Testamento solidario, otra forma de luchar contra el cáncer incluso cuando ya no estamos: “Un regalo para mis hijos y para la humanidad”

Testamento solidario, otra forma de luchar contra el cáncer incluso cuando ya no estamos. (Imagen Composición Infobae)

El 13 de septiembre se celebró el Día Internacional del Testamento Solidario, una jornada que sirvió para recordar que, con un simple gesto, se puede dejar un legado capaz de salvar vidas.

El Informe anual 2024 de la plataforma Haz Testamento Solidario establece que en España ha crecido esta tendencia en un 54%. Cada año, se firman cerca de 700.000 testamentos en el país con la intención de colaborar en la lucha contra el cáncer.

“Un testamento solidario permite destinar un porcentaje o una cantidad sin afectar en absoluto a la parte que corresponde a los herederos legítimos”, explica Alicia Najarro, directora de CRIS Contra el Cáncer. Además, recuerda que las entidades no lucrativas están exentas del impuesto de sucesiones, lo que garantiza que el 100% de lo legado llegue directamente a la causa.

Testimonio de Eva Gabaldón tras el fallecimiento de su hermana Elena en el Hospital El Bierzo. (Oncobierzo)

Ana: “Es hacer un regalo a mis hijos”

El perfil predominante de quienes optan por esta modalidad corresponde a mujeres de entre 50 y 70 años, residentes en grandes ciudades. Una de ellas es Ana, paciente oncológica, casada y con tres hijos, que compartió su historia con Infobae España.

Ana no se esperaba el diagnóstico de cáncer, pero en una revisión, su médico le dio la noticia. “Fue una cosa muy sorpresiva porque a mí me hicieron una colonoscopia porque mi padre había muerto de cáncer... y al final me la hice casi a los 50”, recuerda.

La prueba derivó en una ecografía que reveló una masa de seis centímetros en su riñón izquierdo: “Me dijeron que había que operarme y que no debía retrasarlo”. Su familia fue “un apoyo en todo momento”. “Un motivo para seguir luchando y para querer vivir”, subraya.

Hoy, su enfermedad está cronificada a un ensayo clínico. “Gracias a Dios se paró y hago una vida totalmente normal. Lo único es que tengo que seguir tomando esa medicación, con algún pequeño efecto secundario, pero mi cuerpo enseguida se acostumbra a ello”, explica.

Esa experiencia vital la llevó a reconsiderar su testamento e incluir a CRIS Contra el Cáncer: “Me parece que lo de tener un testamento es fundamental, porque para todo hay que tener las cosas arregladas. Yo hice enseguida testamento, sobre todo por dejar arregladas las cosas hacia mis hijos, pero me parece fundamental dejarlo también a algo tan importante como la investigación”.

Aunque reconoce que su aportación es modesta, confía en el efecto multiplicador de la solidaridad: “Estoy encantada, para mí es hacer un regalo a mis hijos y a toda la humanidad”. A pesar de parecer una exageración, “porque lo mío es un granito de arena”, reconoce, “si muchos dejan algo de dinero, esto sigue funcionando y se sigue investigando”.

Ana, casada y con tres hijos, decidió hacer un testamento solidario como "regalo a la humanidad" confiando en el efecto mariposa de la solidaridad. (Imagen cedida)

Pilar: “Supone una tranquilidad y una esperanza”

Otro ejemplo es el de Pilar, casada y sin hijos, que decidió junto a su marido dejar parte de su legado a CRIS Contra el Cáncer tras superar un cáncer de endometrio (útero).

“No me lo esperaba porque me había hecho una revisión reciente, estaba todo bien y, al par de meses, pues noté algo y acudí a mi ginecólogo. Fue algo bastante impactante, pero lo siguiente fue pensar en qué estadio estaba, qué solución hay”, relata a Infobae España.

El diagnóstico también fue un golpe para su entorno: “Para mi familia fue como un shock, pero enseguida reaccionaron ofreciéndome todo el apoyo. Los amigos me sujetaron también muchísimo. Fue una red de apoyo bastante importante”.

Afortunadamente, su cáncer estaba en fase inicial y pudo ser tratado con relativa facilidad. No obstante, la experiencia le permitió darse cuenta de la importancia de continuar la lucha contra el cáncer.

La decisión de incluir a la investigación en su testamento fue conjunta con su marido, Miguel, que también decidió donar cierta parte de su patrimonio a la causa. “Nosotros no tenemos hijos y, hablando, pues queríamos que con nuestro dinero, con nuestro patrimonio, pasara algo al día de mañana. Entonces, surgió lo del tema de la Fundación CRIS, porque después de leer varias cosas y de informarnos, vimos que era algo útil”.

Para ella, el legado solidario tiene un significado profundo: “Supone una tranquilidad y una esperanza. El cáncer, queremos todos terminar con él, pero se necesita seguir investigando. Se necesita mucha inversión. Para mí es un testimonio de esperanza”, detalla.

Pilar, casada y sin hijos, ha decidido hacer un testamento solidario para dejar "un testimonio de esperanza". (Imagen cedida)

A dónde va el legado solidario

En 2024, la fundación CRIS Contra el Cáncer recibió el doble de testamentos solidarios respecto al año anterior, lo que le ha permitido financiar las unidades donde se desarrollan terapias de vanguardia para pacientes que no responden a los tratamientos convencionales.

Entre ellas, destacan:

La Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil del Hospital Universitario La Paz de Madrid, pionera en terapias como los CAR-T académicos.

La Unidad CRIS de Tumores Hematológicos del Hospital Universitario 12 de Octubre, referente mundial en el tratamiento de tumores de sangre.

La Unidad de Inmuno-Oncología , que investiga tratamientos innovadores como las STAB, capaces de activar el sistema inmunitario contra tumores agresivos.

La Unidad CRIS de Nuevas Terapias Experimentales del Hospital Clínico San Carlos, que utiliza inteligencia artificial para diseñar fármacos personalizados en tiempo récord.

Tarjeta que confirma la voluntad de haber hecho el testamento solidario. (Imagen: CRIS Contra el Cáncer)

Un gesto sencillo con impacto eterno

Bajo el lema “El testamento con más herederos del mundo”, CRIS Contra el Cáncer recuerda que esta forma de solidaridad beneficia a toda la sociedad. Como resume Ana: “Si en vez de hace ocho años, me pasa hace 18, probablemente no hubiera salido adelante. Por eso hay que seguir apoyando la investigación”.

En sus 15 años de actividad, CRIS contra el cáncer ha invertido 64 millones de euros en investigación, de los cuales 46 millones corresponden a los últimos cinco años. Ha impulsado 588 proyectos, apoyado a 497 investigadores y beneficiado directamente a más de 15.500 pacientes en ensayos clínicos.

Incluso referentes en investigación como Mariano Barbacid han confiado en la organización, anunciando en 2024 que incluía a esta fundación en su testamento “para que las futuras generaciones puedan tener una vida sin cáncer”.

Para garantizar el cumplimiento de la voluntad de los testadores, la fundación ha creado una tarjeta de portabilidad, que asegura la ejecución del legado en cualquier circunstancia. “Es una forma de proteger la privacidad del testamentario y garantizar que su voluntad se cumpla, independientemente del contexto en el que se produzca el fallecimiento”, explica Najarro.