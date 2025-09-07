España

Un chico de 23 años reabre la discoteca de su abuelo en Alicante: fue la más grande de Europa

El complejo de Redován, Alicante, cuenta con 12.000 metros cuadrados distribuidos en cinco salas

Paula Bastante Hernáiz

Por Paula Bastante Hernáiz

Marco relanza 'Thamesis Club', el
Marco relanza 'Thamesis Club', el negocio impulsado en los años 80 por su abuelo

Las luces de Thamesis Club, la que fue durante los años 80 la discoteca más grande de Europa, vuelven a encenderse. El próximo 25 de octubre de 2025, la emblemática sala ubicada en Redován, Alicante, iniciará una nueva etapa impulsada por Marco Zaragoza, un joven de 23 años oriundo de la Vega Baja del Segura, que ha apostado por recuperar y reactivar el legado empresarial y social de su abuelo, Pepe.

Este anuncio, que se ha hecho a través de su nueva red social (@thamesisclub), ha generado un enorme interés entre quienes vivieron noches memorables en su pista. Desde su lanzamiento en la era digital, el nuevo encargado de Thamesis Club está haciendo una cuenta atrás que comenzó el pasado 20 de agosto y que ha despertado la nostalgia y la expectación entre sus nuevos seguidores.

En sus publicaciones, el joven invita a revivir una etapa que fue clave para miles de personas: “Sígueme que luego te lo pierdes”, insiste. Y es que, aunque falte más de un mes para su apertura, los vídeos que difunde ya han superado las 280.000 visualizaciones.

“Durante años, esta bestia ha estado dormida”

Pepe, el fundador del 'Thamesis
Pepe, el fundador del 'Thamesis Club'

El Thamesis Club fue inaugurada por Pepe, abuelo de Marco, quien tuvo la visión de construir un recinto único para la música y el ocio nocturno en la provincia. En palabras de Marco, el local fue escenario de los bailes de “cientos de miles de personas” y ahora inicia lo que él define como una “nueva era”. El joven señala: “Durante años, esta bestia ha estado dormida”, y asegura que el momento de reactivarla ya ha llegado.

Otro de los atractivos es la dimensión del complejo, ya que se mantiene como uno de los grandes atractivos del renacimiento. Tal como detalla la propia discoteca, sus instalaciones disponen actualmente de 12.000 metros cuadrados distribuidos en cinco salas. Esta infraestructura permite albergar conciertos, celebraciones, congresos y otras propuestas de ocio que se adaptan a diferentes públicos y edades. Y según han anunciado, el proyecto familiar de los Zaragoza vuelve a apostar por la versatilidad y la capacidad de innovación que distinguió a Thamesis desde sus inicios.

En este sentido, Pepe ha compartido en una entrevista publicada por su nieto su sensación de orgullo: “Para mí sería una ilusión verla de nuevo en marcha y que mis descendientes la sigan”. Sus palabras vienen después del anuncio de la fecha oficial de reapertura que será el próximo 25 de octubre y en el que se está preparando un evento bautizado como Renacer.

Aunque la programación completa se mantiene bajo reserva, los organizadores han anticipado que el DJ Irregular Live y Óscar Madrid encabezarán la fiesta inaugural. Se trata de una propuesta que, según los responsables del club, representa “un sonido irregular, mutante, eléctrico, un híbrido entre live y DJ set que rompe patrones”. El mensaje de presentación lanza su propia declaración de intenciones: “Esto no es música. Es un trance colectivo”, aseguran. En breve, según comunican los coordinadores, estará disponible la venta de entradas para el evento, uno de los más esperados del otoño.

La Policía detiene al dueño de la discoteca favorita de famosos y futbolistas en Madrid

De esta forma, el impacto social del regreso se refleja en mensajes y comentarios de seguidores. Uno de los usuarios revive su entusiasmo: “Buaaaa, qué ganas e ilusión volver a la gran catedral después de casi 30 años”. Otros apuntan al potencial de los primeros anuncios musicales: “Se ve que va a ser un cartelazo”. La nostalgia también se cuela entre las reacciones, como la de quien escribe: “No me lo voy a perder, qué noches las de aquellos años en Thamesis y sobre todo en la XTC”.

