España

Rocío Ramos-Paul, conocida como “Supernanny” y psicóloga: “Los padres se tienen que implicar lo menos posible. No se puede ser todo”

De cara al curso escolar, los padres deberían ser conscientes de cuál es su papel durante el desarrollo educativo de sus hijos; así como tienen que prepararles para cambios emocionales en sus futuras relaciones

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Rocío Ramos-Paul, conocida como “la
Rocío Ramos-Paul, conocida como “la supernanny” y psicóloga: “Los padres se tienen que implicar lo menos posible. No se puede ser todo”

Sentirse bien está de moda, y es una tendencia de deberíamos mantener. Al igual que el bienestar físico es fundamental tanto en jóvenes como adultos, el bienestar emocional es la clave de todo en nuestro día. El cerebro se ve afectado por el ritmo diario, que suele ser cambiante y a menudo exigente. En cualquier momento, un descuido o una situación estresante puede derivar en síntomas como dolor, agotamiento, ansiedad, nerviosismo e incluso alteraciones físicas como las pulsaciones aceleradas. Si bien solemos asociar la limpieza y el cuidado con el cuerpo, es importante recordar que la mente también necesita atención, equilibrio y descanso.

Esta realidad no solo afecta a los adultos. También impacta de forma significativa en los más jóvenes. En España, cerca de 7 millones de menores de 16 años —según los datos del Censo Anual de Población de 2024— se enfrentan cada septiembre a una etapa de cambios, responsabilidades y exigencias académicas con el inicio del curso escolar. Para muchos, esto representa una fuente de presión adicional en una etapa de su vida ya marcada por transformaciones físicas y emocionales.

En este contexto, la psicóloga Rocío Ramos-Paúl, conocida por haber protagonizado el programa Supernanny en Cuatro, aportó su visión sobre el papel de las familias en la educación y el acompañamiento emocional de sus hijos. Durante una entrevista en el programa Herrera en COPE, dejó clara su postura respecto a la implicación de los padres en las tareas escolares.

“Profe también no se puede ser”

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Yo creo que los padres se tienen que implicar lo menos posible. O sea, no se puede ser todo. Profe también no se puede ser. Y además genera... Es de las cosas que más bronca genera entre padre e hijo. O madre e hija, ¿no?”, comentó Ramos-Paúl, subrayando que la sobreimplicación puede producir conflictos familiares innecesarios. Según ella, lo más adecuado es fomentar la autonomía de los menores, guiándolos desde el acompañamiento pero sin suplantar el rol del docente. “Entonces yo creo que hay que decirles: ‘Venga, ¿qué tarea quieres hacer? Llámame después de intentar realizarla’. ¿De acuerdo? Y una vez que tú ya la hayas realizado lo que hago es que te contesto las dudas que tengas”, añadió.

Además, defendió el valor del error como herramienta de aprendizaje, algo que muchas veces no es bien tolerado por los padres. “¿Por qué? Pues porque una cosa que tiene que ver con el aprendizaje y la asimilación de conocimiento también es enfrentarse sólo a la tarea. Se aprende muchísimo mejor si yo llevo los deberes mal hechos, que estos los padres lo llevan fatal, entonces mucho mejor el niño que lleva los deberes mal hechos y los corrige ya con el profesor en el colegio”, argumentó.

Las experiencias con el primer amor

Primer amor - VisualesIA
Primer amor - VisualesIA

Por su parte, la educadora social Marina Marroquí abordó otra dimensión emocional clave en la adolescencia: el primer amor. Durante una intervención en Cadena SER, Marroquí explicó cómo este tipo de experiencias pueden suponer una revolución emocional para los jóvenes, especialmente si no están preparados para enfrentarlas. “El primer amor es un tsunami que lo arrasa todo, ¿no? Ya lo dice Ismael Serrano, el amor es eterno mientras dura. Entonces, es muy importante, como todo lo que va surgiendo en la adolescencia, prepararle antes”, indicó.

Marroquí remarcó la importancia de abordar los cambios afectivos y hormonales desde la anticipación y la sinceridad dentro del entorno familiar. “Tenemos que ir preparando cuando todos estos cambios ya físicos y psicológicos van surgiendo, que eso va a pasar. Y luego yo creo que aquí hay dos cosas muy importantes: cómo abordamos lo que va a sentir y cómo lo reflejamos en la familia”, explicó.

En su reflexión, también destacó la necesidad de romper con ciertos mitos románticos que las familias siguen transmitiendo de generación en generación. “Quiero decir, creo que como familias tenemos que empezar a romper el ‘Yo conocí a tu padre a los 14 años, ha sido el único hombre con el que he estado y este amor ha sido eterno y lo supe en el momento que lo vi’”, afirmó. A lo que sumó: “Sigue pasando, no sueles contar que a lo mejor tu padre no fue el primero pero fue el mejor, o ya no lo fue y por eso no está en casa. Y creo que desmitificar ese único amor es súper importante para que después, sobre todo cuando fracase el primero a los 15, todo no se derrumbe”.

Temas Relacionados

PsicologíaPaternidadPadres e hijosEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025 un perrito, un gatito y un periquito son capaces de enseñar una vivienda y venderla”

El experto advierte de que los compradores están dispuestos a pagar más que nunca y recalca la facilidad que garantiza para los agentes inmobiliarios la alta demanda en el mercado

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025

La lista de alimentos que debes evitar si sufres reflujo ácido

El reflujo gastroesofágico puede provocar sensación de acidez o dolor en el pecho

La lista de alimentos que

Un descubrimiento científico sin precedentes permite conocer el origen del cáncer y la evolución que tendrá el tumor

Este hito histórico podría ayudar a predecir la progresión de la enfermedad

Un descubrimiento científico sin precedentes

La razón por la que nunca debes saludar a un helicóptero: “Puede poner en peligro el operativo”

Alexia Hartmann (@alexiahartmann en TikTok) explica los motivos

La razón por la que

El pasajero de un crucero se lanza al mar para no tener que pagar la aduana ni las deudas del casino: “Si fueran buenos ya lo sabrían”

Una moto de agua le acercó a tierra firme y continuó la huida, pero fue atrapado. Ahora se enfrenta a un proceso judicial

El pasajero de un crucero
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La razón por la que

La razón por la que nunca debes saludar a un helicóptero: “Puede poner en peligro el operativo”

Pere Navarro, director de la DGT: “No se va a prohibir conducir por razones de edad, dependerá de las condiciones psicofísicas del conductor”

Un experto explica qué debes hacer en el caso de quedarte encerrado en el coche: “El primer instinto es darle puñetazos al cristal”

España rechaza la protección temporal de un nigeriano afectado por la guerra en Ucrania: acudió a la cita para solicitarla, pero nunca llegó a formalizar la solicitud

La Policía Nacional resuelve las principales dudas sobre el DNI y su formato digital: “Los datos no se quedan almacenados en el móvil”

ECONOMÍA

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025

Gonzalo Bernardos, economista: “En 2025 un perrito, un gatito y un periquito son capaces de enseñar una vivienda y venderla”

Si te despiden disciplinariamente por algo que no has hecho, esto es lo que deberías hacer, según un abogado: “No te quedes de brazos cruzados”

Cuál es el precio de la gasolina este 11 de septiembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

¿Si compartes una cuenta bancaria con tu hijo, Hacienda puede multarte? Esto es lo que dice un abogado

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 11 de septiembre

DEPORTES

Alegría, sobre las protestas en

Alegría, sobre las protestas en La Vuelta: “El deporte no puede permanecer ajeno a la realidad del mundo que le rodea”

La Vuelta a España modifica el recorrido de la contrarreloj de Valladolid por las protestas pro Palestina: los ciclistas recorrerán 15 km menos

Las protestas pro Palestina de la Vuelta llegan a los tribunales: el juez Pedraz abre diligencias por un posible delito de odio

Una leyenda del tenis se rinde ante Alcaraz: “Es tan joven todavía que eso es lo que da miedo”

La llegada de Sonia Bermúdez a la selección femenina de fútbol abre la puerta al regreso de Jenni Hermoso: “No la voy a descubrir ahora, es una leyenda”