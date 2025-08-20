España

El acceso a la vivienda es cada vez más difícil: España necesita entre 1,6 y 2,3 millones más de pisos en cinco años para frenar el déficit habitacional

Según un estudio de ‘OBS Business School’, la combinación del crecimiento poblacional, la escasez de oferta, los obstáculos burocráticos y los altos costes fiscales empeora la posibilidad de acceder a una vivienda

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
España necesita entre 1,6 y
España necesita entre 1,6 y 2,3 millones más de pisos en cinco años para frenar el déficit habitacional. (Montaje Infobae España / Canva)

Por desgracia, ya no es nuevo el hecho de que el acceso a una vivienda digna es uno de los problemas sociales y económicos más urgentes en España. El déficit habitacional muestra una brecha cada vez más grande entre la oferta y la demanda, especialmente en grandes ciudades, y es un problema que llevamos arrastrando desde hace mucho tiempo. Ya en junio de 2024, el director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Javier Martín, confirmó que España necesitaba un millón de inmuebles para atender la demanda de vivienda, una necesidad que iba a ir aumentando en 100.000 viviendas más de manera anual.

Además, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de hogares aumentará en 3,7 millones para 2039 en nuestro país. Esto implica que, durante la próxima década, habría que construir más de 200.000 viviendas nuevas cada año para cubrir la demanda. Un objetivo que no se está cumpliendo, ya que en 2024 apenas se iniciaron 127.500 nuevas viviendas, una cifra que está muy lejos de las 300.000 fijadas en el Plan de Recuperación. Y si comparamos el parque residencial de alquiler español con el de otros países europeos, España precisa de cerca de tres millones de viviendas más para alcanzar los niveles de sus vecinos.

Por su parte, el Banco de España también advirtió que los problemas de vivienda “están lejos de solucionarse” y alertó del riesgo de que la situación se convierta en “un problema social de primera magnitud” si no se adoptan medidas decisivas y coordinadas. Entre 2022 y 2024, el déficit acumulado de viviendas se sitúa entre 400.000 y 450.000 unidades, con Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Alicante concentrando más de la mitad de este desajuste.

Ahora, después de tantos avisos, el problema se está haciendo cada vez más grande. El último informe de OBS Business School, Mercado inmobiliario en España 2025, subraya que es urgente sacar al mercado entre 1,6 y 2,3 millones de viviendas en los próximos cinco años.

El crecimiento de la población y los obstáculos administrativos agravan el problema de la vivienda

El estudio destaca que, para 2030, la población española podría alcanzar los 52 millones de habitantes, lo que incrementará aún más la demanda de vivienda. Esta presión se concentra especialmente en el área metropolitana de Madrid y en el arco Mediterráneo, donde la escasez de oferta es más grande. La distribución geográfica del déficit habitacional muestra que las grandes urbes y las zonas costeras son las más afectadas.

Un hombre mira anuncios de
Un hombre mira anuncios de una agencia inmobiliaria en Oviedo, con viviendas a la venta.

Entre las causas estructurales que dificultan la respuesta al déficit de vivienda, la escasez de suelo urbanizable es una de las principales. Aunque existen 255 millones de metros cuadrados de suelo edificable en España, suficientes para construir al menos 1,8 millones de viviendas en los próximos 30 años, el precio del suelo ha aumentado un 7,9% en el segundo trimestre del año, alcanzando uno de los niveles más altos de la última década.

A esto se suma la inseguridad jurídica y la excesiva burocracia, que pueden prolongar el desarrollo de proyectos inmobiliarios hasta 20 años. Los plazos para la concesión de licencias pueden extenderse hasta dos años, debido a la intervención de tres niveles administrativos: municipal, autonómico y estatal.

La fiscalidad representa otro obstáculo relevante. Los impuestos pueden encarecer hasta un 45% el precio final de una vivienda, lo que, junto con la elevada regulación y la limitada asignación de recursos públicos, contribuye a la escalada de precios y a la dificultad de acceso para jóvenes y familias. El informe propone modificar la fiscalidad de la vivienda para hacerla más eficiente, eliminando redundancias y ajustando la tributación de las ganancias patrimoniales por inflación, de modo que solo se graven las ganancias reales.

Claves para atender la demanda futura de viviendas: simplificación administrativa y mayor inversión

Frente a este panorama, las propuestas de solución giran en torno a la simplificación administrativa, la mejora de la planificación urbanística y la colaboración público-privada. El profesor y director de Eurocofín, Carlos Balado, quien ha dirigido el estudio de OBS Business School, aboga por un procedimiento común que integre a todas las administraciones para agilizar los trámites y reducir los plazos.

La compraventa de viviendas se disparó en junio un 17,9% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 59.021 operaciones, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (Fuente: INE / Europa Press).

Además, el estudio recomienda recuperar los convenios con entidades financieras y establecer avales públicos que faciliten la financiación hipotecaria a jóvenes y familias sin suficiente ahorro. Para duplicar la producción de vivienda, el sector promotor necesitaría una inversión anual de 25.000 millones de euros durante la próxima década. Según las estimaciones, un tercio de las viviendas necesarias debería destinarse a vivienda pública, otro tercio a vivienda asequible, tanto en compra con en alquiler, y el resto a vivienda libre.

En cuanto a las perspectivas a futuro, todo apunta a un crecimiento sostenido de la demanda, impulsado por el aumento de la población y la formación de nuevos hogares. El informe estima que, para atender adecuadamente esta demanda, será imprescindible abordar los problemas estructurales que han limitado la respuesta del sector.

*Con información de Europa Press.

Temas Relacionados

ViviendaVivienda EspañaCompra de ViviendaMercado InmobiliarioCrisis InmobiliariaAcceso a la ViviendaAlquilerEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Previsión meteorológica del clima en Zaragoza para este 20 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Previsión meteorológica del clima en

Clima en Valencia: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Valencia: conoce el

FAMET: así es la fuerza de helicópteros del Ejército de Tierra que se ha desplegado contra los incendios forestales y que es la mayor flota de España

Sus aeronaves están apoyando a la UME en la lucha contra el fuego

FAMET: así es la fuerza

“Los próximos 15 días son cruciales”: los pesos pesados europeos buscan defender las necesidades de Ucrania en las negociaciones de EEUU con Zelenski y Putin

Los líderes de la coalición de los voluntarios situaron el foco en las garantías de seguridad para evitar que Rusia, después de un hipotético acuerdo de paz, vuelva a invadir el país

“Los próximos 15 días son

Un experto explica si la corteza del queso se puede comer: estas son las recomendaciones que debes seguir

El especialista ha subrayado que no existe una única respuesta universal, ya que la comestibilidad de la corteza depende de su naturaleza y tratamiento específico

Un experto explica si la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

FAMET: así es la fuerza

FAMET: así es la fuerza de helicópteros del Ejército de Tierra que se ha desplegado contra los incendios forestales y que es la mayor flota de España

Galicia lleva una semana incomunicada por tren debido a los incendios: una odisea para los viajeros entre vuelos a precios desorbitados y carreteras cortadas

Un piloto explica cómo funcionan los principales aviones militares contra los incendios: pueden transportar hasta seis toneladas de agua a 270 km/h

Una versión de ‘Corazón partío’ en portugués se ha convertido en la más escuchada de Brasil: así es la versión ‘pagode’ de este himno de Alejandro Sanz

Ángel Gaitán confirma sus peores augurios sobre los fabricantes europeos de coches: “Los chinos os han comido, estáis muertos”

ECONOMÍA

Un abogado explica cómo debes

Un abogado explica cómo debes actuar si te despiden y no te dan la carta: “Automáticamente ganarás tu caso”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

España recibió en julio 11,7 millones de pasajeros aéreos internacionales: Alicante es el destino que más crece

“Puede ser que no puedas alquilar ni vender tu casa a partir de 2030”: un asesor inmobiliario advierte de una nueva normativa de la Unión Europea

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”