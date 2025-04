“Después del diagnóstico de cáncer terminal, decidí dejar a mi marido y me acosté con 200 hombres. Así me enamoré, de mí misma”: la historia de Molly Kochan

La verdadera Molly Kochan en la camilla del hospital. (Imagen: Facebook)

Molly Kochan, quien falleció en 2019 a los 45 años, dejó un legado imborrable que desafió tabúes y reconfiguró las narrativas sobre el cáncer y la sexualidad. “No quiero ser la persona más fuerte que conozcas”, es una de las frases que Molly compartió en su cuenta de Instagram, donde compartía imágenes lejos de los que se esperaba de una paciente con cáncer terminal.

En su lugar, sus publicaciones mostraban selfis sensuales, provocativas y en ropa interior. Molly explicaba en su biografía que combinaba “declaraciones honestas sobre el cáncer de mama en etapa IV con las selfis sexis que les envío a extraños para sentirme viva”.

Esta contradicción entre la enfermedad y su libertad de expresión fue una forma de enfrentarse a su dolor, mostrando al mundo una faceta diferente de la lucha contra el cáncer.

La vida de Molly

Nacida y criada en Nueva York, Molly siempre soñó con ser escritora. Su vida dio un giro inesperado cuando, tras mudarse a Los Ángeles, se casó por amor. Sin embargo, en 2011 le diagnosticaron cáncer de mama y se sometió a una mastectomía bilateral, luego a quimioterapia y radiación.

No obstante, la enfermedad volvió a aparecer en 2015, esta vez en la cuarta etapa, completamente incurable. En lugar de rendirse, Molly optó por reiniciar, tomando decisiones drásticas como separarse de su esposo y explorar su sexualidad de una manera que nunca antes había hecho.

Con el tiempo, estas experiencias se convirtieron en una “odisea erótica” que la llevó a un viaje de autodescubrimiento a través de fetiches, sexo casual y sexting.

Michelle Williams en 'Dying for Sex' (Disney+)

La revelación de Molly

En 2018, junto a su mejor amiga, Nikki Boyer, Molly creó el podcast Dying for Sex (Morir por Sexo), donde compartieron sus experiencias sobre la vida, la amistad y la sexualidad en medio de la enfermedad. A través de este proyecto, Molly no solo narraba su búsqueda de placer, sino también sus luchas emocionales y la necesidad de sentirse viva en un contexto de incertidumbre y sufrimiento.

“Durante mucho tiempo, en el sexo (y ese es el problema de mi matrimonio), se me daba bien descubrir lo que les gusta a los demás y podía fingir que era una actriz. Pero no tenía ni idea de lo que me gusta a mí”, dice en un episodio.

A medida que el cáncer avanzaba, Molly también tuvo que enfrentar traumas no resueltos de su pasado. “Probablemente, la disociación fue una habilidad que desarrollé la noche en que fui abusada”, confesó, una revelación que explicaba cómo los traumas de su vida pasada influyeron en su relación con el sexo y la intimidad.

A pesar de las adversidades, el sueño de Molly de ser autora nunca se desvaneció. Su autobiografía, escrita en sus últimos días de vida, fue un testimonio brutalmente honesto sobre la enfermedad, el amor propio y la lucha por encontrar sentido en el dolor.

En sus últimos días, Molly encontró el amor que siempre había buscado: “Ojalá pudiera terminar la historia del hospital con un relato asombroso sobre un hombre que me hizo sonrojar y me enamoró, pero mi visitante nunca llegó. Sin embargo, me doy cuenta de que estoy enamorada. Sí, estoy enamorada. De mí misma”.

Molly Kochan y Nikki Boyer en la vida real / en la serie. (Imagen: Facebook)

“Creo que buscaba el amor”

Su amiga Nikki Boyer, coproductora del pódcast, comentó sobre la búsqueda de Molly por el amor: “Para Molly, era más que una simple cuestión física. Hacia el final, creo que buscaba el amor”. A lo largo de él, exploraron temas universales como el perdón, la sanción y cómo aprovechar el tiempo que queda.

Sus historias con los hombres están llenas de ironía: uno le pidió que le diera una patada en los testículos, luego había un doble de Ryan Reynolds, luego otro que quería que lo trataran como a un perro.

La serie protagonizada por Michelle Williams se estrenará el próximo 4 de abril. (Disney+)

“Dyinig for sex” (Muriendo por sexo)

Por su parte, la actriz que interpreta a la mujer, Michelle William, confesó haber llorado cuando escuchó el pódcast: “Yo no soy de las que lloran. Nada puede conmoverme. Soy insensible, tengo experiencia, soy astuta. Se necesita mucho para impactarme”.

No obstante, tan pronto como empatizó por el calvario de Molly pensó: “Vale, estoy jodida. Sea lo que sea, ya estoy emocionalmente involucrada”, subrayó a The Guardian.