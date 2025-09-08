España

Un estudio español logra frenar la recaída del cáncer de pulmón, el más mortal del mundo

El tratamiento conjunto de quimio-inmunoterapia redujo un 46% la reaparición del cáncer

Lydia Hernández Téllez

Por Lydia Hernández Téllez

Guardar
Presentación del estudio 'NADIM Adjuvant'
Presentación del estudio 'NADIM Adjuvant' en el Congreso Mundial ‘WCLC’. (GECP)

El Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP) ha presentado los resultados preliminares de su ensayo NADIM Adjuvant, realizado en 30 hospitales nacionales, que muestra una reducción de las recaídas en el cáncer de pulmón tras un tratamiento combinado de quimio-inmunoterapia.

Con 206 participantes, se trata de la primera investigación del mundo que ha evaluado la combinación de quimioterapia e inmunoterapia tras una cirugía, para tumores de pulmón iniciales, con resultados esperanzadores. “El cáncer de pulmón no microcítico (CPNM) en fases tempranas presenta una elevada tasa de recaídas, incluso cuando el tumor se ha extirpado completamente mediante cirugía”, explica el doctor Mariano Provencio, presidente del GECP e investigador principal del estudio.

El cáncer de pulmón es el que mayor mortalidad tiene a nivel mundial. Su detección tardía dificulta sobremanera el tratamiento y tan solo el 10,7% de los pacientes sigue vivo cinco años después del diagnóstico. Según los últimos datos del Observatorio Mundial del Cáncer, dependiente de la OMS, se trata del cáncer más común del mundo, causando 1,8 millones de muertes anuales. En España, el cáncer de bronquios y pulmón causó 23.239 muertes en 2024, un 1,9% más que en el año anterior. De ese total, 6.679 fallecimientos correspondieron a mujeres, superando por primera vez la mortalidad del cáncer de mama.

El CPNM es el tipo de cáncer de pulmón más agresivo, con un crecimiento rápido y una alta tendencia a la metástasis. "En los últimos años se han realizado varios ensayos con inmunoterapia tras la cirugía, pero con resultados dispares y sin explorar la combinación con quimioterapia en este contexto”, dice Provencio, que apunta que "desde el GECP con NADIM y NADIM II ya habíamos demostrado el valor de la quimio-inmunoterapia en pacientes con enfermedad localmente avanzada y operable“.

La nueva investigación del GECP ha evaluado ahora la posibilidad de administrar la inmunoterapia combinada con quimioterapia como tratamiento para pacientes con CPNM en estadios localmente avanzados. La terapia, recibida tras la cirugía, ha mostrado resultados prometedores: a los tres años de seguimiento, solo un 20,4% de los pacientes tratados con la combinación recayó, frente al 38,8% de los que recibieron únicamente quimioterapia. El tratamiento, además, redujo casi a la mitad el riesgo de que la enfermedad reaparezca (46%).

Más efectos secundarios, pero mayor supervivencia

La incorporación de la inmunoterapia, sin embargo, supuso un incremento de los efectos adversos. Algo más del 25% de los pacientes participantes sufrieron alguna reacción adversa, frente al 14% de aquellos solo tratados con quimioterapia. Los especialistas resaltan que estos efectos fueron manejables y que el balance entre riesgo y beneficio resulta claramente positivo para los pacientes.

La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

“Necesitábamos estrategias que fueran más alá de la operación y de la quimioterapia estándar. Con NADIM Adjuvant damos un paso importante en ese camino. Si se confirman las mejoras en supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global, el estudio podría redefinir el estándar del tratamiento adyuvante en cáncer de pulmón”, concluye el doctor Provencio. El GECP señala que es necesario mayor seguimiento para confirmar los beneficios a largo plazo, pero que los resultados son muy prometedores de cara al futuro.

Temas Relacionados

CáncerCáncer de pulmónInmunoterapiaQuimioterapiaCienciaCiencia EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Receta de albóndigas de merluza en salsa, un clásico sencillo y delicioso para añadir pescado a tu menú semanal

Las albóndigas son una receta muy común en España, siendo más frecuente que se preparen con algún tipo de carne, aunque aquí utilizaremos un pescado blanco como base

Receta de albóndigas de merluza

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

El contexto económico internacional ha provocado un aumento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Cuál es el precio máximo

María del Monte reclama a 28 años de cárcel para su sobrino Antonio Tejado por el asalto sufrido en su vivienda

La defensa de la cantante solicitó en julio de 2024 las condenas para los acusados en un documento revelado por ‘El diario de Sevilla’

María del Monte reclama a

El datáfono de un restaurante se estropea y el dueño dice a 70 clientes que se vayan a casa y le paguen después: “Confiaba en su honestidad”

Ante la imposibilidad de cobrar con tarjeta, el propietario permitió que los comensales abandonaran el local sin abonar el importe en el momento

El datáfono de un restaurante

Un español de 25 años, entre los muertos en el atentado de Jerusalén

La víctima es Yaakov Pinto, un joven de Melilla que se acababa de casar y vivía en Israel desde hacía años

Un español de 25 años,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un español de 25 años,

Un español de 25 años, entre los muertos en el atentado de Jerusalén

Esto es lo que tienes que hacer si tus rosas se llenan de manchas negras, según un experto en jardinería

“He hecho esta elección por pasión y llegaré hasta el final”: a los 55 años, termina sus estudios de medicina tras una carrera como enfermero

Gonzalo Miró defiende que los manifestantes paren la Vuelta a España y hace saltar a Juanma Castaño: “¿A ti te gustaría que no te dejaran trabajar en TVE?”

El pueblo en el que nadie quería vivir ahora da 10.000 euros para habitarlo: “Tendremos cuidado con los estafadores”

ECONOMÍA

Cuál es el precio máximo

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este martes

El datáfono de un restaurante se estropea y el dueño dice a 70 clientes que se vayan a casa y le paguen después: “Confiaba en su honestidad”

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 8 septiembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 8 septiembre

Un hombre gana un premio de 5.000 dólares a la semana de por vida en 2012 y ahora está a punto de perder su casa: “Es como una pesadilla”

DEPORTES

Películas, amigos y siestas: las

Películas, amigos y siestas: las claves de Alcaraz para mantenerse relajado y ganar su sexto Grand Slam

Carlos Alcaraz conquista su segundo US Open de Nueva York frente a la resistencia de Sinner: su sexto trofeo de Grand Slam

España aplasta a la selección turca en las eliminatorias de la Copa del Mundo: un 0-6 histórico con un hat-trick de Merino, doblete de Pedri y un tanto de Ferran

Alcaraz - Sinner, en directo: el español arrolla al italiano y gana su segundo US Open y su sexto Grand Slam

El nadador que estuvo 102 horas en el mar para llegar de Córcega a Mónaco recuerda su experiencia: “Mis encías sangraban, mi lengua triplicó su volumen...”