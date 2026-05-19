Las visitas del Papa y Bad Bunny marcarán la Feria del Libro de Madrid 2026, protagonizada por la sátira y el humor: “Es un lugar donde lees a alguien que no piensa como tú”

Librería 'Altamarea' en la Feria del Libro de Madrid 2024. (Helena Margarit Cortadellas)

A la Feria del Libro de Madrid 2026 no le falta gracia, literalmente. Una nueva edición de la fiesta literaria llega al tradicional Parque del Retiro este 29 de mayo, donde durante 15 días las casetas levantarán sus persianas, los autores sus bolígrafos y los libros desfilarán por las estanterías hasta el 14 de junio. Tras una jornada dedicada a Nueva York, La 85.ª edición llega cargada de humor y buen rollo: la sátira y el humor serán el eje central de una edición que tiene como título Leer y reír: dos formas de resistir y acogerá más de doscientas firmas y 366 casetas, tal y como se ha confirmado hoy en la rueda de prensa que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de la capital.

“La Feria del Libro es uno de los pocos espacios de disenso que existen en el mundo actual”, ha defendido Eva Orúe, directora de la feria, durante la presentación. “Es un lugar donde te sientas a leer el libro de alguien que no piensa como tú, donde compras un libro o te tomas una cerveza con alguien que no cree lo mismo”, ha añadido sobre el origen de este. Precisamente por eso “hace falta buen humor”, cuya temática responde a la necesidad de “potenciar el buen ambiente” y reivindicar una tradición literaria que no siempre ha sido reconocida. “Estamos en un país cuyo ‘hit’ de todos los tiempos es un libro de humor: El Quijote”, ha asegurado sobre la novela de Miguel de Cervantes. “Con palabras buenas y con buen humor no solo se puede hacer gran literatura, sino desmontar prejuicios y afrontar situaciones que de otra manera somos incapaces de afrontar”.

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Durante la rueda de prensa, en la que también han intervenido Marta Rivera de la Cruz, delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid; Bartolomé González, director general de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, se han conocido nuevos datos sobre la programación, que este año reunirá a algunas de las voces más destacadas de la literatura, el humor gráfico y la comedia. Entre los nombres más esperados figuran el británico Jonathan Coe, el alemán David Safier y la historietista argentina Maitena, además de autores y humoristas como Ignatius Farray, Pantomima Full, Joaquín Reyes, Eva Hache, Rodrigo Cortés, Camila Sosa Villada, Ariana Harwicz o Kevin Johansen y Liniers, que volverán a compartir escenario en Madrid.

CARTEL DE LA 85.ª EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID. (Miguel Pang)

Sin embargo, esta edición será especialmente complicada en términos logísticos. La coincidencia de la nueva edición con la visita del papa León XIV y con los diez conciertos de Bad Bunny en Madrid marcará el segundo fin de semana del evento. “La visita de los dos condiciona lo que ocurre en esta ciudad”, ha añadido, haciendo una primera referencia a la visita del pontífice a nuestro país, del 6 al 12 de junio.. Aun así, ha recamado en que la programación y los horarios se mantienen intactos, puesto que todavía no tienen “una comunicación oficial de lo que va a ocurrir”, y ha hecho un llamiento al “entusiamo y fidelidad de los lectores y los visitantes”. “Aunque sea más dificil, no dejéis de venir”.

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Las posibles adversidades: la visita del Papa León XIV, los 10 conciertos de Bad Bunny y el clima

Las condiciones meteorológicas volverán a ser uno de los grandes retos de la feria tras los cierres del año pasado por alertas en El Retiro. Orúe ha asegurado que la organización seguirá estrictamente los protocolos del parque, aunque ha confirmado que el consistorio esta estudiando “rebajarlos”, y ha defendido que la prioridad es mantener la feria en ese espacio “para lo bueno y para lo malo”.

“Nuestro compromiso primero es garantizar que nuestra presencia en el Retiro es respetuosa con el parque y con las normas por las que se rige”. Sin embargo, ha reconocido que, en caso de cierre por alertas meteorológicas, no podrán trasladarse todas las actividades fuera del recinto, aunque sí intentarán “salvar alguna actividad” gracias a espacios colaboradores como Casa Árabe o Casa Cantabria. “Queremos seguir ahí”.

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La reina Letizia, en la inauguración de la 84ª Feria del Libro de Madrid. (Europa Press)

La feria contará con más de 400 actividades repartidas entre los pabellones del Retiro y otros espacios culturales de Madrid como la Biblioteca Eugenio Trías o el Teatro Casa de Vacas, con un peso creciente de los pódcasts y los nuevos formatos sonoros. “Es una de las tendencias que se consolidan año tras año”, ha destacado Orúe.

Entre las actividades destacadas estarán los pódcast Ni tan bien, que conduce Carolina Iglesias en colaboración con Cadena SER; ¿Te quedas a leer?, presentado por Bárbara Goenaga y Esti Gabilondo o El programa de Ortega, edición especial del espacio dirigido por Vicente Ortega en Radio MARCA. Además, tampoco faltarán las charlas como Un humor muy británico, con Jonathan Coe; Esto lo diría alguien como tú, con Pantomima Full y Joaquín Reyes; o ¿De qué nos reímos?, con Eva Hache y Julián Génisson.

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La organización rendirá homenaje a figuras como Les Luthiers, Kurt Vonnegut, Jorge Ibargüengoitia, Nicanor Parra o Rafael Azcona, en una edición que volverá a reforzar su dimensión iberoamericana a través del Pabellón Iberoamericano y distintas colaboraciones internacionales.

La Feria del Libro de Madrid contará este año con 366 casetas distribuidas a lo largo del Paseo de Coches de El Retiro, una más que en la pasada edición. Participarán librerías, editoriales, distribuidoras y organismos oficiales, además de espacios dedicados a editoriales independientes, universidades y proyectos especializados.

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