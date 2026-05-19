Cerradas las líneas 2 y 5 del Metro de Madrid por un escape de gas

Metro de Madrid ha informado de la interrupción a la circulación por un escape de gas en las líneas 5 y 2. Los tramos afectados son los que se sitúan entre Alsacia y Goya (L2) y entre Quintana y Rubén Darío (L5). A su vez, la Línea 6 está cortada entre las estaciones de O’Donnell y Nuevos Ministerios.
*Noticia en ampliación.
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