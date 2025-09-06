España

Kiko Rivera revela el complicado momento que atraviesa tras su ruptura con Irene Rosales: “No estoy al cien por cien”

El DJ se ha sincerado sobre el complicado momento que está atravesando en su vida tras haber puesto fin a sus nueve años de matrimonio

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Kiko Rivera en una imagen
Kiko Rivera en una imagen de archivo (Europa Press)

Kiko Rivera atraviesa un complicado momento a nivel personal tras haber puesto fin a sus 11 años de relación, nueve como matrimonio, con Irene Rosales, con quien formó una familia tras la llegada de sus dos hijas en común, Ana y Carlota. El hijo de Isabel Pantoja ha intentado adaptarse a esta nueva etapa con una actitud constructiva, describiéndolo incluso como una oportunidad para dar inicio a su “transformación”, según ha contado públicamente en sus redes sociales. A pesar de su intento de mostrar fortaleza ante su entorno, ha reconocido que no todo resulta sencillo en este proceso.

El DJ ha mantenido a sus seguidores al tanto de todo lo acontecido con su vida tras poner fin a su matrimonio. Y, ahora, no iba a ser menos. El primo de Anabel Pantoja ha vuelto a hacer uso de plataformas como YouTube, Twitch y TikTok, para compartir con sus fans el momento emocional que vive. “No estoy al 100%. Todo necesita su tiempo”, ha confesado en un directo, dejando saber al mundo que afronta una etapa muy difícil.

Visiblemente apenado, el hijo de Francisco Rivera ‘Paquirri’ ha admitido que el trabajo a traves de sus redes sociales podría ser un medio para ayudarle a sobrellevar este duro bache. “Necesito empezar a entretenerme en estos momentos de soledad. Hay un silencio aquí que hay que acostumbrarse… Se me cae la casa encima, la verdad”, ha afirmado, visiblemente apenado por las circunstancias. Kiko Rivera ha remarcado la experiencia de vivir solo tras estar acostumbrado a compartir su día a día junto a su mujer y sus hijas le resulta compleja.

Kiko Rivera e Irene Rosales
Kiko Rivera e Irene Rosales pasean junto a sus hijas en 2023. (Europa Press / Leandro Wassaul)

Ruptura con todo su pasado

Hace pocos días, el DJ sorprendió al eliminar todas las publicaciones de su perfil de Instagram, incluidas las imágenes con Irene Rosales y sus hijas. Una acción que generó preguntas entre sus seguidores, quienes pusieron el foco de atención en el estado anímico del artista. Sin embargo, Rivera explicó posteriormente que conserva los recuerdos en su memoria y que ahora busca un uso más profesional de sus perfiles en redes sociales.

Como parte de esta nueva etapa, compartió una imagen en blanco y negro acompañada de una reflexión sobre sus sueños y objetivos. “He tenido muchos sueños en mi vida. Algunos los he logrado, como la música, y me siento muy orgulloso de todo lo conseguido durante estos 15 años. Pero sigo con ganas y fuerzas para superarme cada día un poquito más. De pequeño soñaba con ser futbolista, y con el tiempo tuve una oportunidad única: representar a España en el Mundial de Creadores. Por circunstancias de la vida no he podido ir, pero eso no acaba aquí. Seguiremos preparándonos más y mejor, y no tengo ninguna duda de que llegará el momento de cumplirlo”, escribió Rivera.

Kiko Rivera en una imagen
Kiko Rivera en una imagen de sus redes sociales (Instagram / @riverakiko)

De esta manera, el mundo del streaming se presenta para Kiko Rivera como otro de sus motores personales. Descubrió esta faceta durante la pandemia y, según ha contado, le ha permitido unir dos de sus pasiones: los videojuegos y la interacción con su comunidad. “Desde 2020 he intentado mejorar, con altibajos, pero ahora ha llegado la hora de profesionalizarlo y ser constante si quiero alcanzar mis objetivos”, comentó en su publicación.

En ese mismo mensaje alentó a su audiencia a seguir apoyándole y adelantó novedades en su contenido digital. “Se vienen muchas sorpresas”, afirmó el DJ, asegurando que continuará con su trabajo musical, además de mantener la constancia en la práctica deportiva. “Voy a seguir haciendo música para vosotros, también voy a seguir entrenando para estar preparado y, por supuesto, voy a estar mucho más presente aquí en Instagram”, detalló antes de invitar a sus seguidores: “¿Me acompañas en la aventura?”

Además, Rivera ha insistido en que la reciente ruptura no lo llevará a reincidir en conductas del pasado. “Es verdad que siempre aparece algún comentario negativo, pero al final cada uno refleja lo que lleva dentro. Sé que muchos aún dudan de mí y creen que volveré a ser el Kiko de hace diez años, pero os aseguro que esa etapa quedó atrás. Ese Kiko ya no existe. No tengo que demostrarle nada a nadie”, sentenció. Mostrándose como “una persona libre, más fuerte y con la mente preparada para empezar una nueva vida”, Rivera expresó su deseo de que su comunidad forme parte de esta nueva etapa. No obstante, admitió que no siempre logra dejar atrás la nostalgia, en especial en días en que echa de menos compartir con su exmujer y sus hijas.

