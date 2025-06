Cuánto cuesta comer en Etxebarri, el asador de un pequeño pueblo vasco que es el mejor restaurante de Europa y segundo del mundo en 2025

Asador Etxebarri (Asador Etxebarri)

Bittor Arginzoniz lo ha conseguido de nuevo. A pesar de no haber logrado el primer puesto en la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants, el parrillero del asador Etxebarri ha repetido un encomiable segundo, puesto que ya defendió el año pasado, cuando el barcelonés Disfrutar acaparó el número 1 de este ranking internacional. Este año, ha sido el peruano Maido, en la ciudad de Lima, el que ha conseguido coronarse como mejor restaurante del mundo, con Etxebarri como segundo y mejor propuesta del continente europeo.

La esperada lista The World’s 50 Best Restaurants 2025 se ha revelado este pasado jueves 19 de junio en el Auditorium Giovanni Agnelli del complejo Lingotto Fiere de Turín (Italia), en una gala que ha reunido a las figuras más relevantes de la gastronomía a nivel internacional. Además de Etxebarri, otros españoles han conseguido su hueco en este top 50: DiverXO (4º), Elkano (24º) y Enigma (34º), siendo este último una nueva incorporación.

El tercer puesto fue para el mexicano Quintonil, de Jorge Vallejo, que subió tres posiciones; mientras que el fue quinto para Alchemist (Copenhague), de Rasmus Munk, que en 2024 fue el octavo.

Todos los chefs ganadores en The World's 50 Best Restaurants 2025 (50 Best)

Abierto desde 1991, la trayectoria del restaurante del insigne parrillero vizcaino Bittor Arginzoniz, con una estrella Michelin, ha sido prácticamente impecable; desde su entrada en 2008, con el puesto número 44, ha ido escalando hasta conseguir en 2024 su mejor resultado, un segundo puesto que este año ha repetido a pesar de los rumores de un posible oro. Este año, además, su sommelier, Mohamed Benabdallah, ha conseguido el premio especial al mejor sumiller del mundo en 2025.

Este icónico asador se encuentra ubicado en pleno valle de Atxondo, a los pies del monte Anboto, concretamente en el pequeño pueblo de Axpe, de solo unos 1.300 habitantes. El restaurante se ubica en el interior de un caserío de piedra, rodeado de vegetación y montañas, que se ha convertido ya en una auténtica meca para los amantes del buen producto y de la cocina de parrilla.

Imagen del Asador Etxebarri de Bittor Arginzoniz enclavado en el valle de Atxondo (Bizkaia). EFE/Luis Tejido/Archivo

Qué se come y por cuánto en Etxebarri

En Etxebarri, no existe una carta de la que elegir productos o platos sueltos. En cambio, el asador funciona únicamente con un menú degustación a ciegas que el comensal no conocerá hasta sentarse en la mesa de este caserío. Y es que los platos de este menú van variando según la temporada, con el objetivo de ofrecer el mejor producto posible en cada momento del año. El extenso menú degustación tiene un precio de 280 euros sin bebidas y, como no podía ser de otra manera, tiene las brasas como hilo conductor.

Chorizo, anchoas en salazón, erizo de mar con nabo, gambas rojas, kokotxa de bacalao, yema de huevo con trufa negra, tartar de chorizo fresco, besugo o chuleta de vaca son algunos de los productos a la parrilla que se han servido en los menús de Asador Etxebarri.

Muchos aseguran que Etxebarri es uno de los restaurantes más exclusivos del mundo. Pero esta afirmación no se debe únicamente a su precio, sin duda inaccesible para muchos, sino también a lo complicado que resulta conseguir asiento en una de las diez mesas del pequeño caserío de Axpe en el que nos encontramos.

El sistema que Arginzoniz gestiona en su restaurante opera únicamente bajo solicitud de reservas. “Para hacer su solicitud, elija una fecha disponible y envíenos su petición. Si tenemos disponibilidad, le enviaremos una confirmación, en caso contrario, le mantendremos en nuestra lista de espera. Debido al gran volumen de solicitudes que recibimos, le pedimos paciencia, haremos todo lo posible por atenderle. Le agradecemos su comprensión”, expresa la web de este restaurante.

Una vez aceptada la reserva en Etxebarri, el cliente deberá realizar el pago del menú por adelantado y por el total de comensales de su reserva. Una vez abonado el coste del menú y reservada la mesa, el comensal podrá cancelar o cambiar su reserva, pero debe hacerlo con al menos cinco días de antelación a la fecha reservada. De lo contrario, si cancela fuera de plazo, no se presenta o asisten menos personas de las confirmadas, no recibirá un reembolso del precio pagado.