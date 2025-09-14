Este es el truco que debes seguir para que no se encoja la carne al cocinarla, según un carnicero

Imagen de recurso en la que sale carne

La carne es uno de los productos más consumidos en el mundo, considerado como uno de los pilares de la alimentación por diferentes motivos, entre ellos su gran aporte proteico. Por este motivo, es importante saber cocinarla adecuadamente.

Uno de los contratiempos más habituales es que se encoja al cocinarla. Si eres una de esas personas que suele tener este problema, no te preocupes. Según Mariano Sánchez, un carnicero popular en redes sociales, esto es lo que debes hacer.

Este hombre, conocido en internet como @el_as_carnicero, tiene más de 62.000 seguidores en TikTok. Precisamente en esta red social ha subido un vídeo explicando cómo actuar en estos casos.

Uno de los errores más comunes al preparar carne es notar cómo su tamaño disminuye de forma considerable tras exponerla al calor. Esta situación suele generar frustración, sobre todo cuando se trata de hamburguesas caseras, medallones o cortes similares, donde el aspecto final es fundamental.

Muchas veces al cocinar la carne pierde jugos y textura. Un experto ofrece un consejo esencial para mejorar su preparación (Podcast generado con IA)

Cómo aplicar el truco para mantener el tamaño de la carne

Antes de colocar la carne sobre la sartén, parrilla o plancha, debes de tener este truco en cuenta. Consiste en ejercer una leve presión en el centro de la porción, utilizando únicamente el dedo pulgar.

El objetivo es crear una pequeña hendidura en el centro de la pieza, sin atravesarla ni romperla. Esta pequeña cavidad permite una cocción más uniforme y evita la típica contracción de la proteína durante la exposición al calor.

El procedimiento es aplicable tanto para hamburguesas como para otros cortes que tienden a encogerse. No requiere herramientas especiales ni una técnica avanzada, solo prestar atención antes de empezar la cocción.

¿Por qué se encoge la carne?

El fenómeno de la reducción de tamaño en la carne tiene una explicación física. Durante la cocción, las fibras musculares se contraen debido al aumento de temperatura, lo que provoca la pérdida de agua.

En el caso de las hamburguesas y los filetes, esta contracción es más evidente porque no cuentan con hueso ni elementos que mantengan su forma. La hendidura en el centro, recomendada por el especialista, ayuda a que la carne mantenga su superficie más estable y limita el efecto “bola” que ocurre cuando las fibras se tensionan.

Otros consejos para lograr mejores resultados

Además de este sencillo truco, existen otras recomendaciones que pueden complementar el método y asegurar una carne jugosa y de aspecto atractivo. Es importante cocinar los productos a temperatura adecuada, evitar darle la vuelta a la pieza de forma constante y no presionarla con utensilios. Se recomienda, además, permitir que la carne repose unos minutos tras la cocción para que los líquidos internos se redistribuyan.

Incorporar estos trucos te permite conservar el tamaño de la carne y obtener platos con mejor presentación. Al sumarlo a otras prácticas, como dejar reposar la carne y evitar manipularla en exceso, se logra un resultado más jugoso y con más sabor.

Adaptar estos consejos sencillos al momento de cocinar hace posible disfrutar de la carne en su mejor versión, aprovechando todo su aporte nutricional sin perder calidad ni cantidad durante la cocción.