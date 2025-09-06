España

Alberto Herrera y Blanca Llandres anuncian que serán padres de su primer hijo en común: “El mayor regalo que nos ha hecho la vida”

El hijo de Mariló Montero y Carlos Herrera y su futura esposa se encuentran atravesando uno de los momentos más dulces de su historia de amor

Eveling Díaz Soriano

Por Eveling Díaz Soriano

Blanca Llandres anuncia que espera
Blanca Llandres anuncia que espera su primer hijo en común con Alberto Herrera (Instagram / @blancallandresp)

Carlos Herrera, de 67 años, y Mariló Montero, de 59 años, se preparan para asumir un nuevo rol familiar, luego de que su hijo, Alberto Herrera, contara al mundo que será padre junto a su pareja, Blanca Llandres. La noticia de su dulce espera se dio a conocer la mañana de este sábado, 6 de septiembre, cuando la andaluza lo ha contado a través de sus redes sociales.

La futura madre ha publicado un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram. En una de ellas, aparece acompañada del locutor de radio en una terraza, mientras él toca el vientre de Llandres, que muestra los primeros signos de embarazo. El anuncio pone de manifiesto que los dos se disponen a ampliar la familia con la llegada de su primer hijo en común.

La publicación de Blanca Llandres en su perfil oficial de Instagram también ha incluido una fotografía de una ecografía. “El mayor regalo que nos ha hecho la vida”. La joven ha acompañado esta imagen con otra, en la que aparece tocándose el abdomen con gestos de sorpresa y felicidad, reflejando el entusiasmo ante este nuevo capítulo que comienza junto a Alberto Herrera. En otra de las instantáneas difundidas, se puede observar a Blanca abrazada a su madre, Blanca Parejo Zabala, quien la sostiene de la mano en un gesto que evidencia la estrecha relación familiar y el acompañamiento en este proceso.

Blanca Llandres anuncia que espera
Por su parte, el futuro padre ha compartido la noticia con sus seguidores replicando la publicación en sus historias temporales de Instagram y añadiendo un emoticón de un corazón rojo. Con este gesto, ha mantenido su habitual discreción y ha evitado dar declaraciones extensas en sus redes sociales, pero no quiso dejar de compartir la noticia con los más de cien mil usuarios que lo siguen. La publicación no ha tardado en recibir una oleada de felicitaciones y mensajes de apoyo de familiares, amigos y seguidores, que celebran la dulce etapa que atraviesan la pareja y sus respectivas familias.

Una dulce espera y una boda de por medio

Este anuncio ha tenido lugar en medio de los preparativos de la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres, prevista para el próximo 18 de octubre en Sanlúcar de Barrameda. La ceremonia congregará a allegados y personalidades conocidas del entorno de la pareja, consolidando un año especialmente significativo en el entorno familiar. De acuerdo con la información manejada por Vanitatis, el vestido de Blanca será diseñado por Nicolás Montenegro, reconocido diseñador sevillano que ha trabajado con numerosas celebridades, mientras que la futura novia lucirá joyas de Crusset, la firma perteneciente a Rocío Crusset, hermana del futuro padre.

La historia de amor entre Alberto Herrera y Blanca Llandres avanza con pasos decididos. El periodista e hijo de Carlos Herrera propuso matrimonio a Blanca durante un viaje a La Toscana, apenas nueve meses después de iniciar su relación. Según compartió la propia Llandres en sus redes sociales, aquella escapada fue “un fin de semana para recordar el resto de nuestras vidas”. Desde entonces, la pareja ha ido compartiendo momentos relevantes de su relación, que culminarán con el enlace civil y la llegada de su primer hijo.

Alberto Herrera con Blanca Llandres.
Alberto Herrera con Blanca Llandres. (Instagram)

En la boda se espera la presencia de destacados miembros de ambas familias, entre ellos Rocío Crusset, quien mantiene una estrecha relación con su hermano y que podría coincidir con Jaime Soto Parejo, artista y primo de la novia. Lourdes Montes, prima también de Blanca, figura entre los asistentes que darán relevancia al evento dentro de la sociedad andaluza. Mariló Montero, por su parte, no ha realizado ninguna publicación sobre el embarazo en sus redes sociales, ya que en estos días se encuentra inmersa en la promoción de MasterChef Celebrity 10, donde ha iniciado una nueva etapa profesional recibiendo elogios por parte de los chefs del programa.

