Muere Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, a los 53 años después de varias semanas en coma

Dnoé Lamiss, en el programa 'Sálvame' (MEDIASET).

Carolina Sobe atraviesa uno de los capítulos más duros de su vida. La colaboradora, recordada por su paso por Gran Hermano y Supervivientes, ha comunicado públicamente la muerte de su hermana, Dnoé Lamiss, quien no pudo superar las complicaciones derivadas de una neumonía que afectó gravemente a su corazón.

La noticia, que la propia Sobe ha compartido con sus seguidores a través de las redes sociales, llega después de más de cuarenta días de lucha en la Unidad de Cuidados Intensivos. Dnoé, de 53 años, permanecía en coma desde el mes de julio, tras ver cómo una infección respiratoria desembocaba en una grave “patología del corazón, la válvila mitral”.

Consciente de que el estado de salud de su hermana había despertado gran expectación entre quienes la siguen desde hace años, Carolina ha querido que la triste noticia fuera comunicada por ella misma. Y lo ha hecho con una publicación breve, pero profundamente emotiva: “Después de muchos días de lucha, nos dejas. Vuela alto, vida mía. Te quiero, hermana. 24/03/1972 - 07/09/2025”.

Publicación de Carolina Sobe (INSTAGRAM).

Junto a estas palabras, la colaboradora de No somos nadie ha compartido una imagen de Dnoé, rindiendo homenaje a su memoria y agradeciendo, de manera implícita, todo el cariño recibido en las últimas semanas. Además, en las stories de Instagram, Sobe también se ha mostrado muy emotiva junto a sus seguidores: “El cielo se ha puesto bonito para despedirla”. Al mismo tiempo, amigos de la familia llenaban las redes de mensajes en recuerdo de una mujer que, según quienes la conocieron, irradiaba vitalidad y energía positiva.

Un rostro conocido en televisión

Aunque muchos recuerdan a Dnoé Lamiss por haber defendido a su hermana en distintos platós, su trayectoria en los medios comenzó mucho antes de que Carolina alcanzara la fama. Fue reportera del programa de Cuatro Estas no son las noticias, donde coincidió con figuras hoy tan reconocidas como David Broncano, Ana Morgade y Tania Llasera. Carismática y versátil, también desarrolló facetas artísticas vinculadas al baile, la música y la interpretación. En los últimos años había centrado su vida en proyectos culturales y creativos, alejándose de la primera línea televisiva.

Dnoé Lamiss, en el programa 'Estas no son las noticias' (MEDIASET).

El calvario de la familia comenzó en julio, cuando Dnoé ingresó en el hospital con un diagnóstico de neumonía. La infección se agravó hasta afectar a su corazón, concretamente a la válvula mitral, lo que obligó a los médicos a mantenerla en coma inducido.

Carolina estuvo pendiente de ella en todo momento, sin separarse demasiado de la UCI salvo para cumplir compromisos profesionales. Fue en el nuevo magacín vespertino de La Osa en Ten, donde la colaboradora explicó por primera vez la gravedad de la situación: “Mi hermana mayor lleva 40 días en coma, ingresada en la UCI. Lleva mucho tiempo delicada porque tiene una neumonía que se le ha complicado con una patología en el corazón, la válvula mitral".

Publicación de Dnoé Lamiss (INSTAGRAM).

Incluso relató el pánico que sintió cuando fue informada en directo de que su hermana sería trasladada de centro hospitalario. En ese instante creyó, erróneamente, que la iban a intervenir de urgencia y que las posibilidades de sobrevivir eran mínimas. “Tenía un 95% de posibilidades de morir si se operaba. ¿Qué pasó? Al cambiarla de hospital, nosotros entendimos que la iban a operar e iba a fallecer. Me dijeron que la trasladaban, entendí que la iban a operar, y me volví loca. Entonces, salí disparada”, confesó en directo.

No resulta extraño, ya que la relación entre ambas iba más allá de los lazos de sangre. Dnoé acompañó a Carolina en sus inicios mediáticos, defendiéndola en debates televisivos y celebrando sus éxitos. Al mismo tiempo, supo construir su propio camino en el mundo de la comunicación y las artes escénicas.