurado que no se han registrado daños personales tras el derrumbe

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Una parte de la muralla de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) se cae por la lluvia
Una vista del castillo de San Vicente de la Sonsierra en La Rioja después de que se haya desprendido parte de su muralla (EFE/ Raquel Manzanares)

Una parte de la muralla que rodea al castillo del municipio riojano de San Vicente de la Sonsierra se ha desplomado esta mañana en una plaza situada frente a la puerta de la iglesia de Santa María la Mayor. El Gobierno riojano ha asegurado que no se han registrado daños personales tras el derrumbe, que consideran que ha sucedido debido a las abundantes lluvias caídas en los últimos días.

El alcalde regional, Ramón Ramírez, ha informado que fue una vecina “quien dio aviso de lo sucedido porque estaba allí, pero no ha pasado nada”. Pero era “algo esperado”, debido a las lluvias intensas de los últimos meses y a la forma en la que erigieron esa parte de la muralla. Aun así, la administración autonómica ha decidido activar el nivel 1 del Plan Territorial de Protección Civil de La Rioja (PLATERCAR) tras el colapso.

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Esta medida implica que la Subdirección General de Emergencias y Protección Civil coordinará las actuaciones y supervisará los trabajos y recursos necesarios para salvaguardar a la población y al patrimonio afectado. El Ejecutivo regional tiene claro que la prioridad ahora reside en establecer medidas de control y protección en la zona; a la par que los equipos técnicos deben avanzar en el estudio de los hechos para determinar las causas exactas del desprendimiento, tal y como han comunicado a EFE.

Una parte de la muralla de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) se cae por la lluvia
Un bombero de La Rioja en el castillo de San Vicente de la Sonsierra, donde se ha desprendido parte de su muralla (EFE/ Raquel Manzanares)

“La torre y la iglesia están sobre roca y no corren peligro”

El pueblo situado a 40 kilómetros de Logroño es reconocido por su recinto amurallado, cuyas primeras construcciones comenzaron en el siglo IX y concluyeron en el XIX. Aunque la sección afectada por el derrumbe se debe a una parte levantada sobre escombros, justo frente al templo. Ante lo sucedido, el alcalde ha remarcado a EFE que “no supone riesgo alguno para la iglesia y su torre exenta”, ya que ambas estructuras se asientan sobre roca firme.

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Al parecer, la parte de la muralla afectada fue construida sobre materiales sueltos, lo que ha dificultado el drenaje de las precipitaciones acumuladas. “La torre y la iglesia están sobre roca y no corren peligro, lo mismo que otras partes de muralla que no están asentadas sobre escombros”, ha insistido. Además, Ramírez ha señalado que ya se habían detectado movimientos en esa sección de la muralla, por lo que un colapso era una posibilidad latente.

Las autoridades regionales han informado que la decisión de activar el PLATERCAR se tomó tras una visita técnica y posteriores reuniones entre responsables de distintas administraciones, con el objetivo de garantizar la estabilidad del área y evitar riesgos adicionales. “La prioridad es proteger a las personas, los bienes y el medioambiente mientras se completan los estudios técnicos”, remarcan.

Una parte de la muralla de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja) se cae por la lluvia
Los técnicos que se han acercado para evaluar lo sucedido (EFE/ Raquel Manzanares)

Qué tres monumentos se esconden tras las murallas

El castillo de San Vicente de la Sonsierra es una fortaleza característica, edificada sobre un cerro que domina el río Ebro. Su estructura responde al modelo de castillo roquero altomedieval, con función defensiva y adaptada a la topografía mediante una planta arriñonada, de semicírculo irregular, como detalla la Asociación de Amigos de los Castillos de La Rioja a La Rioja Turismo. Además, el conjunto está formado por tres cinturones de murallas escalonados, que delimitan otros tantos recintos: el albacar, el cortijo y el castillo en la cima. El núcleo principal del castillo se remonta al siglo XII, mientras que los recintos exteriores corresponden a los siglos XIII y XIV.

El acceso actual al primer recinto se realiza por la Puerta de la Primicia, al este. Allí se situaba el albacar, espacio donde residían los habitantes de la antigua villa. El segundo recinto, al que se llega por la Puerta de Salas, en el norte, alberga la iglesia parroquial, la ermita de San Juan y el Cortijo, utilizado como cementerio. En la parte más elevada se encuentra el castillo propiamente dicho, con la Torre del Homenaje en el centro y la torre del reloj, antigua torre albarrana, al norte.

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