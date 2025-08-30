Viajes

Estas son las mejores fiestas de España que se celebran en septiembre: de La Mercè a las vendimias del norte y sur del país

Estas celebraciones son perfectas para disfrutar con amigos y conocer el panorama cultural de nuestro país

Fiesta de la Vendimia de
Fiesta de la Vendimia de Jerez de la Frontera, en Cádiz (Ayuntamiento de Jerez).

Durante el mes de septiembre, los pueblos y ciudades de España se transforman con la llegada de sus celebraciones más emblemáticas. Estas fiestas, de profundo arraigo popular, se han convertido en polos de atracción tanto para visitantes nacionales como para turistas internacionales, deseosos de sumergirse en la tradición y la cultura de cada región. En este sentido, eBooking.com, plataforma española de reservas de alojamientos turísticos online, ha seleccionado cinco de las festividades más destacadas de España para quienes buscan experiencias genuinas a lo largo del país. Cada una de estas celebraciones refleja la identidad propia de su tierra, fusionando historia, folclore, gastronomía y música.

Fiesta de la Vendimia de Jerez de la Frontera, Andalucía

Del 30 de agosto al 14 de septiembre de 2025, Jerez de la Frontera celebra su icónica Fiesta de la Vendimia, un homenaje a la cultura local y, especialmente, al vino. Durante dos semanas, la ciudad andaluza se convierte en epicentro cultural gracias a un programa plural que fusiona tradición y modernidad. Entre los eventos más notables destacan las catas y rutas del vino, además de espectáculos de flamenco, exhibiciones ecuestres, degustaciones populares y la ya tradicional Cabalgata de la Vendimia.

Uno de los momentos más esperados es la Ceremonia de la Pisa de la Uva, que reúne a lugareños y forasteros en torno al rito ancestral de prensado de la primera cosecha. Además, los conciertos y los eventos al aire libre llenan las plazas de vida hasta bien entrada la noche.

Feria de Salamanca, Castilla y León

Salamanca (Shutterstock).
Salamanca (Shutterstock).

Del 7 al 15 de septiembre de 2025, Salamanca se engalana para celebrar sus Fiestas Patronales en Honor a la Virgen de la Vega. Esta feria, una de las más concurridas de la ciudad, presenta más de un centenar de actividades diseñadas para todos los públicos. Los asistentes pueden disfrutar de conciertos, charangas, espectáculos de fuegos artificiales y de la XIX edición del Festival de Artes de Calle, que convierte las calles salmantinas en un escenario vivo de creatividad. En los pasacalles de folklore charro se muestra el colorido y la tradición musical de la región, mientras que el 8 de septiembre destaca la tradicional Ofrenda Floral a la Virgen, una de las ceremonias más sentidas por los habitantes y visitantes.

Fiesta de Moros y Cristianos de Murcia, Región de Murcia

Entre el 9 y el 16 de septiembre de 2025, la ciudad de Murcia revive dos capítulos clave de su historia con la Fiesta de Moros y Cristianos, inscrita en el contexto de su Feria anual. Las celebraciones giran en torno a la recreación de la fundación de la ciudad por Abderramán II y la entrega de llaves al Infante Alfonso, futuro Alfonso X El Sabio.

Los visitantes pueden recorrer el Campamento Medieval y asistir al gran desfile del Día de la Entrada, en el que cientos de participantes lucen vistosos trajes alusivos a ambas culturas. El programa ofrece dos representaciones teatrales principales: la Embajada Mora de la Fundación de Murcia y la Embajada Cristiana de la entrega de llaves. Además de ser un espectáculo visual, estas actividades tienen un profundo significado identitario para Murcia.

Fiestas de La Mercè de Barcelona, Cataluña

Fiestas de La Mercè de
Fiestas de La Mercè de Barcelona, en Cataluña (Adobe Stock).

Del 23 al 28 de septiembre de 2025, Barcelona vive su fiesta mayor con Les Festes de La Mercè, uno de los enclaves culturales más reconocidos del calendario catalán. Centenares de propuestas dan vida a la ciudad, destacándose las manifestaciones más tradicionales y otras de carácter contemporáneo. No faltan los famosos castellers —torres humanas que desafían la gravedad—, los desfiles de gigantes y cabezudos, ni el Correfoc, donde dragones y diables recorren las calles acompañados de fuegos y música.

La oferta musical es especialmente amplia, con conciertos gratuitos y las actuaciones del festival BAM de música independiente. El cierre, el Piromusical en Montjuic, combina fuegos artificiales, luz y melodías en uno de los espectáculos más esperados tanto para barceloneses como para forasteros.

Esta es la historia de San Isidro Labrador: cinco milagros, sus restos están en una iglesia de Madrid y tiene una moneda de Enrique IV en la garganta.

Fiestas de la Vendimia Riojana o de San Mateo, La Rioja

La Rioja cierra el mes festivo con las Fiestas de San Mateo o de la Vendimia Riojana, del 20 al 26 de septiembre de 2025, consagrando la importancia de la viña y el vino en la región. Durante casi una semana, Logroño —la capital riojana— acoge actividades para todos los gustos: desde el tradicional Pisado de la Uva y la emotiva ofrenda del primer mosto a la Virgen de Valvanera, hasta encierros con vaquillas, pasacalles, desfiles de carrozas y degustaciones gastronómicas. La música en directo y la animación en las calles complementan una atmósfera en la que vecinos y turistas celebran juntos la llegada de la nueva cosecha.

