España Cultura

Las visitas del Papa y Bad Bunny marcarán la Feria del Libro de Madrid 2026, protagonizada por la sátira y el humor: “Es un lugar donde lees a alguien que no piensa como tú”

La 85.ª edición se celebrará del 29 de mayo al 14 de junio en el Parque del Retiro, con las visitas del pontífice León XIV y los diez conciertos del puertorriqueño como condicionantes

Guardar
Google icon
Feria del Libro Madrid 2024
Librería 'Altamarea' en la Feria del Libro de Madrid 2024. (Helena Margarit Cortadellas)

A la Feria del Libro de Madrid 2026 no le falta gracia, literalmente. Una nueva edición de la fiesta literaria llega al tradicional Parque del Retiro este 29 de mayo, donde durante 15 días las casetas levantarán sus persianas, los autores sus bolígrafos y los libros desfilarán por las estanterías hasta el 14 de junio. Tras una jornada dedicada a Nueva York, La 85.ª edición llega cargada de humor y buen rollo: la sátira y el humor serán el eje central de una edición que tiene como título Leer y reír: dos formas de resistir y acogerá más de doscientas firmas y 366 casetas, tal y como se ha confirmado hoy en la rueda de prensa que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de la capital.

“La Feria del Libro es uno de los pocos espacios de disenso que existen en el mundo actual”, ha defendido Eva Orúe, directora de la feria, durante la presentación. “Es un lugar donde te sientas a leer el libro de alguien que no piensa como tú, donde compras un libro o te tomas una cerveza con alguien que no cree lo mismo”, ha añadido sobre el origen de este. Precisamente por eso “hace falta buen humor”, cuya temática responde a la necesidad de “potenciar el buen ambiente” y reivindicar una tradición literaria que no siempre ha sido reconocida. “Estamos en un país cuyo ‘hit’ de todos los tiempos es un libro de humor: El Quijote”, ha asegurado sobre la novela de Miguel de Cervantes. “Con palabras buenas y con buen humor no solo se puede hacer gran literatura, sino desmontar prejuicios y afrontar situaciones que de otra manera somos incapaces de afrontar”.

PUBLICIDAD

Durante la rueda de prensa, en la que también han intervenido Marta Rivera de la Cruz, delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid; Bartolomé González, director general de Patrimonio Cultural y Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, se han conocido nuevos datos sobre la programación, que este año reunirá a algunas de las voces más destacadas de la literatura, el humor gráfico y la comedia. Entre los nombres más esperados figuran el británico Jonathan Coe, el alemán David Safier y la historietista argentina Maitena, además de autores y humoristas como Ignatius Farray, Pantomima Full, Joaquín Reyes, Eva Hache, Rodrigo Cortés, Camila Sosa Villada, Ariana Harwicz o Kevin Johansen y Liniers, que volverán a compartir escenario en Madrid.

CARTEL DE LA 85.ª EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID. (Miguel Pang)
CARTEL DE LA 85.ª EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO DE MADRID. (Miguel Pang)

Sin embargo, esta edición será especialmente complicada en términos logísticos. La coincidencia de la nueva edición con la visita del papa León XIV y con los diez conciertos de Bad Bunny en Madrid marcará el segundo fin de semana del evento. “La visita de los dos condiciona lo que ocurre en esta ciudad”, ha añadido, haciendo una primera referencia a la visita del pontífice a nuestro país, del 6 al 12 de junio.. Aun así, ha recamado en que la programación y los horarios se mantienen intactos, puesto que todavía no tienen “una comunicación oficial de lo que va a ocurrir”, y ha hecho un llamiento al “entusiamo y fidelidad de los lectores y los visitantes”. “Aunque sea más dificil, no dejéis de venir”.

PUBLICIDAD

Las posibles adversidades: la visita del Papa León XIV, los 10 conciertos de Bad Bunny y el clima

Las condiciones meteorológicas volverán a ser uno de los grandes retos de la feria tras los cierres del año pasado por alertas en El Retiro. Orúe ha asegurado que la organización seguirá estrictamente los protocolos del parque, aunque ha confirmado que el consistorio esta estudiando “rebajarlos”, y ha defendido que la prioridad es mantener la feria en ese espacio “para lo bueno y para lo malo”.

“Nuestro compromiso primero es garantizar que nuestra presencia en el Retiro es respetuosa con el parque y con las normas por las que se rige”. Sin embargo, ha reconocido que, en caso de cierre por alertas meteorológicas, no podrán trasladarse todas las actividades fuera del recinto, aunque sí intentarán “salvar alguna actividad” gracias a espacios colaboradores como Casa Árabe o Casa Cantabria. “Queremos seguir ahí”.

La reina Letizia, en la inauguración de la 84ª Feria del Libro de Madrid. (Europa Press)

La feria contará con más de 400 actividades repartidas entre los pabellones del Retiro y otros espacios culturales de Madrid como la Biblioteca Eugenio Trías o el Teatro Casa de Vacas, con un peso creciente de los pódcasts y los nuevos formatos sonoros. “Es una de las tendencias que se consolidan año tras año”, ha destacado Orúe.

Entre las actividades destacadas estarán los pódcast Ni tan bien, que conduce Carolina Iglesias en colaboración con Cadena SER; ¿Te quedas a leer?, presentado por Bárbara Goenaga y Esti Gabilondo o El programa de Ortega, edición especial del espacio dirigido por Vicente Ortega en Radio MARCA. Además, tampoco faltarán las charlas como Un humor muy británico, con Jonathan Coe; Esto lo diría alguien como tú, con Pantomima Full y Joaquín Reyes; o ¿De qué nos reímos?, con Eva Hache y Julián Génisson.

Imagen UMW7FONJ5JDZJMY6MNERI3A42Q

La organización rendirá homenaje a figuras como Les Luthiers, Kurt Vonnegut, Jorge Ibargüengoitia, Nicanor Parra o Rafael Azcona, en una edición que volverá a reforzar su dimensión iberoamericana a través del Pabellón Iberoamericano y distintas colaboraciones internacionales.

La Feria del Libro de Madrid contará este año con 366 casetas distribuidas a lo largo del Paseo de Coches de El Retiro, una más que en la pasada edición. Participarán librerías, editoriales, distribuidoras y organismos oficiales, además de espacios dedicados a editoriales independientes, universidades y proyectos especializados.

Temas Relacionados

Feria del Libro de MadridMadridLibrosLibros EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

‘Un hijo’, la película que pone en valor a los orientadores escolares: “Falta todavía camino por recorrer para darle el mérito que tiene”

Hugo Silva y Macarena García protagonizan este filme sobre un padre y un hijo que se dejan ayudar por una psicóloga para gestionar un gran problema

‘Un hijo’, la película que pone en valor a los orientadores escolares: “Falta todavía camino por recorrer para darle el mérito que tiene”

Pep Guardiola deja el Manchester City con varias historias de cine: de llevarse a todo el equipo a ver ‘La La Land’ a su admiración por Julia Roberts

El técnico se despedirá del club inglés, en el que además de ganar múltiples títulos dejó varias anécdotas para el recuerdo

Pep Guardiola deja el Manchester City con varias historias de cine: de llevarse a todo el equipo a ver ‘La La Land’ a su admiración por Julia Roberts

Los creadores de ‘Stranger Things’ revelan que David Harbour no fue su primera opción para interpretar a Jim Hopper: “Todo ocurre por una razón”

Los hermanos Duffer han confesado que ofrecieron el papel a Billy Crudrup, pero en aquel momento el actor estaba enfocado en su carrera cinematográfica

Los creadores de ‘Stranger Things’ revelan que David Harbour no fue su primera opción para interpretar a Jim Hopper: “Todo ocurre por una razón”

El director de culto Nicolas Winding Refn regresa a Cannes entre euforia y controversia: asesinos en serie, homenajes al cine y música de Pino Donaggio

Tras una década de ausencia, el autor de títulos como ‘Drive’ o ‘The Neon Demon’, volvió a generar división de opiniones con ‘Her Private Hell’, otra de sus propuestas al límite

El director de culto Nicolas Winding Refn regresa a Cannes entre euforia y controversia: asesinos en serie, homenajes al cine y música de Pino Donaggio

Léa Seydoux, la última chica Bond que defiende el futuro de la saga: “Con Denis Villeneuve al frente será gran cine”

La actriz dio vida a Madeleine Swann en esta tres entregas de la saga, convirtiéndose en el gran interés amoroso de 007

Léa Seydoux, la última chica Bond que defiende el futuro de la saga: “Con Denis Villeneuve al frente será gran cine”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Alvise Pérez para que el Supremo le investigue por la supuesta financiación irregular de Se Acabó la Fiesta

El Parlamento Europeo retira la inmunidad a Alvise Pérez para que el Supremo le investigue por la supuesta financiación irregular de Se Acabó la Fiesta

Zapatero se defiende tras su imputación en la Audiencia Nacional: “Jamás he realizado ninguna gestión en relación con el rescate de Plus Ultra”

Los dos hombres que mataron a tiros al militar español Dris Amar en Ceuta irán más de 20 años a prisión

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia: “El hombre que más daño le ha hecho a la democracia en América Latina es Zapatero”

El exjefe de la UDEF que escondió 20 millones de euros y fue vinculado al narcotráfico asegura que se “ocultaron pruebas” en su contra

ECONOMÍA

Todos los documentos y trámites que debes hacer para poner tu piso a la venta en internet

Todos los documentos y trámites que debes hacer para poner tu piso a la venta en internet

What The Fav, la agencia de las hijas de Zapatero registrada por la UDEF: eSports, marketing y trabajos para la consultora clave del caso Plus Ultra

Funcas recorta hasta el 2,2% su previsión de crecimiento del PIB para 2026 y eleva al 3,1% la inflación

Plus Ultra, la pequeña aerolínea con pérdidas y cientos de reclamaciones cuyo rescate de 53 millones vuelve al foco por la imputación de Zapatero

Las cuatro provincias españolas donde aún puedes comprar una casa por menos de 100.000 euros

DEPORTES

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Dani Carvajal, ‘el pitbull de Leganés’ dice adiós al Real Madrid: de poner la primera piedra en Valdebebas a las seis Champions de blanco

Enrique Riquelme, listo para presentarse a las elecciones del Real Madrid: “En dos o tres días decidiré si me presento; el aval ya lo tengo, por supuesto”

El mensaje de Marc Márquez a su hermano Álex tras el brutal accidente durante el GP de Cataluña: “Hoy solo doy gracias”

Qué puede hacer Florentino y que no antes de las elecciones a la presidencia del Real Madrid: del posible fichaje de Mourinho a la renovación de Vinicius

Los partidos que podría perderse Lamine Yamal del Mundial 2026: el jugador todavía se encuentra en proceso de recuperación de su lesión en el bíceps femoral