España

Cerradas las líneas 2 y 5 del Metro de Madrid por un escape de gas

La Línea 6 está cortada entre las estaciones de O’Donnell y Nuevos Ministerios

Guardar
Google icon
Varias personas entran en un vagón de la estación de Metro de Gran Vía. (Eduardo Parra/Europa Press)
Varias personas entran en un vagón de la estación de Metro de Gran Vía. (Eduardo Parra/Europa Press)

Metro de Madrid ha informado de la interrupción a la circulación por un escape de gas en las líneas 5 y 2. Los tramos afectados son los que se sitúan entre Alsacia y Goya (L2) y entre Quintana y Rubén Darío (L5). A su vez, la Línea 6 está cortada entre las estaciones de O’Donnell y Nuevos Ministerios.

*Noticia en ampliación.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

MadridComunidad de MadridTransporte público EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El exjefe de la UDEF que escondió 20 millones de euros y fue vinculado al narcotráfico asegura que se “ocultaron pruebas” en su contra

Óscar Sánchez comparece de forma voluntaria tras su denuncia después de que se retirara el procesamiento sobre él a pesar de seguir ligado al caso

El exjefe de la UDEF que escondió 20 millones de euros y fue vinculado al narcotráfico asegura que se “ocultaron pruebas” en su contra

Diez provincias en riesgo crítico por la falta de médicos de familia: no llegan a cubrir el 5% de sus plazas MIR

La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria advierte de que, de continuar este ritmo, estas regiones podrían quedarse sin residentes

Diez provincias en riesgo crítico por la falta de médicos de familia: no llegan a cubrir el 5% de sus plazas MIR

Bacalao en salsa de azafrán y gambas, una receta fácil, rica y muy original de disfrutar del pescado

Esta receta está repleta de propiedades nutricionales beneficiosas gracias a su contenido en proteínas magras y ácidos grasos omega-3

Bacalao en salsa de azafrán y gambas, una receta fácil, rica y muy original de disfrutar del pescado

Así es la vida de Laura y Alba: las hijas de Zapatero que tienen una empresa de éxito y viven de propiedad en el mismo barrio de Madrid

Las hermanas Rodríguez Espinosa crecieron en un entorno marcado por la exposición política de su padre y ahora se dedican al sector audiovisual

Así es la vida de Laura y Alba: las hijas de Zapatero que tienen una empresa de éxito y viven de propiedad en el mismo barrio de Madrid

Tres cosas que deberías dejar de hacer si quieres ser más feliz, según un psiquiatra

El doctor Javier Quintero señala que ciertas dinámicas sostenidas en el tiempo dificultan el bienestar personal

Tres cosas que deberías dejar de hacer si quieres ser más feliz, según un psiquiatra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exjefe de la UDEF que escondió 20 millones de euros y fue vinculado al narcotráfico asegura que se “ocultaron pruebas” en su contra

El exjefe de la UDEF que escondió 20 millones de euros y fue vinculado al narcotráfico asegura que se “ocultaron pruebas” en su contra

Maribel Vilaplana asegura en el Congreso que ya contó “todo lo que sabía” en el juicio de la DANA y que sabe cuándo sale su nombre “para tapar algo”

España despliega 1.600 militares en Eslovaquia y Hungría en una operación de la OTAN para reforzar la defensa ante la amenaza rusa

Imputación de Zapatero por el caso Plus Ultra, en directo | Pedro Sánchez pide “respetar el buen nombre” de Zapatero

Zapatero, imputado en el caso Plus Ultra por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental: la UDEF registra su oficina y la de sus hijas

ECONOMÍA

Funcas recorta hasta el 2,2% su previsión de crecimiento del PIB para 2026 y eleva al 3,1% la inflación

Funcas recorta hasta el 2,2% su previsión de crecimiento del PIB para 2026 y eleva al 3,1% la inflación

Plus Ultra, la pequeña aerolínea con pérdidas y cientos de reclamaciones cuyo rescate de 53 millones vuelve al foco por la imputación de Zapatero

Las cuatro provincias españolas donde aún puedes comprar una casa por menos de 100.000 euros

Casas más caras de pagar y de mantener: la ONU alerta de que la crisis climática agrava el acceso a la vivienda

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 19 de mayo

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral