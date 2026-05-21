Lola Índigo confiesa en ‘El Hormiguero’ el desgaste de su última etapa: “Mentalmente estaba hecha polvo”

Lola Índigo comparte detalles personales y profesionales en su paso por ‘El Hormiguero’ (El Hormiguero)

La artista Lola Índigo ha compartido en su reciente visita al programa ‘El hormiguero’ los detalles sobre la publicación de su nuevo sencillo, ‘El Bachatón de la L’, un tema realizado junto a Lucho RK. Durante la entrevista con Pablo Motos, la cantante ha repasado su actualidad profesional y personal, desvelando también cómo ha vivido una etapa marcada por el estrés y la presión laboral.

El nuevo sencillo, cuyo lanzamiento se ha fijado para el jueves 21 de mayo, es fruto de una colaboración nacida mientras ambos artistas obtenían el carné de conducir en Cuenca. Según ha relatado Lola Índigo, ese momento consolidó su amistad con Lucho RK y propició un ambiente de confianza que se refleja en la canción. Además, la artista ha subrayado que este proyecto llega tras un año profesional exigente y tras superar una lesión física que la obligó a frenar temporalmente sus compromisos.

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Durante la conversación, la artista ha detallado el proceso creativo de ‘El Bachatón de la L’ y su implicación personal en su preparación. Ha recordado cómo el vínculo con Lucho RK se fortaleció durante el curso de conducir en Cuenca, en un ambiente distendido y alejado de la presión habitual del sector musical. Además, Lola Índigo ha aprovechado el espacio en plató para mandar un saludo a su abuelo Marcial, deseándole una pronta recuperación.

Energía creativa y raíces andaluzas

En su intervención, la cantante ha abordado también la relación especial que mantiene con el entorno de Lorca, escenario en el que grabó una parte de su trabajo y que, según ha explicado, le transmitió una intensa sensación al sentirse rodeada por la energía de la casa familiar del poeta. A esta percepción de los lugares y su capacidad para conservar la energía de quienes los habitan, ha añadido su convicción de que “la energía la dejamos aquí y se queda por ahí flotando”.

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La carrera de Lola Índigo dará un nuevo impulso el próximo 30 de mayo con el inicio de una gira en Granada. A propósito de este nuevo reto, la artista ha contado que la idea del festival partió de su deseo de dar visibilidad a otros músicos de Granada, una provincia que, ha dicho, “está dando muchísimo talento”. Además, ha celebrado que la ciudad esté nominada a capital cultural y ha expresado su deseo de aportar a ese movimiento artístico granadino.

La artista explicó cómo la presión laboral la llevó a pausar su carrera temporalmente (El Hormiguero)

El festival tendrá una duración de todo el día y, en él, la propia Lola Índigo ejercerá también de DJ, asegurando que ha trabajado en la elaboración de la playlist y que se ha esforzado en que el evento sea especial y diferente.

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En relación a uno de los momentos destacados de la gira, ha anunciado un montaje inspirado en “Sueño de una noche de verano” que, según sus palabras, estará impregnado de una fuerte identidad andaluza y presentará un escenario en forma de patio típico de la región: “Verlo montado es increíble. Se me escapó una lágrima al verlo en la nave”.

Respecto a la preparación de los conciertos, la intérprete ha explicado el proceso de ensayos. El equipo realiza primero un trabajo experimental denominado “laboratorio”, donde el coreógrafo prueba diferentes coreografías con los bailarines. Incluso las canciones más clásicas son objeto de revisión para incorporar cambios y novedades. Posteriormente, los ensayos se trasladan a la sala y finalmente al escenario con la estructura definitiva, lo que supone para ella una fuente de gran emoción.

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Una pausa necesaria

En un momento relevante de la entrevista, Lola Índigo ha recordado las razones por las que en septiembre comunicó la necesidad de pausar su actividad profesional: “Me sentía presionada para seguir haciendo cosas”, ha confesado. La artista ha descrito ese periodo como un año complicado desde el punto de vista personal y marcado por una acumulación de estrés laboral, a pesar de que el trabajo terminó siendo una victoria a nivel profesional.

Sufrió una lesión física que no reveló públicamente hasta que se vio obligada a detenerse y compartir el motivo de su fatiga con sus seguidores, con quienes reconoce mantener una relación “muy honesta”. “Mentalmente estaba hecha polvo. Necesitaba terapia, leer, escucharme”, ha admitido, clarificando que, aunque cumplió con todos sus compromisos, el desgaste físico y emocional fue tal que debió cesar tanto en los conciertos como en el baile: “Me quitas bailar y me quitas la vida. Ha sido muy duro”.

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Entrevista a David Bisbal y Lola Índigo, coaches de 'La Voz Kids 2025'.

La recuperación ha implicado el apoyo de su entorno profesional y la ayuda de actividades como el pilates y la fisioterapia. La artista ha agradecido especialmente a quienes han contribuido a su rehabilitación y mejora del bienestar físico.

En relación a este parón, Lola Índigo ha aprovechado para viajar a varios destinos internacionales como Brasil, Argentina, Nueva York y Miami. Ha señalado que, durante ese tiempo, la composición de canciones le resulta una actividad placentera y natural, diferenciando este trabajo creativo del esfuerzo que implica una jornada laboral convencional: “Trabajar es quien se va a las cinco al campo”.

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Durante la parte final de la charla, la cantante ha recomendado la ciudad de Granada como destino imprescindible y ha desvelado algunas de sus aficiones, como coleccionar objetos “freaks” y muñecas —incluida una Bratz—, así como su interés emergente por la decoración con cuadros, a los que atribuye la capacidad de aportar personalidad a su vivienda.