España

Un pueblo gallego rompe su propio récord con la tortilla más grande del mundo: 17.000 huevos, 2.000 kg de patatas y una sartén de 6 metros

En total, esta inmensa tortilla de patatas ha pesado 10 toneladas y ha alimentado a 12.000 vecinos

Ana Plaza

Por Ana Plaza

Melide repite la hazaña de elaborar la tortilla de patatas más grande del mundo (EFE/Eliseo Trigo)

Melide, A Coruña, es la nueva capital de la tortilla de patatas. No porque en esta localidad gallega hagan necesariamente la mejor tortilla de toda España, ni porque su tradición se remonte a siglos de antigüedad. Este pueblo coruñés, de unos 7.500 habitantes, ha conseguido por segundo año consecutivo romper el récord al preparar la tortilla de patatas más grande del mundo, un auténtico hito que ha llevado su nombre de nuevo a los titulares.

17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal han sido necesario para que la localidad coruñesa repitiera este domingo la hazaña que ya logró en 2024. La celebración ha tenido lugar durante la segunda edición de la Feria del Huevo Campero, organizada por la empresa familiar El Huevo de la Abuela, celebrada durante todo un fin de semana con diferentes actividades, aunque sin duda la que ha generado más expectación ha sido la elaboración y, sobre todo, el volteo de la tortilla gigante, la más grande del mundo.

Melide repite la hazaña de elaborar la tortilla de patatas más grande del mundo (Instagram / @elhuevodelaabuela_)

El desafío culinario ha comenzado pasadas las 11:00 horas y en él han participado unas 75 personas, que han reunido los ingredientes necesarios para realizar esta tortilla gigante. Y, para quien se preguntara si los mellidenses son ‘concebollistas’ o sincebollistas’, he aquí la respuesta: las dos. Porque, ante el eterno debate de si la tortilla de patatas es mejor con cebolla o sin cebolla, este año la receta se ha dividido en dos mitades y se ha cocinado a gusto de todos; una mitad con cebolla y otra mitad sin ella.

Una vez todos los ingredientes estaban listos y cocinados en su punto, se ha procedido a darle la vuelta a la tortilla, el momento más esperado y que ha mantenido a los vecinos en vilo. 17.000 huevos, 2.000 kilos de patatas, 300 litros de aceite y 30 kilos de sal. En total 10 toneladas de tortilla, todo ello en una sartén de seis metros de diámetro. Ha sido necesaria una grúa de 75.000 kilos de peso para levantar y voltear este inmenso utensilio de cocina, un momento muy emocionante que ha tenido un final feliz, ya que apenas se ha salido el contenido de la sartén.

Con el resultado final se han elaborado unas 12.000 raciones de tortilla, que se han vendido a los asistentes con un fin solidario, puesto que lo recaudado (3 euros por cada ración) se destinará a comedores sociales y entidades benéficas en una feria que ya coloca a Melide en el mapa gastronómico de España.

Los restaurantes de España que hacen las mejores tortillas de patatas, según la Guía Michelin.

La mejor, también gallega

La provincia gallega de A Coruña no solo tiene la tortilla de patatas más grande jamás cocinada en España, sino que, además, también tiene la que oficialmente podemos considerar la mejor. Su autor es Ramón Rodríguez, del restaurante coruñés O Cabo, un cocinero que, a finales de 2024, se llevó a casa el primer premio en el concurso gastronómico organizado cada año en Alicante Gastronómica. Su tortilla, sencilla, sin cebolla, muy jugosa y con un sabor único, es la vigente campeona de este certamen, que volverá a celebrarse en solo unas semanas en una nueva edición que buscará a su sucesor.

(Con información de la Agencia EFE)

