Una pizzería madrileña se hace hueco entre las diez mejores del mundo: así son sus pizzas napolitanas de autor desde 13 euros

Ciro Cristiano, el empresario napolitano a cargo de Baldoria y Beata Pasta (Cedida)

La pizza celebró su gran noche el pasado ocho de septiembre. Fue en esta fecha, en el Teatro Mercadante de Nápoles, cuando tuvo lugar la ceremonia de entrega de premios del 50 Top Pizza World 2025, un ranking internacional creado por los mayores expertos del panorama que busca y premia a las mejores pizzerías del mundo. Y una española ha conseguido hacerse un hueco entre ellas.

Una Pizza Napoletana, de Anthony Mangieri, en Nueva York, y el restaurante I Masanielli, de Francesco Martucci, en Caserta, Italia, empataron como las mejores pizzerías del mundo en 2025, quedando un restaurante de Tokio y un brasileño, The Pizza Bar on 38th y Leggera Pizza Napoletana, como segundo y tercer ganador respectivamente. Estos premios, galardones de referencia en el sector, valoran todos y cada uno de los aspectos que rodean a una buena pizza, desde la calidad de los ingredientes hasta la limpieza del establecimiento, pasando por el servicio, la decoración o la carta de bebidas.

Madrid se hace hueco en el top 10

No hay que avanzar demasiado en la lista del top 50 mundial para encontrar un nombre español. Todo ha sido gracias a la pizzería madrileña Baldoria, del cocinero y empresario napolitano Ciro Cristiano. Su restaurante, uno de los más populares dentro de la oferta italiana de la capital, ha conseguido una escalada estrepitosa en apenas un año, subiendo desde el puesto 26 que alcanzó en 2024 hasta un impresionante octavo lugar en esta edición.

El restaurante Baldoria, situado en la calle de Jose Ortega y Gasset de Madrid, no ha parado de sumar éxitos desde que comenzó sus andaduras allá por 2022. El lugar, con un interiorismo inspirado en la isla de Procida en Nápoles, con música en directo y platos caseros, era el sueño del empresario y de su equipo, y fue un bombazo desde sus inicios. No en vano, su nombre, baldoria, significa ‘jarana’. Además del premio entregado en el día de ayer, Baldoria puede presumir de haber triunfado en el ranking europeo, en el que consiguió un portentoso segundo premio.

Sala de Baldoria (Cedida)

“A día de hoy hay muchísimos rankings, pero este es el primero, el más fiel y el más importante para un italiano”, contaba el empresario en conversación con Infobae España sobre su presencia en esta guía internacional. En Baldoria, Ciro apuesta por una gastronomía 100% artesanal y tradicional, con giros de autor y una carta que varía en función de la temporada. “No queríamos hacer algo que ya está en el mercado, algo que tú puedes encontrar en otro lado. Ya sea con la masa o con los toppings, hacemos algo que es nuestro, que tiene nuestro sello”.

Las pizzas de Baldoria se caracterizan por ser muy ligeras —pese a su generoso tamaño— al seguir la técnica tradicional de la región de Nápoles. La masa se prepara íntegramente en su local, con harina italiana y biga (un tipo de masa madre) como prefermento, con un 50% de hidratación, y reposada durante 48 horas. Su horno Acunto, traído directamente desde Nápoles, llega hasta los 420 grados para cocinarlas en 80 segundos, por lo que, a pesar de su largo fermento, son extremadamente crujientes.

Pizza Búfala Fest, de Baldoria (Cedida)

Los ingredientes, siempre frescos y seleccionados con rigor, se combinan con la creatividad de los pizzaiolos para dar vida a pizzas que respetan la tradición italiana pero no abandonan su original sello propio. La oferta de pizzas de Baldoria van cambiando progresivamente e incorporando nuevas propuestas íntimamente ligadas a los productos de temporada, con precios que parten de los 13 euros de su clásica Margherita, con mozzarella fior di latte, tomates San Marzano y albahaca fresca.

Baldoria es uno de los cuatro restaurantes que el empresario napolitano tiene en la capital. A este se unen Beata Pasta Bilbao, Beata Pasta Gran Vía y Beata Pasta Princesa, junto al córner en El Corte Inglés Gourmet Experience.

Otras pizzerías españolas en 50 Top Pizza

En el evento celebrado en Nápoles se ha dado a conocer el listado completo de las 100 mejores pizzerías del mundo, una selección en la que, además de Baldoria, encontramos a otras cuatro propuestas españolas.

La siguiente más alta en la lista es la barcelonesa Sartoria Panatieri (Encarnació, 51 y Provença, 330, Barcelona) en el puesto número 20, donde ha empatado con otro establecimiento, la pizzería austriaca Via Toledo, de Viena. Le sigue otra madrileña, esta vez Fratelli Figurato (Alonso Cano, 37 y Larra, 13, Madrid), que no solo ha logrado un puesto 54 sino que, además, se ha llevado a casa el premio especial Best Fried Food (mejor comida frita). En el puesto 70 encontramos a La Balmesina (Balmes, 193, Barcelona) que ha empatado con la belga La Piola Pizza, de Bruselas. Cierra la lista de españolas Demaio (San Francisco, 10, Bilbao), que ha quedado en el puesto 76.