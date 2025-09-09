Andrés Millán, abogado, sobre el precio de la vivienda: “El problema es que los políticos no tienen ningún incentivo real para cambiar eso”

El abogado Andrés Millán habla sobre el problema de la vivienda en España. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores retos para la juventud en España, tanto para aquellos que buscan alquilar como para quienes intentan comprar una propiedad. Los precios registran aumentos que superan la capacidad adquisitiva de una gran parte de la población, y el porcentaje de jóvenes que logra convertirse en propietario es cada vez menor. Ahora mismo, la vivienda se mantiene fuera del alcance de la mayoría de los jóvenes españoles, debido al encarecimiento del mercado y la falta de políticas públicas efectivas.

Ante esta realidad, el abogado Andrés Millán, conocido en redes sociales como @lawtips, ha cuestionado la efectividad de las iniciativas propuestas por los responsables políticos. En uno de sus vídeos de TikTok, ha expuesto las contradicciones y carencias del sistema fiscal y legislativo vigente en materia de vivienda. “¿Los políticos no iban a ayudar a los jóvenes a que pudiéramos comprar una casa? ¿Vivir de alquiler sin ser compartido con diez personas pagando un pastón? ¿Cuántos amigos tienes que se hayan comprado una casa?”, interpela Millán en el inicio de su argumento.

“Los jóvenes, insisto, cada vez lo tienen más difícil”

El letrado señala que, pese a los compromisos expresados desde las instituciones, no se han llevado a cabo medidas suficientes, y recuerda que antes existían deducciones específicas que facilitaban la adquisición. “¿No decían los políticos que querían facilitar el acceso a la vivienda? Entonces, ¿por qué no eliminan los impuestos a la compra de la primera vivienda? Que alguien me explique por qué desaparecieron en 2015 las deducciones por hipoteca o compra”, subraya Millán.

La desaparición de las deducciones fiscales no solo afecta a quienes desean comprar, sino también a quienes optan por el alquiler. “La deducción por alquiler de vivienda habitual desapareció también hace una década”, afirma. Millán insiste en la falta de lógica en la normativa fiscal: “Si yo gano 1.500 euros al mes, pago impuestos sobre el total y solo luego pago el alquiler. ¿Qué sentido tiene esto si es lo más básico de la vida? ¿Cómo no es un gasto deducible para todos?”.

En su análisis, Millán aborda el impacto de la actual política impositiva sobre los propietarios y el efecto limitado de las reformas recientes. Según sus palabras, “seguro que eso se resuelve subiéndole los impuestos a los propietarios. Pero si estamos en récord de recaudación fiscal y los jóvenes, insisto, cada vez lo tienen más difícil”. El abogado detalla la situación de los trabajadores autónomos, que solamente pueden deducir una fracción mínima del coste de su vivienda si trabajan desde casa, frente a los incentivos y ventajas de las que disfrutan los cargos públicos: “Salvo una proporción ínfima, mientras un político con despacho oficial, chófer y dieta se deduce todas las cenas”.

La compraventa de viviendas se disparó en junio un 17,9% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 59.021 operaciones, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (Fuente: INE / Europa Press).

“Te venden que hacen esto por medio de reformas cosméticas y declaraciones de intenciones vacías”

Millán pone como ejemplo el caso actual del Ministerio de Vivienda y señala la disparidad entre las condiciones de los responsables políticos y las de los ciudadanos: “Me gustaría que me respondiera, por ejemplo, la ministra de Vivienda con sus siete inmuebles. Que se sepan. Muchos comprados, además, cuando aún existía la deducción por hipoteca, esa a la que tú ya no tienes derecho”.

El análisis del abogado apunta a que el problema del acceso a la vivienda no reside únicamente en cuestiones técnicas, legales o presupuestarias. “El problema no es técnico, ni legal, ni presupuestario. El problema es que los políticos no tienen ningún incentivo real para cambiar esto”, sostiene. Según su visión, la desconexión de la clase política respecto a la realidad de los ciudadanos contribuye a que las políticas públicas en vivienda estén diseñadas para perpetuar privilegios existentes en lugar de corregir desigualdades.

El argumento de Millán también pone en cuestión la estrategia habitual de enfrentar a colectivos como propietarios e inquilinos con reformas superficiales y declaraciones mediáticas. “Mientras tanto, entretienen con discursos vendiéndote que hacen esto por medio de reformas cosméticas y declaraciones de intenciones vacías. Propietarios contra inquilinos. Sí, bueno, piensa un poco. Que alguien me explique esto”, agrega el abogado.

Los efectos de este marco se reflejan en los datos actuales: “Cada año que pasa, menos jóvenes acceden a una vivienda en propiedad. El porcentaje de menores de 35 años con casa propia se ha desplomado”, denuncia Millán. Solo los pensionistas que compraron bajo un sistema anterior, cuando existían deducciones fiscales y los precios eran más bajos, mantienen una posición segura. “Son los únicos que conservan poder adquisitivo mientras los salarios no paran de bajar. Pero bueno, cada año nos jubilaremos más tarde. Los de mi generación, ya no digamos”, concluye el abogado.