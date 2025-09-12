España

Una española que vive en Argentina estalla: “Basta de las influencers que promueven los TCA”

Valu critica en su vídeo las exigencias estéticas de las mujeres

Por Paula Yue

Valu critica a las Influencer
Valu critica a las Influencer que promueven los TCA. (Tik Tok)

“Basta de las influencer que promueven un TCA”, con esta declaración empieza un vídeo en el que Valu (@valuferrari) critica que las influencers y otras figuras públicas promuevan trastornos alimenticios y que “ser flaco es lo que hay que ser”.

Valu es una española en Argentina que documenta en TikTok su experiencia en el país y comenta las peculiaridades o características de los bonarenses. En un vídeo anterior en su cuenta comentó que había visto que el país del río de la Plata tenía unas grandes exigencias con el cuerpo de la mujer. Ella decidió cruzar el charco y mudarse a Buenos Aires (Argentina) por un sueño: el de ser actriz. Casi 80 mil españoles viven en Argentina, según datos del 2024.

Crítica al canon de belleza

“Si no entras dentro de este canon de belleza, está mal”, se desahoga la tiktoker española. “A esta chica la siguen casi un millón de seguidores y está dando mensajes ultra-mega peligrosos”, declara Valu con evidente enfado. Critica que ciertos mensajes de personajes públicos se hagan virales, como algunos donde dicen “no hay nadie más resentido que una gorda”, replica los comentarios de la influencer de la que habla.

Ante esta clase de mensajes, Valu responde contundentemente y dice “vamos a centrarnos en no abrir nuestra boca sobre el cuerpo de otra persona”, y pide respeto para todas las personas. “Como dice Nati Peluso: ‘Vamos a buscar a gente linda (se señala la cara) y gente linda’ (se señala la cabeza, haciendo referencia al cerebro)”, termina el vídeo.

Las redes sociales y los TCA

Chica usando el móvil. (Freepik)
Chica usando el móvil. (Freepik)

Un estudio acerca del uso de redes sociales y el riesgo de padecer TCA en jóvenes de la Universidad de Pablo de Olavide (Sevilla) confirma que los adolescentes sufren mayor riesgo de sufrir un TCA. Sobre todo porque la juventud y la adolescencia son etapas donde hay una mayor vulnerabilidad. Un detalle que también concuerda con la crítica de Valu en su vídeo y el riesgo de estos mensajes, donde dice que “la siguen un montón de niñas seguro”.

En el mismo estudio de la Universidad Pablo de Olavide, afirman que existe una “relación significativa directa entre la frecuencia de uso de redes sociales y el riesgo de padecer TCA”.

La gordofobia en las redes sociales

El Instituto Universitario de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid, en su estudio “Investigación joven con perfectiva de género VI”, define a la gordofobia como “un sistema de opresión para con todos los cuerpos” y que “esta opresión es atravesada por el género e impone un modelo de cuerpo a seguir, blanco y delgado”.

En la misma línea, un estudio de la Universidad Rey Juan Carlos, “la gordofobia es un problema estructural y sistémico que permanece latente a la sombra mediática hasta que la popularidad de quienes sufren este rechazo y odio por ser gordos, y sobre todo gordas, se transforma en un debate que se desarrolla en los medios de comunicación y redes sociales”.

Bajo este clima, surgen distintos grupos sociales donde quieren visibilizar y promover otro tipo de cuerpos. El movimiento “body positive” o positividad corporal es uno de ellos. Surgido en los años 70 en Estados Unidos y vigente en la actualidad, pretende borrar el estigma y criticar la mirada que impone sobre la gordura la cultura occidental contemporánea.

