María del Monte reclama a 28 años de cárcel para su sobrino Antonio Tejado por el asalto sufrido en su vivienda

María del Monte y Antonio Tejado (INFOBAE ESPAÑA).

El proceso judicial entre María del Monte y su sobrino Antonio Tejado, se complica. La cantante y su pareja, la periodista Inmaculada Casal, han movido ficha y solicitan una condena ejemplar: 28 años y medio de prisión. Lo acusan de haber sido el autor intelectual que ideó el asalto sufrido en su vivienda de Gines (Sevilla) en agosto de 2023, un episodio que marcó un antes y un después en la vida de la familia.

Según ha revelado El diario de Sevilla, la petición quedó plasmada en un documento de acusación redactado por la abogada de la artista, Emilia del Río, y presentado en julio de 2024 ante el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla. En el escrito se afirma que Tejado fue quien facilitó todos los detalles para que el golpe pudiera ejecutarse con precisión. Se le acusa de haberles descrito “las habitaciones del inmueble y posibilitó el acceso a los autores materiales y directos del robo violento para la sustracción con ilícito beneficio”.

Además de Tejado, el procedimiento afecta a otros diez procesados. Entre ellos, destaca la figura del ruso Arseny Garibyan, amigo personal del sobrino de la cantante, señalado como uno de los cabecillas de la organización que irrumpió en la vivienda.

La acusación particular habla de robo en casa habitada con violencia e intimidación, en concurso con varios delitos de detención ilegal. Solo por el secuestro temporal de los ocupantes de la vivienda se piden 20 años de cárcel. A esto se suman las penas por robo y violencia, que elevan la condena solicitada hasta los 28 años y medio.

Garibyan, por su parte, se enfrenta a ocho años y medio de prisión y a una orden de alejamiento de cinco años. Para el resto de implicados en la receptación de joyas y relojes robados, la petición alcanza los dos años y medio de prisión. Además, el documento habla de agravante de abuso de confianza, que se aplica solo a Tejado, por haber aprovechado su relación de sobrino con la artista para traicionar su intimidad.

La teoría que refuerza esta hipótesis es que Tejado se habría reconciliado con su tía semanas antes del asalto. El motivo, según el escrito, no fue afectivo, sino estratégico: necesitaba conocer mejor los movimientos de la familia, la ubicación de los sistemas de seguridad y los horarios de la vivienda.

“Según la acusación, Antonio retoma una relación con su tía que ni siquiera era tan cercana un mes antes del robo para averiguar si su tía está en casa, cuánta gente hay en casa, cómo son los sistemas de seguridad, que la alarma no funcionaba, cómo se entra a la casa, dónde está la caja fuerte...”, explicó el periodista Iván Reboso en Fiesta.

María del Monte en 'Y Ahora Sonsoles' (ATRESMEDIA).

La disputa sobre el botín

El valor del material robado es otro de los puntos conflictivos. La aseguradora calcula el botín en 267.000 euros, mientras que la acusación lo eleva a cerca de un millón, incluyendo joyas heredadas, relojes de lujo y efectivo.

En concepto de indemnización, se reclaman 242.361 euros para María del Monte por bienes no asegurados y 11.600 más por daños emocionales. Para Casal, la petición asciende a 500.000 euros más 21.977 por lesiones. Los otros tres perjudicados también reclaman compensaciones que oscilan entre los 6.000 y los 20.000 euros.

Y es que el escrito incide en que muchas de esas piezas no eran simples adornos, sino un patrimonio de “estabilidad y seguridad económica a las víctimas para el momento de su jubilación”, lo que, según la acusación, agrava el daño moral.

Antonio Tejado. (EUROPA PRESS).

La respuesta del juez

El magistrado que instruye el caso, Gutiérrez Casillas, ha rechazado el recurso de la defensa de Tejado, que solicitaba el archivo de la causa. Considera que existen “indicios racionales” de la participación del sobrino de la cantante y del resto de acusados.

El juez subraya que Tejado habría informado a la banda del mejor momento para acceder a la vivienda: “Facilitó la posibilidad al resto de los inculpados de entrar en el inmueble por la puerta trasera, sin necesidad de grandes quebrantos a dicha puerta y permitiendo el que fácilmente se pudiera entrar en el interior”.

Pero, mientras la acusación lo sitúa como pieza clave de la trama, Antonio Tejado mantiene que no tuvo nada que ver. Afirma que las pruebas son débiles y que en su teléfono móvil no se hallaron indicios de que hubiera planeado el asalto. Según su entorno, se siente “sumamente roto y decepcionado” con su tía, y no entiende cómo ha llegado a este punto el enfrentamiento familiar.