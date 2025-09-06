Rocío Flores, rota de dolor, habla del peor momento que ha vivido su padre, Antonio David Flores: “Pensé que se iba a suicidar”

Rocío Flores se rompe al hablar de su familia en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Rocío Flores ha vuelto a situarse en el centro de los focos al conceder una extensa entrevista en el programa ¡De viernes! tras un largo periodo alejada de la pequeña pantalla. En su paso por el espacio presentado por Beatriz Archidona y Santi Acosta, la hija de Rocío Carrasco ha abordado con franqueza los acontecimientos que han marcado su vida en estos meses de ausencia, centrándose en el impacto emocional que ha sufrido tanto a nivel personal como familiar.

Durante la entrevista, la hija de Antonio David Flores ha explicado que en todo este tiempo ha actuado “en piloto automático”. “Es como si tú me apuñalas, a corazón abierto y no sientes nada... pues así me he sentido todo este tiempo”, ha reconocido, visiblemente emocionada. La empresaria ha detallado que se encontraba en una etapa en la que se acostumbró a soportar el dolor y a no exteriorizar lo que sentía.

En su paso por el formato de Mediaset, la joven ha dejado claro que el bienestar de su familia ha representado siempre su mayor prioridad. “Para mí, lo principal, siempre ha sido mi familia. Entonces, ver sufrir a mi familia como la he visto, me ha destrozado”, ha afirmado, sin poder evitar romper en llanto. La emoción que atravesaba en aquel momento le impidió continuar respondiendo a las preguntas durante varios minutos, lo que llevó a Santi Acosta y al equipo del programa a interrumpir la grabación para acompañarla en ese momento de visible fragilidad.

Rocío Flores regresa a la televisión con una entrevista en '¡De Viernes!' (Mediaset)

A lo largo de la conversación, Rocío Flores ha admitido que vivir tal nivel de sufrimiento le ha impedido sentirse feliz. Además, ha confesado que, en los últimos años, la figura de su padre, Antonio David Flores, ha sido fundamental en su vida y que la preocupación por su estado anímico llegó a generarle grandes inquietudes. “Yo he llegado un punto en el que, sinceramente, pensaba que mi padre se iba a suicidar. Que, cualquier día, algo iba a pasar...”, ha asegurado, sin poder evitar romperse otra vez.

“Mi madre, Rocío Carrasco, me ha destrozado”

En este punto de la entrevista, Flores ha ahondado en el vínculo que mantiene con su progenitor, a quien ha calificado de “padre superpresente” y ha subrayado su papel clave como apoyo durante las circunstancias difíciles. “Nunca ha soltado a sus hijos de la mano. Para mí, como hija, es de valorar”. También ha reconocido que Antonio David Flores no comparte su decisión de conceder la entrevista, pero señaló que respeta su independencia. “Él no está muy de acuerdo con el hecho de que esté concediendo esta entrevista”, ha expresado.

Al recordar los momentos más críticos vividos junto a su padre, Rocío ha traído al presente el periodo en el que Antonio David atravesó una etapa de tres años sin empleo. “Hemos sufrido mucho. Estuvo una época tres años en casa, sin trabajar, y a mí, esa época de él, me marcó. Yo pensé que no... que de ahí no salía. El ver a mi padre destruido durante tres años, sin apenas salir a la calle, el que le señalen por la calle...”, ha señalado. La joven ha puntualizado que esa situación la ha sumido en un miedo constante. “Llegó hasta un punto en el que tenía que estar pendiente de él constantemente. A la mínima que no me cogía el teléfono sentía pavor y creo que eso es lo más duro que he vivido, tener esa angustia, ese miedo durante mucho tiempo y verlo tan hundido y tan como lo he visto. Eso se me ha quedado grabado”.

Rocío Flores se rompe al hablar de su familia en '¡De Viernes!' (Mediaset)

Para Rocío, la pérdida de su padre era su principal temor, sobre todo por la ausencia voluntaria de su madre. “Me daba miedo quedarme sin padre porque mi madre... ella ha decidido no estar, se respeta, vale, pero al final la única figura que tengo es él. Por eso, para mí, ese era mi mayor miedo”, ha explicado, reconociendo que, a pesar de la distancia y la situación con su madre, siente la necesidad de su figura materna. “Como cualquier hija, necesito a mi madre, aunque reconozco que me ha destrozado la vida”, ha confesado.

Además, Flores ha contado que tiene los sentimientos bloqueados hacia su madre y que no guarda recuerdos ni positivos ni negativos. Eso sí, ha dejado claro que siempre que Rocío Carrasco lo necesite, ella y su hermano David estarán ahí para ella. “Yo y mi hermano David vamos a estar ahí si ella lo necesitara”, ha sentenciado.